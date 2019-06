Pékin met en garde les géants de la technologie contre la coopération avec l’interdiction des entreprises chinoises par Trump

Dans le passé, la Chine a utilisé les géants de la technologie des Etats-Unis d’Amérique comme un outil de diplomatie

La semaine dernière, le gouvernement chinois a convoqué de grandes entreprises de technologie des Etats-Unis d’Amérique et autres pour les avertir qu’elles pourraient faire face à des conséquences désastreuses si elles coopéraient avec l’interdiction faite par l’administration Trump de vendre des technologies essentielles des Etats-Unis d’Amérique aux entreprises chinoises, selon des habitués des réunions.

Tenues mardi et mercredi, les réunions ont eu lieu peu après l’annonce par Pékin de la constitution d’une liste de sociétés et d’individus «peu fiables». Cette liste était largement considérée comme un moyen de convaincre l’administration Trump d’avoir décidé de couper les ventes de la technologie des Etats-Unis d’Amérique au géant chinois de l’électronique Huawei. Les Etats-Unis d’Amérique ont accusé Huawei d’avoir volé des secrets commerciaux et d’avoir exercé une surveillance au nom de Pékin.

Des informations détaillées sur les réunions, le dernier mouvement en deux semaines de relations économiques fortes entre les États-Unis d’Amérique et la Chine, ont été partagées par deux personnes qui les connaissent bien, qui ont demandé à ne pas être nommées, car elles n’étaient pas autorisées à en discuter et pouvaient faire face au châtiment. Parmi les sociétés convoquées par les autorités chinoises figuraient un certain nombre des plus importantes sociétés de semi-conducteurs du monde, ainsi que d’autres géants de la technologie.

Les relations commerciales les plus importantes au monde avec les sociétés et les gouvernements du monde entier se sont déchaînées. Alors que le conflit avait déjà été rude pour les relations de la Chine avec les Etats-Unis d’Amérique, l’interdiction soudaine de Huawei le mois dernier a surpris beaucoup de monde, soulevant l’enjeu en s’attaquant au cœur des ambitions technologiques à long terme de la Chine.

À présent, chacune des deux superpuissances semble fabriquer de nouvelles armes économiques pour viser l’autre. Ce qui était autrefois une relation commerciale tendue mais profondément imbriquée menace de se dissoudre presque entièrement, évoquant une nouvelle réalité géopolitique dans laquelle les deux superpuissances du monde se disputeraient une influence économique et tenteraient de se figer mutuellement à l’aide de technologies et de ressources clés.

«C’est maintenant extrêmement délicat, car l’administration Trump, par sa tactique de politesse, a déstabilisé l’ensemble des relations, commerciales et autres», a déclaré Scott Kennedy, conseiller principal du Center for Strategic and International Studies, basé à Washington, qui étudie la politique économique chinoise.

Les réunions de cette semaine ont été dirigées par l’agence centrale de planification économique de la Chine, la Commission nationale du développement et de la réforme, et des représentants de son ministère du Commerce et de son ministère de l’Industrie et de la Technologie de l’information ont adressé leurs remarques à un large éventail d’entreprises exportatrices en Chine, selon les deux personnes familières avec les rassemblements.

L’implication de trois organismes gouvernementaux suggère un haut niveau de coordination et une approbation probable au sommet de la structure de leadership opaque de la Chine. L’intervention semblait conçue pour rassembler le soutien de Huawei, bien que la société n’ait pas été spécifiquement mentionnée, ont déclaré les deux personnes.

« Il existe une forte perception à Pékin que le gouvernement ades Etats-Unis d’Amérique a pour objectif d’atténuer la montée en puissance de la technologie en Chine et que si ce processus n’est pas ralenti ni stoppé, l’avenir de toute l’économie numérique chinoise est en danger », a déclaré Paul Triolo, responsable de la géo-technologie au sein du groupe de conseil Eurasia, ajoutant que ce conflit avait des implications politiques majeures pour Xi Jinping, président de la Chine et chef du parti communiste au pouvoir.

« Xi et le parti seront considérés comme incapables de défendre l’avenir économique de la Chine » si la confrontation avec les États-Unis d’Amérique causait des dommages importants à Huawei et empêchait le déploiement par la Chine de la prochaine génération de technologie sans fil, appelée 5G, a ajouté Triolo.

Plus généralement, les avertissements semblaient également être une tentative de prévenir une rupture rapide des chaînes d’approvisionnement sophistiquées qui relient l’économie chinoise au reste du monde. La production d’une vaste gamme de composants électroniques et de produits chimiques, ainsi que l’assemblage de produits électroniques, font de ce pays l’un des piliers des activités de nombre des plus grandes multinationales du monde.

À la suite de la rupture des relations commerciales entre les États-Unis d’Amérique et la Chine, la Chine craint de plus en plus que les grandes entreprises cherchent à déplacer leur production ailleurs pour éviter les risques à long terme. Lors des réunions de cette semaine, les autorités chinoises ont explicitement averti les entreprises que toute tentative visant à retirer de la Chine une production qui semblait aller au-delà de la diversification classique pour des raisons de sécurité pourrait entraîner des sanctions pénales, selon les deux personnes.

Les responsables chinois ont semblé avoir des messages différents pour les entreprises, selon qu’elles étaient des Etats-Unis d’Amérique ou non, a ajouté les personnes.

Aux États-Unis d’Amérique, ils ont averti que la décision de l’administration Trump de couper les entreprises chinoises de la technologie des Etats-Unis d’Amérique avait perturbé la chaîne logistique mondiale, ajoutant que les entreprises qui suivraient cette politique pourraient subir des conséquences permanentes. Les autorités chinoises ont également laissé entendre que les entreprises devraient recourir au lobbying pour contrer les mesures du gouvernement.

Dans le passé, la Chine a utilisé les géants de la technologie des Etats-Unis d’Amérique comme un outil de diplomatie. Par exemple, lors d’une visite très médiatisée aux États-Unis d’Amérique en 2015, Xi s’est arrêté à Seattle avant de se rendre à Washington. Là, il a rencontré des personnalités des hautes technologies des Américaines et chinoises pour souligner la profondeur des liens économiques entre les pays, alors même que l’administration du président Barack Obama cherchait à tracer une voie qui contrecarrerait les pratiques commerciales anticoncurrentielles et les règles d’investissement de la Chine.

