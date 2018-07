Xi va renforcer la coopération au Moyen-Orient, excursion en Afrique

Le vice-ministre des Affaires étrangères Kong Xuanyou a déclaré lors d’une conférence de presse à Pékin que ce serait la première visite d’un chef d’Etat chinois aux Emirats Arabes Unis en 29 ans et le premier voyage au Rwanda d’un président chinois.

L’initiative «Ceinture et route» constituera un objectif important, car les pays du Moyen-Orient et d’Afrique ont un fort désir de participer à cette initiative, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Kong Xuanyou.

Xi se rendra aux EAU, au Sénégal, au Rwanda et en Afrique du Sud du jeudi au 24 juillet et assistera au 10ème Sommet des BRICS à Johannesburg du 25 au 27 juillet. Le président visitera Maurice lors d’une escale du 27 au 28 juillet.

LIRE PLUS : Xi visitera 5 pays arabes et africains, assistera au sommet BRICS

L’initiative de la ceinture et de la route sera un point important puisque les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique ont un fort désir de prendre part à cette initiative, a indiqué Kong. Xi discutera de la meilleure façon de parvenir à une coopération gagnant-gagnant et de parvenir à un consensus.

La Chine espère que l’initiative créera davantage de coopération économique, rapprochera les pays à travers la culture et renforcera l’amitié et la confiance mutuelle, a indiqué Kong.

La Chine accueille les pays africains pour aider à construire la ceinture et la route. La coopération sera également discutée au Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine en septembre à Pékin, a-t-il déclaré.

« Les EAU ont été le premier État du Golfe à avoir établi un partenariat stratégique avec la Chine », a déclaré Kong. La visite permettra de promouvoir la construction de la ceinture et de la route dans le Golfe et de promouvoir la paix et la stabilité au Moyen-Orient, a-t-il déclaré.

LIRE AUSSI: Le voyage de Xi va rapprocher l’Asie et l’Afrique

Zhang Jun, directeur général du département d’économie internationale du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que le sommet des BRICS devrait exprimer un accord sur la sauvegarde du multilatéralisme et la construction d’une économie mondiale ouverte. Les pays BRICS sont fortement opposés à l’unilatéralisme et au protectionnisme, qui sont maintenant devenus les préoccupations et les soucis communs de la communauté internationale, a dit Zhang.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : CHINA DAILY

Xi souligne l’amélioration des capacités d’innovation pour le fondamental, les technologies de base

Le président Xi Jinping a souligné l’amélioration des capacités d’innovation pour les technologies clés et de base afin d’offrir une garantie technologique forte pour le développement de la Chine.

Les technologies clés et essentielles sont cruciales pour un pays et ont une importance majeure pour la promotion du développement économique de haute qualité de la Chine et le maintien de la sécurité nationale, a déclaré Xi lors d’une réunion de la commission vendredi.

La Chine doit améliorer ses capacités d’innovation pour les technologies clés et les technologies de base et maintenir fermement l’initiative de développement de la science et de la technologie pour offrir une garantie technologique solide au développement de la Chine, a souligné Xi.

Des représentants de la Commission nationale pour le développement et la réforme, du Ministère des sciences et de la technologie, du Ministère de l’industrie et des technologies de l’information, de l’Académie chinoise des sciences et de l’Académie chinoise d’ingénierie ont rendu compte de leurs travaux.

Selon un communiqué de la réunion, les capacités d’innovation technologique de la Chine se sont nettement améliorées ces dernières années, mais le niveau de développement technologique, en particulier dans les technologies clés et fondamentales, peut encore être amélioré pour atteindre les niveaux avancés internationaux.

La Chine devrait renforcer la recherche fondamentale et rechercher des avancées majeures, a déclaré le communiqué, appelant à un sentiment accru d’urgence et de crise.

La réunion a demandé l’établissement d’un mécanisme pour améliorer le développement des technologies clés et de base et une planification plus ciblée des systèmes connexes et des nouvelles plates-formes.

Le gouvernement rationalisera l’approbation et la gestion des projets de recherche scientifique et technologique, donnera plus de crédit aux institutions et au personnel de R & D, et réformera l’évaluation et récompensera les mécanismes de R & D en science et technologie.

Des efforts supplémentaires seront faits pour développer des fabricants d’instruments scientifiques de haut niveau, protéger les droits de propriété intellectuelle et former des professionnels. Selon la réunion, des politiques innovantes d’investissement et de financement seront introduites pour faciliter une plus grande coopération entre les grandes entreprises et les instituts de recherche.

La Chine continuera d’être ouverte à la coopération internationale dans le domaine de la science et de la technologie afin de tirer parti des ressources mondiales en matière d’innovation et de diversifier les canaux de coopération, a indiqué le communiqué.

La réunion a appelé à nourrir des jeunes scientifiques et des équipes de recherche plus remarquables et dévoués, dirigés par des scientifiques de haut niveau.

La réunion a également préconisé des activités visant à accroître les connaissances du public en science et technologie.

Li Keqiang, Wang Huning et Han Zheng, tous membres du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC, ont assisté à la réunion. Li est également vice-président du Comité central des affaires économiques et financières. Wang et Han sont membres du comité.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : China.org.cn