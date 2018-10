Cosmos, énergie nucléaire, S-400: la Russie et l’Inde nouent une collaboration stratégique

Yuri Kadobnov / Reuters

Après les négociations bilatérales tenues à New Delhi, les deux pays ont signé une série d’accords de coopération dans différents domaines.

Le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi ont tenu vendredi une conférence de presse conjointe au cours de laquelle ils ont annoncé les accords conclus à l’issue des négociations bilatérales tenues à New Delhi.

« Un partenariat stratégique particulièrement privilégié entre l’Inde et la Russie est important non seulement pour nos deux pays, mais également pour le monde multipolaire », a déclaré Modi. Pour sa part, Poutine a souligné que les gouvernements et les peuples de la Russie et de l’Inde « ont toujours été liés par de solides relations d’amitié, de respect mutuel et de sympathie ».

Systèmes antiaériens russes S-400

Dans le cadre de la visite officielle de la délégation russe, les deux dirigeants ont signé un contrat pour la fourniture à l’Inde de systèmes anti-aériens russes S-400, a confirmé le porte-parole du président russe Dmitri Peskov.

L’accord, estimé à plus de 5 milliards de dollars, a été conclu en dépit des avertissements répétés de Washington selon lesquels l’accord Moscou-New Delhi pourrait entraîner des sanctions en vertu du droit des Etats-Unis d’Amérique.

La Russie est depuis longtemps la plus grande source d’équipement militaire de l’Inde et son approvisionnement en pièces de rechange et en services de maintenance reste essentiel pour la défense de cette nation. Ses planificateurs militaires considèrent le système S-400, capable de suivre et d’abattre des avions et des missiles à des centaines de kilomètres de distance, comme un atout important contre des voisins tels que le Pakistan et la Chine.

Cosmos

Un autre accord important, signé entre les deux parties au cours des négociations, porte sur la coopération dans le domaine du cosmos et prévoit la mise au point d’un programme spatial habité et de systèmes de navigation, comme l’a confirmé le directeur de la société spatiale russe Roscosmos, Dmitri. Rogozin.

En outre, New Delhi a demandé à Moscou de l’aider pour son projet de lancement dans l’espace, qui doit être prêt d’ici 2022, selon le vice-Premier ministre russe Yuri Borisov. « La partie indienne nous a contacté pour une demande concernant la mise en œuvre de son propre projet visant à garantir le lancement d’un astronaute indien dans l’espace en 2022 », a déclaré Borisov à la presse.

Projets énergétiques

Moscou est prête à envisager une coopération avec New Delhi dans le cadre de plusieurs programmes énergétiques, notamment le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) en Extrême-Orient et dans l’Arctique, ainsi que des projets de mise en valeur des ressources naturelles de la Sibérie, la péninsule de Yamal et le plateau continental russe, comme noté lors de la tournée de Poutine.

En ce qui concerne l’Extrême-Orient, l’Inde est prête, selon Modi, à coopérer avec la Russie dans le développement de cette région. « Nous apprécions l’intérêt des sociétés énergétiques indiennes à développer leurs activités en Russie », a répondu le président russe.

Énergie nucléaire

En outre, un accord de coopération concernant de nouveaux projets dans le domaine de l’énergie nucléaire a été signé dans le cadre du sommet indo-russe. Selon le document, l’agence nucléaire russe Rosatom est déterminée à construire en Inde six réacteurs de conception russe pour une centrale nucléaire sur un nouveau site, rapporte RIA Novosti.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT