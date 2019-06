Téhéran présente un tir de son nouveau système antimissile «made in Iran» (vidéo)

© AP Photo / Amir Kholousi, ISNA

L’Iran a présenté son nouveau système de défense antimissile, le Hordad 15, en action avec une vidéo publiée sur Twitter par l’agence Islamic Republic of Iran Broadcasting. Le Hordad 15 a déjà été officiellement remis à l’armée de la République islamique d’Iran.

Amir Hatami, le ministre iranien de la Défense, avait précédemment déclaré que le système était capable de détecter diverses cibles, y compris des avions militaires et des drones, dans un rayon de 150 kilomètres et de les suivre sur une distance de 120 kilomètres, ainsi que de détecter des cibles peu visibles à une distance de 85 kilomètres et de les atteindre dans un rayon de 45 kilomètres. Il peut intercepter six cibles simultanément.

خبرگزاری صداوسیما @iribnewsFa سامانه #پدافند_هوایی پیشرفته «۱۵ خرداد» رونمایی شد سامانه پدافند هوایی «۱۵ خرداد» ساخت متخصصان و دانشمندان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع با حضور امیر حاتمی رونمایی و تحویل نیروی پدافند هوایی ارتش شد. 9

La mobilité de ce système, qui utilise des missiles Sayyad-3, permet aux militaires de le préparer à frapper des cibles en moins de cinq minutes, a-t-il encore ajouté.

Citant des sources ayant requis l’anonymat, l’agence Bloomberg avait précédemment annoncé que la Russie avait refusé de vendre des systèmes de missiles antiaériens S-400 à l’Iran. Le vice-Premier ministre russe, Iouri Borissov, a par la suite commenté ces rumeurs et a fait savoir que la Russie n’avait pas reçu de sollicitation à cet égard de la part de Téhéran.

