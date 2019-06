Entretien: le commerce russo-chinois et la coopération technologique jouit d’une bonne dynamique: Ministre

Le président chinois Xi Jinping (à gauche) et son homologue russe Vladimir Poutine signent leur déclaration sur l’élargissement des relations bilatérales au partenariat stratégique global de coordination pour une nouvelle ère et au renforcement de la stabilité stratégique mondiale contemporaine, et assistent à la signature d’un certain nombre de documents de coopération, après leurs entretiens à Moscou, en Russie, le 5 juin 2019. (Xinhua / Li Xueren)

MOSCOU, 9 juin (Xinhua) – L’avenir du commerce et de la coopération technologique entre la Russie et la Chine sera prometteur, a déclaré le ministre russe de l’Industrie et du Commerce, Denis Manturov.

Face à la volatilité des marchés mondiaux et au protectionnisme croissant, l’une des tâches les plus importantes de la Russie et de la Chine consiste à accroître la stabilité de leurs relations commerciales et économiques, a déclaré Manturov à Xinhua dans un entretien récent.

La Chine reste le premier partenaire commercial de la Russie et leurs échanges bilatéraux ont atteint un record de plus de 100 milliards de dollars en 2018, a-t-il déclaré.

Le commerce bilatéral a continué de croître au premier trimestre de cette année, a-t-il déclaré, dans l’espoir d’une nouvelle croissance des exportations russes de produits agricoles et de produits alimentaires vers la Chine.

La coopération industrielle et technologique comporte de nombreuses facettes et le partenariat dans l’aviation civile, y compris le développement conjoint de l’avion de ligne long-courrier à grande distance CR929, constitue un aspect important, a déclaré Manturov.

Le programme CR929 est au stade de la conception, alors que les tâches principales sont de sélectionner les fournisseurs de systèmes et d’équipements et de conclure des accords d’intention avec eux, a-t-il déclaré, ajoutant que l’avion de ligne potentiel serait « absolument compétitif » sur le marché mondial.

En plus de l’aviation civile, Manturov voit également « des perspectives considérables » dans le développement du partenariat dans les domaines du développement et de la production de médicaments, de la robotique ainsi que de l’électronique radio.

Il existe encore un potentiel de coopération dans des secteurs traditionnels tels que l’agriculture, l’industrie alimentaire, l’industrie du bois, l’ingénierie, la production de biens de consommation, le métal et les matériaux de construction, a-t-il ajouté.

« Il convient de noter que le développement global de la coopération stratégique entre la Russie et la Chine correspond aux intérêts des deux pays », a déclaré Manturov.

Source : New China