Coup d’Etat politique judiciaire: Plusieurs dossiers filtrés qui prouvent que Sergio Moro s’est coordonné avec les procureurs pour emprisonner Lula da Silva

Les voleurs et truqueurs d’élections: la mafia des anti-démocrates du Brésil

Il s’agit de trois reportages exclusifs du portail Intercept Brésil, qui montrent « des discussions internes et des attitudes très controversées, politisées et juridiquement douteuses de la part de l’équipe de travail de Lava Jato ».

Le portail d’information The Intercept Brazil a publié dimanche 9 juin trois reportages exclusifs révélant que l’ancien juge du complot Lava Jato et l’actuel ministre de la Justice du Brésil, Sergio Moro, se sont coordonnés avec les procureurs pour emprisonner l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva.

Ces rapports, qui ont été préparés sur la base de fichiers non publiés obtenus par une source anonyme, montrent « des discussions internes et des attitudes très controversées, politisées et juridiquement douteuses de l’équipe de travail de Lava Jato », souligne le portail.

L’un des rapports montre que les procureurs ont exprimé ouvertement leur volonté d’empêcher la victoire à l’élection présidentielle de 2018 du Parti des travailleurs (PT) et ont pris des mesures pour atteindre cet objectif.

En particulier, parmi les messages de l’équipe de travail de Lava Jato, envoyés via le service de messagerie de Telegram, il semble que les procureurs – dirigés par le procureur fédéral Deltan Dallagnol – aient discuté des moyens d’éviter à tout prix un entretien de Lula da Silva avec la chroniqueuse du journal Folha de S.Paulo, Monica Bergamo, car, selon eux, elle « peut choisir [Fernando] Haddad » ou autoriser le « retour du PT » au pouvoir.

Moro a donné des conseils et des indices

Un autre point dénoncé par les reportages révèle l’insécurité de Dallagnol lui-même par rapport à l’accusation qui a conduit Lula à la prison en avril de l’année dernière. « Il [Dallagnol] n’était pas certain du point central de l’accusation qui serait signée par lui et ses collègues: Lula avait reçu un appartement triplex sur la plage de Guaruja comme cadeau après avoir privilégié le fournisseur de l’OEA dans les contrats avec Petrobras », c’est pointu.

En outre, à plusieurs reprises, Moro a outrepassé ses fonctions en suggérant au procureur de modifier l’ordre des phases de Lava Jato, de donner des conseils stratégiques et des indices d’enquêtes informelles et d’anticiper au moins une décision.

Les réactions

Compte tenu de ces révélations, la défense de l’ancien président a déclaré qu’il était évident que le processus à son encontre était corrompu et a exigé sa libération immédiate. Différentes personnalités politiques du Brésil, telles que l’ex-filia Dilma Rouseff, affirment que ces informations prouvent que l’opération Lava Jato a comploté contre Lula et le PT.

Pour sa part, Manuel Bertoldi, secrétaire général de l’ALBA Movimientos, estime que la publication de ces rapports accroît la pression sur le gouvernement actuel pour obtenir la libération de Lula da Silva.

L’Ordre des avocats du Brésil demande la démission de Moro après des fuites de l’affaire Lula

L’affaire brûle entre les mains du juge devenu ministre

RIO DE JANEIRO – Le Barreau brésilien (OAB) a demandé le départ temporaire du ministre de la Justice, Sérgio Moro, tout en enquêtant sur le contenu des conversations qui montrent une prétendue action inappropriée avec les procureurs de l’opération Lava Jato d’envoyer l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva en prison (2003-2011).

La « gravité » des faits nécessite une enquête exhaustive et impartiale et « ce tableau recommande aux personnes impliquées de s’éloigner des fonctions publiques qu’elles occupent, notamment afin que les enquêtes se déroulent sans soupçon », a déclaré l’OAB dans un communiqué. .

L’OAB a exprimé sa « perplexité et sa préoccupation » à la fois du fait que l’ex-juge Moro et les procureurs auraient été « piratés », ce qui mettrait en danger la sécurité institutionnelle, ainsi que le contenu des conversations interrompues, qu’il considérait comme une menace pour l’état démocratique du droit.

L’OAB est l’entité représentative maximale des avocats brésiliens et est responsable de la réglementation de la pratique du droit au Brésil.

Le média numérique The Intercept Brazil a publié dimanche des conversations privées sur la plate-forme Telegram entre Moro, le juge qui a jugé et condamné Lula, et le procureur de l’opération Lava Jato, Deltan Dallagnol, dans le cadre desquels il existerait la preuve d’une collaboration pour nuire à l’ancien président.

Lula a été condamné en première instance par Moro et est emprisonné à Curitiba (sud) depuis avril 2018, où il a été condamné à une peine de huit ans et dix mois de prison pour crimes de corruption passive et de blanchiment d’argent.

