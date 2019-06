La Maison Bleue reconnaît que les risques économiques augmentent

Le gouvernement prévoit d’augmenter les dépenses pour lutter contre les incertitudes

La Maison Bleue (Blue House) a reconnu le risque croissant d’incertitudes mondiales, notamment la guerre commerciale en cours entre les Etats-Unis d’Amérique et la Chine sur l’économie coréenne.

Jusqu’au mois dernier, le président Moon Jae-in n’a cessé d’exprimer sa confiance en l’économie coréenne, affirmant que «dans l’ensemble, notre économie se dirige vers le succès».

Il a même déclaré que le public pouvait avoir confiance en la puissance économique de la Corée, ajoutant que la macroéconomie était très solide.

Ces commentaires optimistes ont suscité de vives critiques alors que les indicateurs économiques montraient un affaiblissement de l’économie.

Même la balance des comptes courants de la Corée, qui est une base solide, enregistre un déficit pour la première fois en sept ans.

Pourtant, la solution proposée par le gouvernement face à la possibilité d’un ralentissement de la croissance consiste à augmenter les dépenses.

« Les risques à la baisse pour notre croissance économique et pour celle de l’économie mondiale se sont accrus », a déclaré dimanche le secrétaire général à la Maison Bleue (Blue House), Yoon Jong-won, tout en prédisant que le conflit commercial entre les Etats-Unis d’Amérique et la Chine serait considérable.

« Les incertitudes externes sont devenues plus grandes que ce à quoi nous nous attendions plus tôt dans l’année », a ajouté Yoon. «Alors que les conflits commerciaux prenaient de l’ampleur, le commerce mondial et les activités de fabrication ont reculé plus que prévu, alors que le prix des semi-conducteurs a fortement chuté.»

Le secrétaire de la Maison Bleue a noté que 60 à 70% de l’économie coréenne était vulnérable aux facteurs externes.

« Le gouvernement coréen a contré les diverses situations difficiles avec une réalité enracinée », a déclaré Yoon. « Nous avons essayé diverses mesures, notamment en augmentant le budget de cette année de 9,5%, ce qui est la plus forte hausse depuis la crise mondiale [fin 2008], nous avons accru les investissements dans les institutions publiques et soumis le budget supplémentaire [à l’Assemblée nationale]. »

Il a ajouté que, alors que les groupes de réflexion privés publient des prévisions à la baisse, les perspectives ajustées du gouvernement seront publiées vers la fin du mois, lors de l’annonce de mesures supplémentaires pour le second semestre.

« Nous travaillons actuellement sur des mesures pour le second semestre qui seront principalement axées sur la relance de la croissance, y compris l’investissement et les exportations », a déclaré Yoon.

La Maison Bleue s’est particulièrement inquiétée des conséquences du ralentissement de la croissance économique sur le marché du travail, en particulier pour les personnes âgées de 30 à 40 ans.

«Cette année, environ 200 000 emplois ont été ajoutés», a déclaré Yoon, notant que les emplois pour les jeunes étaient en augmentation.

«Cependant, le nombre de personnes employées dans la trentaine ou la quarantaine, groupe de base [d’âge], a légèrement diminué et des incertitudes demeurent en ce qui concerne les risques à la baisse», a ajouté Yoon.

Le secrétaire de la Maison Bleue, tout en notant que le plan du gouvernement prévoyant d’aligner 61% du budget de cette année au premier semestre se déroulait comme prévu, a souligné la nécessité de la coopération de l’Assemblée nationale pour l’adoption d’un budget supplémentaire présenté fin avril.

Yoon a également déclaré que le gouvernement prévoyait un troisième projet d’investissement, à la suite du projet novateur de croissance et de création d’emplois annoncé de 2 300 milliards de won annoncé en octobre 2018 et du projet de 6 000 milliards de won (5,08 milliards de dollars) annoncé en décembre, visant à stimuler le secteur coréen des semi-conducteurs et à établir un centre d’affaires mondial et des centres d’essai automobile.

Yoon a déclaré que le gouvernement aurait besoin de 10 000 milliards de won pour poursuivre le troisième projet, ainsi que d’investissements plus importants dans les institutions publiques.

«Parallèlement à ces projets, l’approbation rapide d’un budget supplémentaire est absolument nécessaire», a déclaré Yoon. «Au cours des trois dernières années, il a fallu un maximum de 45 jours à l’Assemblée nationale pour adopter un budget supplémentaire», a déclaré Yoon. « Nous avons déjà passé 43 jours. »

Il a ajouté que l’économie ne pourra s’améliorer et que 10 000 à 20 000 emplois seront créés uniquement lorsque le budget supplémentaire sera mis en œuvre tôt.

«Si le budget supplémentaire n’est pas approuvé, cela équivaut à une perte d’emplois», a déclaré Yoon.

Le mois dernier, le président Moon a ordonné au gouvernement d’augmenter ses dépenses et de ne pas se laisser entraver par un taux d’endettement inférieur à 40%.

LEE HO-JEONG [lee.hojeong@joongang.co.kr]

Traduction: MIRASTNEWS

Source: Korea JoongAnd Daily

Se préparer à une récession mondiale sans pareille dans un monde polarisé par les États-Unis d’Amérique et la Chine

Après la récession, les États-Unis d’Amérique et la Chine risquent de moins se faire confiance, forçant les économies qui les entourent à réorganiser leurs chaînes d’approvisionnement et d’autres structures économiques dans le contexte mondial nouveau et polarisé. Photo: Xinhua

La récession de 2019 sera différente, dans une économie mondiale fortement endettée avec un commerce déjà en train de ralentir – où les outils politiques normaux risquent de ne plus fonctionner.

Après la récession, les pays asiatiques en particulier devraient s’attendre à devoir prendre parti alors que les États-Unis d’Amérique et la Chine se disputent la propriété du nouveau récit économique mondial.

La récession économique mondiale n’est plus une menace mais une fatalité. La question que les économistes devraient se poser n’est pas de savoir si ou quand une récession va se déclencher, mais plutôt ce qui peut être fait une fois que cela s’est produit. Les outils politiques normaux, tels que l’assouplissement monétaire et/ou la relance budgétaire, ne sont peut-être pas plus efficaces que d’appuyer sur le fil proverbial.

Cette fois, ce sera différent – comme les optimistes aiment dire en essayant de se convaincre que les crises ne peuvent plus se reproduire; mais pas pour les raisons qu’ils pensent. La récession de 2019 sera différente de la grande récession il y a dix ans, et de fait, de tout creux depuis la Grande Dépression des années 1930.

La comparaison avec 1930 – lorsque les États-Unis d’Amérique ont adopté leurs tarifs Smoot-Hawley et plongé le monde dans la dépression à la suite du krach boursier des Etats-Unis d’Amérique de 1929 – cela va de soi, sauf que, cette fois, la croissance du commerce mondial s’effondre déjà. Selon la Banque mondiale, la croissance du commerce mondial est à son plus bas depuis 10 ans.

Les crises commerciales tendent à pénétrer plus profondément dans le cœur de l’activité économique mondiale que toutes les crises financières ou de surendettement de l’après-guerre. Le début peut être plus lent et moins spectaculaire, mais les effets indésirables durent plus longtemps.

Il est facile d’oublier que ce qui a fait que la croissance économique mondiale a stagné pendant sept ou huit ans après la crise financière de 2008 a été le choc secondaire du commerce. Le commerce mondial n’a recommencé à se redresser qu’en 2016, pour que le président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, s’en prenne à des tarifs douaniers.

Le nouveau ralentissement des échanges commerciaux est cette fois plus complexe et systémique que celui qui a suivi la grande récession. Il s’accompagne d’une économie mondiale toujours dépendante des mesures de relance monétaires résultant de la crise de 2008 pour maintenir l’investissement et la consommation de manière incertaine.

La Banque mondiale s’attend à un ralentissement de la croissance économique mondiale à un plus faible – plus que 2,6% attendus en 2019. Son président, David Malpass, a déclaré: « La confiance des entreprises s’est effondrée, le ralentissement du commerce mondial s’est accentué et les investissements ont stagné dans les économies émergentes et en développement. »

Cependant, les marchés boursiers ont choisi de se concentrer sur l’espoir que la Réserve fédérale des Etats-Unis d’Amérique et d’autres Banques centrales procèderont à nouveau à un assouplissement monétaire. Ceci est serré à la paille. Comme l’a souligné à Tokyo la semaine dernière Axel Weber, ancien président de la Deutsche Bundesbank, les marchés ont « surestimé » les chances d’un assouplissement préventif.

La Chine ralentit progressivement.

La montagne de dettes est un autre héritage de la crise de 2008 dans les économies avancées et en développement, conséquence des taux d’assouplissement et des taux d’intérêt historiquement bas. Comme le disait Malpass, «la gestion de la dette et la transparence doivent être des priorités absolues».

Dans cette situation de ralentissement de l’économie, de baisse de confiance des entreprises et d’investissement, et d’un sentiment général de malaise économique, qui peut douter que le ralentissement risque de déboucher sur une récession?

Le monde qui suivra la récession de 2019 sera probablement plus polarisé ou même bifurqué, où les États-Unis d’Amérique et la Chine, les deux plus grands pôles de croissance, cherchent à écrire leurs récits économiques distincts.

Ils seront de plus en plus méfiants et les pays qui en dépendent vont probablement devoir adapter leurs structures économiques – y compris les chaînes d’approvisionnement pour les activités du secteur manufacturier et du secteur des services – à des secteurs d’activité nouveaux et plus restreints.

L’échange et l’avancement technologiques risquent de ralentir. Et les tendances déjà croissantes au nationalisme et au populisme pourraient se révéler un revers important et persistant pour la mondialisation.

Les effets vont probablement se manifester le plus clairement en Asie, où les nations ont jusqu’ici dirigé une ligne de démarcation réussie, bien que fine, entre les deux grandes puissances économiques. Elles sont de plus en plus susceptibles de devoir prendre parti dans des guerres commerciales qui ne peuvent être gagnées.

Le mieux qu’ils puissent espérer est peut-être de survivre à une nouvelle guerre froide et d’éviter une guerre «chaude». Même si un effondrement des marchés boursiers (aux États-Unis d’Amérique ou en Chine) ou une nouvelle crise de la dette impose une trêve entre les États-Unis d’Amérique et la Chine, un retour rapide de la confiance des entreprises, des investissements et de la consommation est peu probable.

Trump et le président chinois Xi Jinping sont des dirigeants résolus et ils représentent un affrontement de cultures et de systèmes qui, peut-être, devait faire l’objet d’une confrontation. Il y a encore place pour le compromis et la coexistence mutuelle, même si ce n’est pas un mariage d’esprit. Mais la marge de manœuvre est de plus en plus étroite.

Anthony Rowley Anthony Rowley est un journaliste vétéran spécialisé dans les affaires économiques et financières en Asie.

Traduction: MIRASTNEWS

Source: South China Morning Post