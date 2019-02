Prédation: Moscou estime que Washington « a déjà pris la décision d’intervenir au Venezuela »

Les USA préparent « un scénario d’invasion militaire pour la pleine domination » du pays des Caraïbes, dénonce le ministère russe des Affaires étrangères.

Les déclarations des Etats-Unis d’Amérique sur la possibilité d’invasion directe du Venezuela violent la Charte des Nations Unies, a déclaré jeudi la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Russie, Maria Zajárova.

« Intervention humanitaire »

La diplomate russe a déclaré que Washington travaillait dans plusieurs domaines, y compris la logistique, pour préparer le scénario d’un « changement de pouvoir forcé au Venezuela ».

En ce sens, Zajárova a cité des informations indiquant que, dans la zone frontalière avec le Venezuela, récemment visitée par l’armée des États-Unis d’Amérique de haut rang, un poste de commandement unifié est déployé dans le cadre de la soi-disant « opération humanitaire ou, si nous appelons les choses par leur nom, simplement une intervention humanitaire », a-t-il déclaré.

« Ils disent que les Vénézuéliens vivent mal avec ce gouvernement, alors n’imposez pas de sanctions, laissez l’État vivre et se développer, et résoudre ses propres problèmes, ne les aggravez pas »

La porte-parole a également indiqué que, récemment, des délégations militaires des Etats-Unis d’Amérique se rendaient dans la région sous le prétexte de « sauver » les Vénézuéliens et de « rétablir » la démocratie dans ce pays.

Ainsi, « on arrive involontairement à une conclusion, évidente dans cette situation, que la décision de recourir à la force a déjà été prise à Washington et que tout le reste n’est rien d’autre qu’une opération de camouflage », a déclaré la porte-parole. de la chancellerie.

« Le comble du cynisme »

Selon le diplomate, le fait que les Etats-Unis d’Amérique aient imposer une aide humanitaire internationale à Caracas tout en introduisant des sanctions « draconiennes » qui, simplement, « bloquent l’économie vénézuélienne » et « frappent directement » le peuple vénézuélien, constituent « l’apogée du cynisme ».

« Ils disent que les Vénézuéliens vivent mal avec ce gouvernement. Par conséquent, n’imposez pas de sanctions, laissez l’État vivre et se développer, et résoudre ses problèmes par lui-même, ne les aggravez pas », a déclaré Zajárova.

La crise politique au Venezuela a éclaté après que Juan Guaido, président de l’Assemblée nationale – méprisé depuis 2016 et dont les actes sont nuls et non avenus, selon plusieurs décisions de la Cour suprême de justice du Venezuela – se soit auproclamé « président en charge » de son pays et a été reconnu comme tel par les États-Unis d’Amérique et d’autres pays d’Amérique latine et d’Europe.

Le président des Etats-Unis d’Amérique, Donald Trump, est allé jusqu’à dire que l’intervention militaire au Venezuela était une « option » pour résoudre la situation vécue par la nation latino-américaine.

Pour sa part, Caracas a dénoncé le fait que l’opposition vénézuélienne mène un « coup d’État » avec le soutien des Etats-Unis d’Amérique et a accusé Washington de mener des « guerres injustes », ainsi que de « raser des populations civiles innocentes » et « bloquer les économies ».