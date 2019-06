La Syrie dans les dernières 24 heures: des centaines de terroristes tués lors d’attaques déjouées visant à reconquérir les régions perdues à Hama

Téhéran – L’armée de Damas soutenue par les forces aériennes syriennes et russes a paré à plusieurs attaques lancées par Tahrir al-Sham al-Hay’at (le Conseil de libération du Levant ou le Front Al-Nusra) dans plusieurs régions pour regagner les territoires ils ont déjà perdu dans le nord de Hama, tuant plus de 140 terroristes.

Hama

L’armée, appuyée par les forces aériennes syriennes et russes, a repoussé plusieurs attaques lancées par Tahrir al-Sham al-Hay’at dans plusieurs régions afin de reconquérir les régions qu’elles avaient déjà perdues dans le nord de Hama, faisant plus de 140 terroristes.

Le site Web en langue arabe de l’agence de presse russe Sputnik a cité une source militaire selon laquelle l’armée syrienne, dans le cadre d’une opération militaire coordonnée lancée depuis les villes d’Al Jobin, d’Al Hamamiat et de Karnaz dans le nord et le nord-ouest de Hama, aurait lancé des contre-attaques après avoir repoussé les offensives des terroristes ‘et tué des dizaines de militants après avoir complètement nettoyé les villes de Kafar Houd et Tal al-Melh.

Il a souligné que l’armée syrienne poursuivait ses opérations militaires pour nettoyer les restes de terroristes et qu’après avoir purgé les terroristes des fermes situées entre Tal Melh et la ville d’Al Jobin dans le nord de Hama, l’armée syrienne avait libéré toutes les positions dont elle s’était temporairement retirée.

L’armée syrienne a également retenu en captivité plusieurs terroristes lors d’une embuscade à Karnaz et à Tal Melh dans le nord de Hama.

Les avions de combat russes et syriens ont également lourdement martelé les lignes de mouvement des terroristes sur différents axes, notamment al-Zuka, al-Arbaeen, al-Latamneh et Kafar Zita, les environs de Mourek, Khan Sheikhoun et la ville d’al-Sayyad Northern Hama et Southern Idlib. Les forces aériennes syriennes et russes ont réussi à réduire les mouvements terroristes d’Idlib au nord et au nord-ouest de Hama.

Alep

Au moins 14 officiers de l’armée turque et des militants d’élite soutenus par Ankara ont été tués lors des récentes attaques des combattants kurdes à Afrin et Izaz, dans le nord d’Alep, ont indiqué des sources kurdes.

Le site d’informations en langue kurde Afrin a rapporté que les forces de libération Afrin ont bombardé la position militaire de l’armée turque à Jalbareh, dans la région d’Afrin, Shirawa, au nord-ouest d’Alep, tuant deux membres des forces armées turques et en blessant une autre.

Entre temps, au moins cinq militaires turcs et des militants soutenus par Ankara ont été tués et blessés lors d’opérations militaires kurdes contre eux dans la ville de Marsa à Afrin et près de la région de Kafar Khasher à Izaz, dans le nord d’Alep.

Les combattants kurdes ont également lancé une offensive contre la soi-disant police militaire soutenue par la Turquie dans la région de Jandaris à Afrin, détruisant leur véhicule militaire, en tuant trois et en blessant trois autres.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fars News

L’armée syrienne rejette les attaques terroristes et maintient ses positions

Damas, 9 juin – L’armée syrienne a rejeté les attaques terroristes et maintenu ses positions sur le front de la guerre, qui comprend les limites administratives des provinces de Hama et Idleb, situées à environ 300 km de Damas.

Selon des sources militaires, une douzaine de véhicules blindés et de voitures piégées appartenant à des extrémistes auraient été détruits dans les régions de Tal Meleh et de Kaferhod, avec le soutien de ses propres avions et de ceux de la Russie.

Les parties ont indiqué que le conseil de libération du Levant, autrefois appelé Al-Nusra, avait utilisé environ 200 kamikazes appelés Inghimasi pour tenter de pénétrer dans les défenses de l’armée nationale, mais qu’ils avaient été rejetés sur toute la ligne.

Jusqu’à présent, des affrontements qui ont duré plus d’une semaine sur un front d’un peu plus de 100 kilomètres ont fait plus de 200 morts et environ 80 soldats et officiers syriens au combat.

Sur les soi-disant sites Internet sombres et parfois sur des pages Web piratées dans Telegram ou Instagram, les terroristes ont reconnu parmi les pertes, celle du chef Abdul Basset Sarut, ainsi qu’une vingtaine de membres de la soi-disant Armée syrienne libre, en coalition avec l’ancien Al-Nusra.

Selon des informations, des extrémistes situés à Idlib, le dernier bastion organisé qu’ils entretiennent en Syrie, ont été expulsés de 24 villes de cette province et de la ville voisine de Hama.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Prensa Latina