Les Kurdes de Syrie ont mené la lutte contre le groupe État islamique dans le nord et l’est du pays, soutenus par une coalition militaire dirigée par les États-Unis d’Amérique.

Alors que la guerre civile dure depuis huit ans, ils cherchent à conserver une certaine autonomie par rapport au régime de Damas dans une vaste région riche en céréales et en pétrole qu’ils contrôlent dans le nord-est du pays.

« Les incendies ont aujourd’hui englouti des centaines d’hectares de blé à Tirbespi et les incendies continuent de faire rage », a déclaré le chef de l’autorité kurde de l’agriculture, Salman Bardo, faisant référence à la ville nommée Al-Qahtaniya en arabe.

«C’est un danger énorme pour la région car l’incendie est proche des puits et des stations de pétrole», a-t-il averti.

Un correspondant de l’AFP a vu une fumée noire sur des champs dorés brûler de noir, alors que des hommes tentaient d’éteindre les flammes avec des pelles à quelques mètres des installations pétrolières.

Un homme dans un bulldozer essayait désespérément de labourer la terre pour empêcher le feu de se propager.

« Nous demandons à la coalition internationale d’intervenir pour éteindre les incendies en utilisant des avions spéciaux », nous n’avons pas, a déclaré Bardo.

Abderrizq al-Mahmud, cultivateur de blé âgé de 29 ans, a déclaré que les terres de sa famille avaient été détruites.

« Quarante-cinq hectares ont brûlé et il ne me reste que huit hectares » après l’incendie qui s’est déclaré dimanche, a-t-il déclaré.

Après des années de sécheresse, puis de guerre civile, la Syrie s’attend à une récolte de blé exceptionnelle cette année, dont une grande partie dans le nord-est.

Des incendies ont éclaté dans diverses régions de la Syrie au cours des dernières semaines. Toutes les parties se sont reproché de les avoir démarrées.

Dans la province de Hasakeh, où se trouve Al-Qahtaniya, où se trouve le grenier à pain géré par les Kurdes, l’EI a revendiqué plusieurs incendies criminels dans des champs de blé.

Mais les agriculteurs ont également blâmé les attaques de vengeance, le carburant de mauvaise qualité provoquant des étincelles et même la négligence.

Le gouvernement de Damas et les autorités kurdes se font concurrence pour acheter le blé produit cette année dans le nord-est de la Syrie.

Les analystes estiment que le blé sera essentiel pour garantir un pain abordable et maintenir la paix dans diverses régions de la Syrie au cours de la prochaine période.

La guerre civile a tué plus de 370 000 personnes, fait des millions de sans-abri et a dévasté l’économie du pays depuis le début de 2011, avec la répression brutale des manifestations antigouvernementales.

[Des groupes armés étaient formés par des forces étrangères dés le début du conflit dans le but de prendre le pouvoir à Damas. Les groupes terroristes ont ainsi pour parvenir à leurs fins, simulés des manifestations et commis d’innombrables exactions et crimes de guerre – MIRASTNEWS].