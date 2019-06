Affaire antitrust aux Etats-Unis d’Amérique: Quels mensonges nous attend pour Apple, Facebook, Google et Amazon

Il y a eu une vague d’appels pour au moins freiner, sinon rompre, le tech cos

Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique est en train de renforcer son contrôle antitrust de Big Tech. La semaine dernière, le ministère de la Justice et la Commission fédérale du commerce (CFJ ; SCC en anglais) ont alors décidé de se soustraire à la surveillance antitrust de Apple Inc., Amazon.com, Facebook et Alphabet Inc., Google. Bien que le moment choisi en ait surpris certains, les entreprises se préparent à ce moment depuis longtemps, engageant des avocats et des lobbyistes et plaidant publiquement. L’histoire est peut-être de leur côté: les scissions d’entreprises sont une entreprise importante et rare pour le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.

AT & T, en 1982, a été la dernière grande dissolution d’un monopole. Un juge fédéral a ordonné la scission de Microsoft en 2000 après que le ministère de la Justice eut poursuivi la société de logiciels en 1998, décision qui avait été infirmée en appel. Au cours des dernières années, des appels ont été lancés pour au moins freiner, voire dissoudre, les entreprises technologiques considérées par certains comme devenues trop grandes et trop puissantes à bien des égards.

La sénatrice des Etats-Unis d’Amérique Elizabeth Warren a présenté les arguments les plus détaillés en faveur de la scission et de la réglementation des quatre sociétés, mais la démocrate du Massachusetts n’est pas la seule à s’exprimer de manière agressive à l’égard du secteur. Toute enquête formelle prendra beaucoup de temps. L’examen minutieux de Microsoft par le gouvernement a duré des années.

Alors que toutes les parties s’intéressent de près, voici quelques-unes des questions sur lesquelles le gouvernement pourrait s’attarder au moment de faire valoir ses arguments, et quelques-unes des façons dont les entreprises pourraient se disputer.

APPLE

L’affaire: s’il est peut-être mieux connu pour l’iPhone, la vulnérabilité d’Apple réside dans l’App Store, qui prend en charge des outils et des jeux pour les appareils mobiles et constitue de plus en plus la clé de la croissance de la société. Apple et Google contrôlent plus de 95% de toutes les dépenses consacrées aux applications mobiles par les consommateurs des Etats-Unis d’Amérique, ce qui signifie que la plupart des développeurs doivent travailler avec elles pour atteindre des millions d’utilisateurs de smartphones.

Spotify Technology SA fait partie de ceux qui se plaignent depuis longtemps de la réduction de 30% prise par Apple sur chaque application, affirmant que cela équivaut à une taxe effective sur les concurrents. Certains petits développeurs ont poursuivi Apple cette semaine, affirmant que l’App Store supprimait la concurrence. L’Union européenne se prépare déjà à examiner l’affaire et Warren, dans sa proposition, a déclaré que l’App Store devrait être séparé du reste d’Apple, car ses propres applications sont en concurrence avec celles de développeurs externes.

Le mois dernier, la Cour suprême a décidé qu’une grande affaire antitrust, concernant les prix pratiqués sur l’App Store, pouvait être poursuivie.

La Défense: Le chef de la direction, Tim Cook, est catégorique: Apple n’est en aucun cas «un monopole». Il souligne sa part du marché des smartphones aux États-Unis, qui n’est que d’environ 30% et encore plus faible sur les PC. « Nous n’avons une position dominante sur aucun marché », a-t-il déclaré lors d’une interview accordée à CBS. Apple cherche depuis longtemps à se distinguer du reste de la technologie de pointe, en renforçant la sécurité de son matériel et de ses logiciels et en soulignant qu’elle ne monétise pas les données des utilisateurs. En ce qui concerne l’App Store, Apple a récemment ajouté une nouvelle section à son site Web pour montrer les avantages qu’il offre aux développeurs, tels que la possibilité de toucher un vaste public mondial et de gérer les informations de paiement et d’identité, éliminant ainsi les frictions du processus d’inscription.

Apple, avec Google, a également souligné sa capacité à filtrer les fausses applications et les logiciels malveillants, ce qui rend son magasin plus sécurisé.

FACEBOOK

L’affaire: Facebook a fait l’objet de nombreuses critiques de la part du gouvernement au cours de la dernière année en raison de la quantité de données recueillies sur quelque 2 milliards d’utilisateurs et de son contrôle du contenu publié sur la plate-forme. La publicité numérique, où Facebook et Google contrôlent ensemble environ 60% des dépenses aux États-Unis d’Amérique, est également un domaine dans lequel les régulateurs pourraient chercher à fonder leurs arguments. Warren et le représentant David Cicilline, président démocrate du comité antitrust de la Chambre, ont suggéré que les acquisitions de Facebook et de WhatsApp par Facebook devraient peut-être être annulées. Chris Hughes, l’un des cofondateurs de la société, a récemment expliqué en détail pourquoi il pensait que Facebook était un monopole dirigé par un directeur général dont l’influence est stupéfiante.

La Défense: Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, s’est félicité de la réglementation, mais casser cette entreprise ne résoudrait pas les problèmes de confidentialité et de données des législateurs. En fait, Facebook affirme que sa taille lui permet de faire les choses que les régulateurs veulent voir, comme une meilleure surveillance du contenu, ce qui serait beaucoup plus difficile si Instagram ou WhatsApp étaient des sociétés distinctes.

De plus, à une époque où le gouvernement est préoccupé par la montée de la Chine, Facebook affirme que les États-Unis d’Amérique ont besoin de leurs grandes entreprises de technologie. Rompre avec Facebook ouvrirait simplement la voie aux entreprises technologiques chinoises, qui ne partagent pas les valeurs des États-Unis d’Amérique, pour s’imposer et dominer, a déclaré Zuckerberg. Quant à la publicité numérique, Facebook note qu’elle ne mène même pas le marché.

EMarketer fixe sa part à 22% du marché des États-Unis d’Amérique en 2019. Les recettes publicitaires de Facebook représentaient 55 milliards de dollars l’an dernier, soit moins de la moitié de celles de Google. Et d’autres entreprises de médias sociaux affichent une croissance démographique clé, comme Snapchat, qui avait déclaré plus tôt cette année qu’elle atteignait maintenant 90% des 13 à 24 ans aux États-Unis d’Amérique.

GOOGLE

L’affaire: Google semble être la société qui fait actuellement l’objet de l’analyse antitrust la plus sérieuse, après que la FTC a clôturé une enquête de deux ans en 2013 sans aucune action. La société détient une part de marché importante ou majoritaire dans plusieurs industries importantes: recherche, publicité numérique et systèmes d’exploitation mobiles. Et Google pourrait faire face à des préoccupations similaires à celles d’Apple pour son propre app store.

Selon EMarketer, Google contrôle environ 37% du marché de la publicité numérique aux États-Unis d’Amérique, où il vend une grande partie de l’immobilier en ligne disponible pour les annonceurs, telles que les annonces de recherche et les spots diffusés avant les vidéos YouTube. Dans le secteur de la recherche, où Google détient 90% du marché, les opposants affirment que la société peut manipuler les classements pour favoriser ses propres listes. Et le système d’exploitation pour smartphone Android de Google est de loin le plus populaire au monde, avec 85% du marché, dépassant celui d’Apple avec 14%, selon IDC.

La société a déjà mené plusieurs séries de contrôles antitrust auprès de l’Union européenne et a été contrainte de payer des milliards de dollars dans trois affaires différentes, dont une amende record de 5 milliards de dollars pour avoir lié ses outils de recherche et de navigateur à Android. Google a également créé de nombreux ennemis parmi les petites entreprises, allant des médias aux sociétés de technologie publicitaire qui rassemblent actuellement des preuves pour aider le ministère de la Justice, selon une personne familière avec la situation.

La Défense: Google dispose d’arguments bien définis prêts à être rejetés, affinés au fil de nombreuses années de bataille avec l’UE et la FTC. Pour contrer l’affirmation de favoritisme dans les recherches, Google affirme qu’il ne s’agit que d’essayer de révéler plus rapidement les meilleures informations pour les utilisateurs. Google réclame une amende européenne de 1,7 milliard de dollars pour avoir étouffé la concurrence sur le marché de la publicité en ligne. La demande des régulateurs concernant Android obligera Google à modifier son modèle économique et à commencer à faire payer les clients pour le logiciel, plutôt que de le donner gratuitement aux fabricants de combinés, affirme la société. Google peut également faire valoir que la nature mondiale d’Internet signifie qu’il n’a pas le pouvoir que ses détracteurs disent, en désignant des sociétés telles qu’Amazon et Tencent Holdings Ltd. L’Internet a peu d’obstacles à l’entrée, et si quelqu’un construit L’argument dit que c’est un meilleur moteur de recherche ou système publicitaire que les clients peuvent facilement basculer. Google aime à dire que «la concurrence n’est qu’à un clic».

AMAZONE

L’affaire: Le débat antitrust sur Amazon porte sur la domination perçue du commerce en ligne par le géant de la vente au détail, où il réalise près de 50% des ventes en ligne aux États-Unis d’Amérique. En tant que détaillant et marché pour les tiers vendeurs, Amazon a demandé si elle utilisait son poids et son énorme quantité de données de vente pour se donner une longueur d’avance sur les plus petits vendeurs – un problème sur lequel l’Union européenne enquête déjà. Warren a suggéré d’interdire à Amazon, comme Apple, de rivaliser avec d’autres acteurs du marché. Les régulateurs peuvent également se pencher sur les pratiques d’Amazon en matière d’exécution, selon lesquelles la société gère tous les aspects de l’exécution des commandes des clients, de l’expédition à l’emballage et au stockage, selon Vox.

Le problème est qu’Amazon facture souvent des frais beaucoup plus bas que les plates-formes concurrentes. Amazon Prime pourrait également être une cible. Bien que les consommateurs apprécient le fait qu’ils puissent bénéficier de la livraison gratuite sur un large éventail de produits et de services avec le programme d’abonnement, la FTC s’intéresse à la question de savoir si le regroupement de ces services permet à Amazon de vendre à des prix inférieurs à ceux de ses concurrents, selon Vox.

La défense: chaque fois que Amazon rachète une autre société d’un autre secteur, il suscite une vague de peur dans tout le secteur, qu’il s’agisse d’épicerie, de produits pharmaceutiques ou de logistique. Mais Amazon affirme ne détenir qu’un faible pourcentage du marché de détail total aux États-Unis d’Amérique et faire face à une concurrence féroce de la part de Walmart Inc. La société, également une cible fréquente du sénateur Bernie Sanders du Vermont pour son traitement des travailleurs, est également fière de pouvoir maintenir des prix bas pour les consommateurs.

