Nissan étend sa branche d’olivier à Renault alors que ses relations atteignent un nouveau creux

Le président-directeur général de Nissan Motor Co., Hiroto Saikawa, a étendu une succursale d’olivier à Renault SA, après l’acrimonie suscitée par les changements de gouvernance proposés par le constructeur japonais.

Dans une interview avec le Financial Times, Saikawa a déclaré que Nissan devait « faire la paix » avec le constructeur automobile français. Les entreprises doivent « stabiliser et renforcer » leur partenariat, a-t-il déclaré au journal. « C’est la chose la plus importante. »

Les hostilités entre Nissan et Renault ont plongé dans de nouveaux creux, menaçant leur alliance de deux décennies. On ne sait pas si un cessez-le-feu sera respecté: Saikawa lui-même a critiqué le plan de Renault visant à bloquer les réformes du conseil d’administration de Nissan. C’était à son tour une réaction évidente de Renault après que Nissan eut refusé de signer un accord avec Fiat Chrysler Automobiles NV.

Dans l’interview, Saikawa a décrit l’alliance entre Nissan et Renault comme un « berceau » pour la coopération et la création de valeur. «Je suis tout à fait convaincu que nous devons régler le problème et nous le ferons», a-t-il déclaré au journal. Un représentant de Nissan a confirmé que l’entretien avait eu lieu, mais a refusé de fournir des détails sur la conversation.

Les relations entre les constructeurs étaient déjà tendues par l’arrestation à Tokyo en novembre dernier de Carlos Ghosn, le titan de l’industrie qui avait supervisé les constructeurs et leur alliance. Cette crise a déclenché des projets de réforme radicale de la gouvernance d’entreprise au sein du conseil d’administration de Nissan. Saikawa avait déclaré qu’il était « extrêmement regrettable » que Renault envisage d’empêcher ces changements.

L’implosion des projets de fusion de Renault avec Fiat a ouvert le conflit, la répugnance de Nissan à approuver l’accord étant en partie responsable de son échec.

Par la suite, le président de Renault, Jean-Dominique Senard, a envoyé une lettre menaçant de bloquer les projets de Nissan visant à réformer sa structure de gouvernance – des changements qui avaient été opérés à la suite du scandale Ghosn. Renault détient [plus de] 43% du capital de la société basée à Yokohama.

Dans une déclaration publique inhabituelle, Nissan a confirmé lundi avoir reçu la lettre et a reproché à Renault sa position. La réforme de la gouvernance d’entreprise « a fait l’objet de discussions approfondies au sein du conseil de Nissan et a été approuvée par tous les membres du conseil, y compris les propres candidats de Renault », a déclaré Saikawa dans son communiqué. « Une telle attitude va à l’encontre des efforts de la société pour améliorer sa gouvernance. »

Mardi, le ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, Hiroshige Seko, s’est dit « sérieusement préoccupé » par la décision de Renault SA de bloquer le plan de réforme de la gouvernance de Nissan.

« Nous surveillons de très près avec préoccupation si Renault s’abstiendra ou non à voter sur la réforme clé de la gouvernance d’entreprise », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Nissan s’est également appuyé sur les propos tenus par le ministre des Finances français, principal actionnaire de Renault, selon lesquels son gouvernement était disposé à réduire sa participation pour renforcer l’alliance. Nissan, qui a longtemps reproché à l’influence française, préférerait une sortie complète du gouvernement, ont déclaré des habitués de la pensée de Nissan, demandant de ne pas être identifié car l’information n’est pas publique.

«Dans l’ensemble, c’est un désastre qui aggrave une situation délicate», a déclaré Janet Lewis, analyste chez Macquarie Capital à Tokyo. « La menace de Senard de s’abstenir sur la réforme du gouvernement d’entreprise est très négative pour l’alliance. »

Senard, qui a été invité par le gouvernement français à harmoniser ses relations avec Nissan, a plutôt demandé à Nissan de réaliser une fusion qu’il ne souhaitait pas, puis a poursuivi le méga accord avec Fiat Chrysler. Dans une lettre adressée à Nissan, Senard a déclaré que le constructeur français souhaitait une meilleure représentation dans le projet de création de trois comités sur les nominations, les rémunérations et les audits, selon une personne familière avec l’affaire, qui a averti que Renault n’avait pas pris de décision finale sur son vote et était toujours en négociation.

Alors que Renault comprend le désir de Nissan d’améliorer sa gouvernance, le système des trois comités de direction « ne devrait pas servir d’outil au détriment du plus grand actionnaire de Nissan », indique la lettre. Les actionnaires de Nissan doivent se réunir le 25 juin pour se prononcer sur la structure.

La dernière crise a éclaté il y a une semaine lorsque les discussions sur la fusion entre Renault et Fiat se sont brisées. Les deux représentants de Nissan au conseil d’administration de Renault avaient prévu de s’abstenir, ce qui a incité l’État français à suspendre les discussions, ce qui a entraîné le retrait de Fiat.

Malgré cela, les présidents de Fiat et de Renault se sont rencontrés depuis et les constructeurs recherchent des moyens de relancer le plan de fusion et d’obtenir l’approbation de Nissan, a annoncé lundi Reuters.

Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, au Japon pour assister aux réunions du G20, a cherché à calmer les tensions, mais a fini par rappeler à la société japonaise de l’influence démesurée de son gouvernement sur les constructeurs automobiles bénéficiant de sa participation de 15% dans Renault.

Renault et Nissan ont produit un total combiné de 10,6 millions de véhicules l’an dernier. Une séparation pourrait entraîner des années de désarroi, car Renault et Nissan coopèrent dans les domaines de l’ingénierie, de la fabrication, de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, des achats et des ressources humaines.

Les avocats de Carlos Ghosn surpris d’apprendre que le conseil d’administration de Renault a entamé des procédures judiciaires sur la base d’un audit

PARIS – Les avocats de l’ancien président de Nissan, Carlos Ghosn, se sont dits surpris que le conseil d’administration de Renault SA ait engagé des poursuites à l’encontre de son client sur la base d’un rapport d’audit.

Ghosn n’a eu aucune chance de répondre aux questions soulevées dans ce rapport, ont déclaré Jean-Yves Le Borgne et François Zimeray, avocats de l’ancien patron de Renault, dans un communiqué publié dimanche.

« De manière choquante, depuis plusieurs mois, des éléments de cet ‘audit’ circulent dans les médias sans que M. Ghosn ne les reçoive jamais », ont-ils déclaré.

Selon eux, M. Ghosn est disposé à fournir «toutes les informations de clarification nécessaires, à condition qu’il ait la possibilité d’exprimer son point de vue».

Renault et son partenaire, Nissan Motor Co., ont conduit un audit de leur filiale commune RNBV, qui a confirmé l’existence de « déficiences financières », a déclaré mardi Renault, portant notamment sur 11 millions d’euros de charges, dont la plupart étaient liés à Ghosn.

La relation entre Renault et Nissan a été tendue par les retombées de l’arrestation de Ghosn à Tokyo en novembre.

Il nie les allégations, qui vont de la falsification de documents à la déviation de millions de dollars de Nissan pour son usage personnel.

Les 11 millions d’euros de dépenses qui font l’objet de discussions comprennent les voyages en avion de Ghosn et d’autres articles, ainsi que des cadeaux à des organisations à but non lucratif, indique le communiqué.

Le PDG de Nissan, Hiroto Saikawa, a demandé un accord spécial sur les stock-options en 2013, déclare l’ancien conseiller de Ghosn

SOUTHFIELD, MICHIGAN – Un ancien membre du conseil d’administration de Nissan Motor Co. a déclaré que le directeur général actuel de la société avait demandé une exception concernant la vente d’actions liées aux rémunérations, ce qui lui avait permis d’obtenir un bénéfice plus élevé, selon un rapport de médias japonais.

Greg Kelly, qui avait été arrêté le même jour que l’ancien président Carlos Ghosn en novembre, a déclaré au magazine mensuel Bungei Shunju à propos de la demande qui aurait été accordée à Hiroto Saikawa en 2013. Saikawa était vice-président exécutif de Nissan à l’époque et en est devenu le directeur général pour environ quatre ans plus tard.

Saikawa a demandé l’exception pour aider à payer l’achat d’une maison neuve, ce qui, selon Kelly, aurait été initialement demandé à Nissan par la direction, a indiqué le rapport. Selon le magazine Kelly, Saikawa aurait réalisé un gain supplémentaire estimé à 47 millions de yens (430 000 DEUA ; USAD ou USD en Anglais) lorsque la date d’exécution de l’attribution d’actions a été reportée au 22 mai au lieu du 14 mai, période au cours de laquelle les actions de Nissan se sont appréciées d’environ 10%. L’ancien directeur a déclaré que l’exception constituait un « cas spécial », a indiqué le magazine.

Saikawa a nié avoir utilisé les fonds de l’entreprise pour acheter sa maison. « Je l’ai acheté avec mon propre argent », a-t-il déclaré à la presse lundi.

Kelly a été démis de ses fonctions de directeur représentant de Nissan en avril et inculpé par les autorités japonaises de sous-déclaration de la rémunération de ses dirigeants. L’avocat de Kelly aux États-Unis d’Amérique n’était pas disponible pour commenter. Un représentant de la filiale de Nissan aux Etats-Unis d’Amérique a refusé de commenter. Kelly et Ghosn, qui sont tous deux libérés sous caution après avoir été emprisonnés pendant des semaines après leur arrestation au Japon, ont nié les actes répréhensibles et contestent les accusations portées contre eux.

Le rapport soulève des questions sur les connaissances de Saikawa concernant les pratiques de rémunération du constructeur automobile. Saikawa a été trouvé par un comité externe de gouvernance nommé par Nissan comme ayant approuvé le plan de retraite de Ghosn, mais le PDG n’a pas été accusé de crime ni accusé d’aucune faute. Au Japon, les procureurs ont déclaré que la rémunération de M. Ghosn était sous-déclarée, bien que le montant de cette indemnité, le cas échéant, ait été différé.

Les allégations arrivent à un moment délicat pour Nissan et Saikawa, son alliance vieille de deux décennies avec le constructeur français Renault SA étant peut-être en péril. Saikawa est lui-même soumis à une pression intense pour inverser la tendance actuelle des profits du constructeur japonais et élaborer une stratégie à long terme pour Nissan après le renversement de son ancien mentor, Ghosn.

Selon le reportage du magazine, Kelly a déclaré que Saikawa était parfaitement au courant des indemnités versées par M. Ghosn, y compris une proposition visant à fournir au président de l’époque des honoraires de conseil en cas de départ à la retraite de Nissan ou d’acceptation d’un rôle moins important dans l’entreprise.

