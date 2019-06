L’Iran dévoile son nouveau système de défense aérienne autochtone

Le 9 juin 2019, il y a eu dévoilement du système de défense antiaérienne Khordad 15 iranien.

L’Iran a dévoilé un système de défense aérienne conçu et fabriqué au pays, capable de détruire simultanément six cibles hostiles.

Le système, baptisé Khordad 15, a été inauguré en présence du ministre de la Défense, le brigadier général Amir Hatami, a rapporté dimanche IRNA.

Lors de la cérémonie de dévoilement, Hatami a déclaré que le système était capable de détecter les avions de combat et les drones de combat à 150 km et de les localiser dans un rayon de 120 km.

Le système, a-t-il ajouté, peut également détecter des cibles furtives à une distance de 85 km et les engager et les détruire dans un rayon de 45 km.

Il a également déclaré que le système de défense antiaérienne Khordad 15 utilisait des missiles Sayyad 3 et était capable de détecter, intercepter et abattre simultanément six cibles, ajoutant qu’il pourrait être prêt à engager des cibles hostiles en moins de cinq minutes.

Le ministre a également noté que la République islamique développait des systèmes de lutte contre les missiles et autres menaces aériennes, compte tenu de la présence de forces extra-régionales sur des bases situées dans des pays autour de l’Iran.

L’Iran a récemment réalisé des avancées majeures dans son secteur de la défense et a atteint l’autosuffisance en matière de production de matériel et d’équipements militaires malgré les sanctions et la pression économique occidentale.

La République islamique dit que sa puissance militaire est uniquement à des fins défensives et ne représente aucune menace pour les autres pays.

Traduction: MIRASTNEWS

Source: Press TV