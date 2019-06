L’Innovation reste la clé de la prospérité

Le Japon a commencé un nouveau chapitre de son histoire le 1er mai, date à laquelle il a inauguré l’ère Reiwa. Ce moment de transformation a dû amener presque tous les Japonais à se demander: « À quoi ressemblera notre société et notre économie à partir de maintenant? »

Peu de temps avant l’inauguration de la nouvelle ère, un institut de recherche gouvernemental a publié les dernières «projections relatives aux ménages» pour l’ensemble du Japon. Ce qui m’a choqué, ce n’est pas une diminution du nombre total de ménages, mais une estimation selon laquelle les ménages d’une personne représenteront près de 40% de tous les ménages du pays en 2040.

Les projections publiées le 19 avril par l’Institut national de recherche sur la population et la sécurité sociale (IPSS) ont également donné des estimations préfecture par préfecture, en mettant l’accent sur la proportion de ménages dirigés par des personnes âgées de 65 ans et plus. En 2040, le ratio de ces ménages de personnes âgées pour Tokyo sera probablement de 36,3%, le plus bas du pays. Mais une analyse plus poussée montre que la part des ménages d’une personne dans tous les ménages de personnes âgées à Tokyo sera de 45,8%, un taux supérieur à celui de toute autre préfecture. En d’autres termes, Tokyo et d’autres zones urbaines densément peuplées connaîtront une forte augmentation du nombre de personnes âgées vivant seules.

Les projections de l’institut nous donnent l’impression que les perspectives d’avenir sont loin d’être optimistes. Je pense que depuis que l’ère Heisei a semblé commencer à entrer dans sa phase finale, l’expression «problème de population» est devenue un mot clé pour aborder les problèmes économiques et sociaux du Japon. Le pays compte actuellement 126 millions d’habitants, mais il y a deux ans, l’IPSS, utilisant ses prévisions démographiques pour le siècle à venir basées sur des hypothèses de fécondité et de mortalité moyennes, a annoncé qu’il n’y aurait que 50,5 millions d’habitants dans le pays en 2115 – presque égale à la population il y a 100 ans, au début de l’ère Taisho.

Aujourd’hui, il est largement admis qu’une forte diminution de la population et son vieillissement vont causer de graves problèmes sociaux et économiques au Japon. En tant que tel, l’avenir de ses systèmes de sécurité sociale et fiscal est menacé. La dépopulation a conduit certaines villes et villages ruraux au bord de l’extinction. Ces zones «en voie de disparition» se trouveront dans une situation de plus en plus difficile avec le temps.

La société vieillit, l’inégalité s’élargit

À mesure que la société vieillit, les inégalités augmentent. En effet, contrairement aux générations plus jeunes, les personnes âgées sont susceptibles de faire face à une situation dans laquelle leur situation diffère considérablement d’une personne à l’autre en termes de revenus, d’avoirs et de problèmes de santé. Dans ce contexte, lorsque le pourcentage de personnes âgées dans l’ensemble de la population augmente, les inégalités dans l’ensemble de la société ont tendance à s’aggraver inévitablement. Ce modèle est déjà en train de devenir une réalité sociale.

Au Japon, les inégalités se sont creusées non seulement dans la cohorte des personnes âgées, mais aussi dans les générations actives. L’inégalité existe entre les travailleurs réguliers et non réguliers. À l’époque du début de l’ère Heisei, en 1989, un travailleur sur six était un employé non permanent, mais les travailleurs non réguliers représentent maintenant près de 40% de la main-d’œuvre totale du pays.

L’inégalité a toujours été un problème grave dans la société humaine. Le système capitaliste ne fait pas exception à la règle – il n’a jamais été épargné par le problème de l’inégalité au cours de ses 200 ans d’histoire. Seulement dans et après la seconde moitié du 19ème siècle qu’un groupe de pays avancés en Europe a mis en place un système de protection sociale pour tenter de résoudre le problème. En 1961, le Japon a finalement mis en place un système national universel de retraite et d’assurance maladie couvrant l’ensemble de sa population.

Dans les systèmes publics de retraite et d’assurance maladie existants, la génération active est principalement tenue de payer des primes d’assurance, tandis que la génération âgée bénéficie des avantages des deux systèmes. À mesure que le taux de natalité diminue et que la durée de vie continue de s’allonger, le nombre de personnes qui paient en même temps qu’elles gagnent diminue tandis que le nombre de bénéficiaires augmente. Au milieu de cette tendance, il est difficile pour les systèmes de pension et d’assurance maladie de joindre les deux bouts. Au Japon, les dépenses de sécurité sociale s’élèvent actuellement à plus de 120 000 milliards de yens par an, mais les primes versées par les générations actives ne couvrent pas entièrement les ressources financières de cette catégorie. En fait, les contributions aux primes représentent moins de 60% des ressources nécessaires. Les déficits sont comblés par les fonds publics des administrations centrales et locales, qui dépendent des recettes fiscales. Cependant, ils souffrent de déficits chroniques de recettes fiscales.

Les fonds publics octroyés par les gouvernements centraux et locaux aux systèmes publics de retraite et d’assurance maladie sont automatiquement comptabilisés depuis de nombreuses années sous la forme de déficits budgétaires dans leurs comptes budgétaires.

La balance des déficits budgétaires fait boule de neige année après année. Selon le Fonds monétaire international, la dette des administrations publiques japonaises, y compris celle des administrations centrales et locales et des systèmes d’assurance sociale, équivalait à 237% de son produit intérieur brut en 2018. Le ratio de la dette au PIB était le pire de l’enquête du FMI auprès de 188 pays du monde. Il est évident que le Japon est aux prises avec un niveau de déficit budgétaire insoutenable.

Au cours de la période 1989-2019 du Heisei, le gouvernement a brandi le drapeau de la reconstruction fiscale à plusieurs reprises, se terminant en vain à chaque fois. Toutes les administrations qui ont émergé à l’époque se sont engagées timidement à augmenter les taxes à la consommation, élément central des efforts de reconstruction fiscale. Ils n’ont pas cherché à expliquer pleinement à la nation la nécessité d’une hausse de la taxe à la consommation – ainsi que la situation réelle en matière de financement de la sécurité sociale. C’est un élément important des devoirs que la société japonaise n’a pas achevé à l’époque du Heisei, mais qu’il reste obligé de faire à l’époque Reiwa.

À l’ère Reiwa, comme à l’ère Heisei, la société japonaise doit faire face à un autre défi majeur. Il doit remettre son économie sur une voie de croissance économique robuste. Il a été largement admis que, compte tenu de la contraction démographique, l’économie japonaise serait en mesure de réaliser au mieux une croissance nulle ou même de subir une croissance négative. Cette perception est fausse. Il est vrai que la contraction de la population elle-même a un effet négatif sur la croissance économique, mais la croissance économique des pays développés résulte généralement de la croissance du PIB par habitant.

L’innovation stimule la croissance

En règle générale, seule l’innovation peut permettre d’augmenter le revenu moyen par habitant. Durant l’ère Heisei, l’économie japonaise n’a pas été en mesure de surmonter une période de stagnation prolongée, non pas à cause de la contraction démographique, mais à cause du retard pris par le pays en termes d’innovation par rapport aux États-Unis d’Amérique, à la Chine et à d’autres pays.

Au début de l’ère Heisei, 15 des 20 plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière étaient japonaises, la Nippon Telegraph and Telephone Corp. (NTT) occupant la première place. Passez rapidement à aujourd’hui et aucune entreprise japonaise ne figure sur la liste.

Lorsque les entreprises innovent moins, elles sont inévitablement affaiblies par le manque de pouvoir de la marque. Tant que les produits ont le pouvoir de la marque, leurs fabricants peuvent être compétitifs au niveau mondial, non pas en raison de prix plus bas, mais grâce à la qualité de leurs produits. Même si les prix des matériaux importés montent, les entreprises qui exercent un pouvoir de marque ressentiront peu de pression car elles peuvent se permettre d’augmenter leurs prix à l’exportation.

Mais les entreprises japonaises ne sont plus dans une position aussi enviable. En conséquence, une hausse des prix du pétrole brut provoque une certaine partie des revenus au Japon qui sont transférés à l’étranger. Cela signifie une diminution des «gains commerciaux» – qui reflètent les changements du pouvoir d’achat lié au commerce du pays. Les comptes nationaux du Cabinet Office montrent que les gains commerciaux du pays ont commencé à diminuer vers 2007, dans la mesure où ils ont enregistré une «perte commerciale» de 2 300 milliards de yens en 2014. Les chiffres comparatifs sont ensuite devenus positifs, bien que moins prononcés, et comme en 2018, le gain s’élevait à 3,05 milliards de yens, soit une baisse de près de 85% par rapport aux 19,73 milliards de yens en 2000.

Jusqu’à présent, la société japonaise avait toujours peur de «l’appréciation du yen». Lorsque le yen se renforce par rapport aux devises étrangères, les entreprises japonaises pourraient vouloir augmenter les prix de leurs exportations libellées en dollars ou en euros. Mais comme peu de gens le font par crainte d’une baisse quantitative des ventes à l’étranger, leurs revenus tendent à chuter, ce qui leur cause des difficultés financières. Dans cette situation aussi, le manque de pouvoir de la marque est à blâmer.

L’économie japonaise de l’ère Heisei restera probablement dans les mémoires comme une industrie peu innovante, comme une entreprise qui n’a pas eu de produits performants et qui ne parvient pas à dissiper le sentiment de stagnation malgré diverses solutions.

Certaines personnes sont sceptiques sur le fait qu’il est possible que le Japon, un pays où la population diminue actuellement, devienne compétitif en termes d’innovation. Je veux qu’elles se penchent sur les grandes compagnies de chemin de fer privées du pays. Leurs revenus, qui reposent traditionnellement sur les navetteurs, étaient auparavant voués à l’abaissement face à la contraction de la population, en particulier en ce qui concerne les générations travailleuses.

Néanmoins, les résultats des principaux opérateurs ferroviaires privés pour l’exercice allant jusqu’en mars 2019 montrent que tous ont bénéficié d’une augmentation de leurs revenus. Bien sûr, ils avaient à remercier les touristes étrangers pour l’augmentation du nombre de voyages en train. Mais ce qui a réellement contribué à améliorer les performances, c’est la popularité des «trains rapides pour trains de banlieue». Les exploitants de chemins de fer ont enfin répondu aux besoins des navetteurs voyageant sur de longues distances pour se réserver des places, même à un tarif supplémentaire. Ainsi, pour utiliser l’innovation pour créer de nouveaux produits ou solutions de service, il est essentiel d’identifier et de se concentrer sur ce que les consommateurs souhaitent réellement. Le cofondateur d’Apple, Steve Jobs, a fait la même chose.

Je dis avec certitude que la situation caractéristique du faible taux de natalité et du vieillissement de la population peut être une opportunité pour poursuivre l’innovation. Beaucoup de gens sont aux prises avec des problèmes causés par la situation.

Le fait qu’il existe de nombreux problèmes sociaux ne signifie rien d’autre que la présence de nombreuses personnes à la recherche de solutions innovantes. Pour faire de l’ère Reiwa une ère de relance économique pour le Japon, nous devons avoir le courage d’essayer de nouvelles choses – et nous avons vraiment besoin d’une société qui encourage ceux qui ont un tel courage.

Hiroshi Yoshikawa Yoshikawa est le président de l'Université Rissho, poste qu'il a occupé en avril de cette année après avoir été professeur à l'université pendant trois ans. Auparavant, il était professeur à la Graduate School of Economics de l'Université de Tokyo.

