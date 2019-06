Les meilleures armes et comportements à risque de la Chine et de la Russie sont des menaces que nous ne pouvons ignorer

© VALERIY SHARIFULIN/AFP/Getty Images

Fait inhabituel pour Washington ces jours-ci, il y a un consensus aux deux bouts de Pennsylvania Avenue sur le fait que la Chine et la Russie, plutôt que le terrorisme, l’Iran ou même la Corée du Nord, constituent les menaces les plus sérieuses pour la sécurité nationale des Etats-Unis d’Amérique (EUA). Il y a de bonnes raisons pour cela; La Chine et la Russie ont toutes deux pris des positions de plus en plus belligérantes envers les États-Unis d’Amérique.

[Or les Etats-Unis d’Amérique ont installé des bases multiples en dehors de leur territoire national dont certaines entourent la Russie et la Chine. Ils constituent de fait une menace sérieuse pour ces deux pays. De plus, menant de facto des guerres un peu partout dans le monde sur des longues durées, réalisant aussi des coup d’État multiples ou des manipulations de tous genres, les EUA représentent également une menace réelle pour la sécurité et la paix dans le monde – MIRASTNEWS].

Le ministre chinois de la Défense, le général Wei Fenghe, a évoqué les États-Unis d’Amérique le 2 juin, lorsqu’il a parlé de « grands pays qui interviennent dans les affaires régionales, créent des troubles, s’éloignent et laissent le chaos derrière eux. » Faisant allusion aux opérations de la marine des Etats-Unis d’Amérique en matière de liberté de navigation, Wei a justifié la construction militaire chinoise en cours dans la mer de Chine méridionale comme une réponse «face à des navires de guerre lourdement armés et à des avions militaires».

La Russie, à propos de laquelle le général Wei a noté que «le partenariat stratégique global sino-russe… fonctionnait à un niveau élevé», a intensifié son comportement conflictuel vis-à-vis des forces militaires des Etats-Unis d’Amérique. Le 5 juin, un chasseur SU-35 russe a intercepté un avion de guerre anti-sous-marin P-8 des Etats-Unis d’Amérique au-dessus de la Méditerranée. Deux jours plus tard, dans le Pacifique, dans une manœuvre extrêmement dangereuse, un destroyer russe a fermé à moins de 30 mètres du croiseur à missiles guidés Chancellorsville.

Toutes les deux, la Chine et la Russie sont au cœur de programmes de modernisation majeurs, bien que la Chine puisse et demande encore beaucoup plus de ressources pour soutenir ses forces militaires. D’autre part, contrairement à Pékin, Moscou a mis à l’épreuve au combat presque tous ses systèmes les plus récents au cours de la guerre civile syrienne et peut s’appuyer sur une base scientifique expérimentée ayant accumulé des années d’expérience dans le développement des armes.

La Chine continue de faire de grands progrès en matière d’intelligence artificielle, d’apprentissage automatique et d’opérations dans l’espace. La Chine est en train de mettre au point le système sol-air HQ-19 qui, selon le ministère de la Défense, «aura probablement une capacité de défense antimissile balistique». Elle met également au point un bombardier stratégique furtif qui pourrait entrer dans la force en 2025.

L’un et l’autre, les deux états progressent rapidement dans le domaine des hypersoniques. La Chine a testé le véhicule à ondes hypersoniques Xingkong-2 en août dernier. De leur côté, les Russes prétendent être en avance sur la Chine et les États-Unis d’Amérique dans le développement de systèmes hypersoniques offensifs, parmi lesquels le RS-28 Sarmat, équipé de plusieurs véhicules de rentrée hypersoniques à ciblage indépendant (MIRV), le missile balistique lancé par air Kinzal, et le missile anti-navire Zircon.

La Russie développe actuellement un système mobile de missiles anti-balistiques, appelé Nudol, qui, selon elle, peut fonctionner contre des cibles hypersoniques, ainsi que le système de missiles anti-balistiques S-500. En effet, si l’on en croit les Russes, ils testent le S-500 et le Sarmat cette année et pourraient le terminer dès 2020. Par ailleurs, il n’existe aucun moyen de déterminer les capacités de ces systèmes tant qu’ils sont effectivement mis sur le terrain. En effet, certains analystes estiment que Sarmat a au moins deux ans de retard.

Pour sa part, il n’est pas clair que l’Amérique dépasse la Chine ou la Russie en termes d’armes de pointe autres que la furtivité, où son avance semble inattaquable. En particulier, il semble prendre du retard dans le développement hypersonique. Par exemple, l’armée affirme qu’elle disposera d’un système pleinement opérationnel d’ici 2022 et d’une capacité opérationnelle initiale en 2023. Si les prévisions de la Russie sont exactes, la Russie aura non seulement déployé un ou plusieurs systèmes hypersoniques, mais elle aura également développé un système anti-hypersonique.

De plus, il n’est pas du tout évident que l’Armée atteigne son objectif, ni même que les autres services qui développent des systèmes hypersoniques atteignent les leurs. Le Département de la Défense (DDD, Ministère de la Défense ; DOD en anglais) a développé des systèmes hypersoniques pendant la plus grande partie des deux dernières décennies et n’a jusqu’à présent pratiquement rien démontré pour ses efforts.

Pour que l’Amérique conserve sa position de leader dans le domaine des armes de haute technologie, le DDD doit veiller à ce que les nouveaux systèmes livrent à temps. Dans le même temps, pour démontrer cette avance, il pourrait reconsidérer son approche vis-à-vis des programmes à accès spécial, couramment appelés «programmes noirs».

Par définition, la connaissance de ces programmes est limitée à un petit groupe de personnes soigneusement sélectionnées. Leur impact, une fois rendu public, peut être révolutionnaire. C’était le cas en août 1980 lorsque le secrétaire à la Défense, William Perry, révéla que le DDD développait des avions furtifs, notamment un bombardier qui devint finalement le B-2.

Néanmoins, tant que l’accès à ces programmes est extrêmement limité, leur valeur est au mieux limitée pour les soldats au combat. En raison de leur exposition minimale, ils ne peuvent pas être intégrés à des entraînements ou à des exercices à grande échelle, y compris ceux organisés conjointement avec nos plus proches alliés. Il est difficile de les prendre en compte dans la planification stratégique à long terme. De plus, comme la majorité des militaires ne connaîtront probablement pas ces systèmes, ils hésiteront probablement à les employer si de tels systèmes sont introduits soudainement pendant une crise ou au milieu d’un conflit.

Il existe clairement un argument convaincant pour maintenir la plupart des programmes d’accès spécial entièrement «en noir», afin d’éviter qu’ils ne soient compromis par un espionnage délibéré ou une erreur par inadvertance. Par ailleurs, il peut être intéressant de reconnaître l’existence d’un programme ou de programmes sélectionnés, tout en conservant leurs détails sur une base hautement classifiée, afin de démontrer aux alliés et aux adversaires potentiels que les États-Unis d’Amérique restent en soi une classe à part en tant que superpuissance militaire.

Compte tenu des défis que la Chine et la Russie sont susceptibles de poser au cours des prochaines années, il reste beaucoup à dire sur la réplication de l’initiative de Bill Perry il y a quarante ans.

Dov S. Zakheim Dov S. Zakheim est conseiller principal au Centre d’études stratégiques et internationales et vice-président du conseil d’administration de l’Institut de recherche sur les politiques étrangères. Il a été sous-secrétaire à la Défense (contrôleur) et directeur financier du Département de la défense de 2001 à 2004 et sous-secrétaire à la Défense de 1985 à 1987.

Les points de vue exprimés par les auteurs sont les leurs et non ceux de The Hill.

Livre étroitement lié:

Traduction et commentaire: Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : The Hill