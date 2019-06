Guerre judiciaire au Brésil: en quoi les révélations sur ‘Lava Jato’ affectent-elles Lula?

Rio de Janeiro, Brésil, 2019. / Pilar Olivares

The Intercept Brésil a dévoilé des pourparlers entre juges et procureurs qui remettent en question l’enquête qui maintient l’emprisonnement de l’ancien président brésilien.

Vous vous souvenez du scandale connu sous le nom de ‘Lava Jato’? Le coup institutionnel contre Dilma Rousseff? Vous souvenez-vous que l’ancien président Lula Da Silva ne pouvait pas participer aux élections dans lesquelles il était le candidat favori des Brésiliens et est toujours en prison? Le scandale du « département du luxe » serait le résultat d’actes de corruption, le triomphe de l’ultra-droite au pouvoir, les applaudissements internationaux du juge de l’époque, Sergio Moro, et son accession au poste de ministre de la Justice sont quelques-uns des chapitres locaux de ce qui est dénoncé en Amérique latine: une guerre judiciaire a été déclenchée. Les audios, vidéos et documents dévoilés par The Intercept Brazil laissent de nouveau le script à nu.

L’affaire commence à prendre une tournure inattendue. La révélation jette un doute sur l’enquête qui a conduit Lula à la prison. L’impact a été élevé aux niveaux international et local. Le lendemain, la deuxième cour de la Cour suprême fédérale a repris le débat sur un recours en habeas corpus déposé pour libérer l’ancien président. Et en outre, le Conseil national du ministère public du Brésil a annoncé qu’il enquêterait sur l’échange de messages entre les procureurs de Lava Jato et le juge de la même cause (et désormais ministre) Sergio Moro.

Histoire d’une fuite

Les médias ont reçu – via une source anonyme qui aurait effectué du « piratage » – des années de dossiers et de conversations privées de l’équipe de procureurs à l’origine de l’enquête « Lava jato ». En bref, vous pouvez voir les juges et les procureurs s’organiser pour nuire à Lula et à Moro (ce qui est interdit par la loi).

Mobilisation à Sao Paulo en faveur de la destitution de Dilma Rousseff en 2016. / Julia Dominzain / RT

Réalisé par Glenn Greenwald – le journaliste primé qui a publié les révélations d’Edward Snowden en 2013 -, l’enquête de The Intercept a analysé le contenu, l’a stocké sur des serveurs à l’extérieur du pays et l’a révélé sous la forme de trois articles:

La première concerne la manière dont ils ont obtenu les informations et avec quels critères ils les publient: ils ne montrent rien de personnel, mais seulement ce qui implique un intérêt public.

La seconde raconte comment la manière légale d’empêcher Lula Da Silva de donner des interviews aux médias avant les élections a été tracée, depuis – évalué – cela ne pourrait plus être avantageux pour lui – qui n’était pas autorisé à postuler – mais pour le Parti des travailleurs (PT) dans son ensemble.

La troisième note montre que le procureur lui-même avait des doutes sur les plaintes contre l’ancien président jusqu’à quelques jours avant de le faire et que le juge de l’affaire – qui est censé être impartial – a donné son opinion et donné son avis sur l’enquête qu’il jugera plus tard. À tout moment, il est évident qu’ils étaient motivés par le désir que le Parti des travailleurs ne remporte pas les élections de 2018. Même un procureur dit qu’il prie pour que le miracle soit accompli: le PT ne reviendra pas au pouvoir.

L’interview

L’une des principales révélations de The Incercept fait référence à une histoire très particulière. Le 28 septembre 2018 (moins de dix jours avant le premier tour des élections brésiliennes du 7 octobre 2018), un juge de la Cour suprême a autorisé Lula Da Silva (déjà condamné à 12 ans de prison pour corruption) à accorder des interviews aux médias. C’était en réponse à une commande du journal Folha de San Pablo.

Sergio Moro, ministre de la Justice du Brésil, lors de la réunion entre les présidents Jair Bolsonaro et Mauricio Macri à Planalto, Brasilia, 2019. / Ueslei Marcelino / Reuters

Dès que cette décision a été rendue publique, le groupe de discussion Telegram entre les procureurs qui a été mis au jour est devenu tout chaud. Ils ont commencé à comprendre comment bloquer cette décision. Ils ont même explicitement exprimé leur crainte que le PT ne revienne au pouvoir. Selon la publication, « ils ont passé des heures » à en parler et « cela ressemblait plus à une réunion entre opérateurs anti-PT qu’à une conversation entre des procureurs soi-disant impartiaux ».

– Quelle blague!!!! Dégoûtant !!! – a martelé un des procureurs, qui ajouta plus tard que cela ressemblait à un cirque et qu’il était « très préoccupé par un éventuel retour du PT » (avec lequel l’entretien avec Lula pourrait aider) et qu’il priait beaucoup pour qu’un miracle les sauve.

– Mafiosi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – a répondu à un autre procureur

En parallèle, Deltan Dallagnol, un professionnel du Brésil, s’est entretenu avec un ami. Il a regretté l’entretien et il était clair entre les deux que l’objectif était d’empêcher le retour du PT.

Selon les informations, il est révélé « que les procureurs les plus puissants du Brésil – qui insistent depuis des années pour leur impopularité – ont tenté d’empêcher le PT de remporter les élections présidentielles de 2018 en bloquant ou en affaiblissant un entretien pré-électoral avec l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva ».

Mobilisation contre le Parti des travailleurs à Sao Paulo, 2016. / Julia Dominzain / RT

Le même jour, mais plus tard, le parti Novo (libéral, né en 2015 et toujours très peu représenté) a présenté un recours auquel un juge a réagi en proposant une mesure de précaution interdisant à Lula de donner des interviews.

Le 29 octobre 2018, le PT a perdu les élections au second tour et Jair Bolsonaro l’a emporté avec 55% des voix. Juste après, la Cour suprême a commencé à autoriser des entretiens avec l’ancien président.

L’architecture diffuse des tests

L’une des accusations les plus connues (c’est-à-dire des traitements médicaux répétés et faciles à traiter par l’opinion publique) était que l’ex-président aurait reçu un appartement en triplex sur la plage en guise de pot-de-vin pour obtenir des contrats avec Petrobras. Cette hypothèse soulevait toutes sortes de questions, mais son effet médiatique n’a pas de marche arrière. Les questions – maintenant que nous savons – ont également agité le procureur Dallagnol lui-même, selon ces discussions de groupe dévoilées par The Intercept Brazil: l’homme doutait que le triplex soit réellement celui de Lula et qu’il ait quelque chose à voir avec Petrobras. Je veux dire, j’ai douté de tout.

Le 9 septembre 2016 (moins d’une semaine avant de l’accuser), Dallagnol a écrit: « Ils vont dire que nous accusons des articles de presse et des preuves fragiles (…). Je me méfie toujours du lien qui unit Petrobras et l’enrichissement … »

L’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva et ses partisans à Sao Bernardo do Campo, Sao Paulo, Brésil, avril 2018. / Fotorua / www.globallookpress.com

Quelques jours plus tard, il revint pour écrire au groupe, heureux d’avoir trouvé un article d’O Globo de 2010 dans lequel le triplex est mentionné (bien qu’il ne dise rien à propos de Petrobras). Ce document sera utilisé par Sergio Moro lors de l’essai au moment de condamner Lula Da Silva.

Le PowerPoint ou la relation controversée entre le juge et le procureur

La présentation PowerPoint de Deltan Dallagnol, dans laquelle il incriminait le président brésilien de toutes les manières possibles, était bien connue.

Dans le dévoilement de The Intercept Brazil, Dallagnol a lui-même écrit dans un message à Moro: « Ils ont tout fait pour caractériser Lula comme le chef suprême du stratagème de corruption ». Le juge a répondu deux jours plus tard: « Décidément, les critiques de sa présentation sont disproportionnées, tenez bon. »

Ce n’est pas la seule citation qui montre, dans le texte de The Intercept, « un complot abusif et contraire à l’éthique entre Dallagnol et Moro sur la manière de mieux structurer l’affaire de corruption contre Lula, bien que Moro ait été légalement tenu de juger l’affaire comme un arbitre neutre ». Dans d’autres messages, la recherche est rapide, elle donne des conseils, elle informe sur les décisions futures.

Publiquement, il l’a toujours nié: il a déclaré qu’en tant que juge, il n’avait pas de stratégie et qu’il n’avait pas enquêté car cela ne lui correspondait pas. En général, il n’est pas commode de croire presque n’importe qui quand il se dit «apolitique». Mais dans ce cas-ci, les « pires prédictions » d’un « juge impartial » (condamné à neuf ans et six mois de prison) à la ministre de la Justice du gouvernement qui a contribué à la victoire aux élections, l’extrême droite Jair Bolsonaro, dépassent les prévisions.

Les réactions

Les articles de The Intercept Brazil ont eu un impact sur les médias locaux et internationaux. Ils étaient des politiciens d’une grande importance. Mais en plus, cela a eu des conséquences concrètes dans la justice.

Le débat sur la libération potentielle de Lula a été rouvert (sur la base d’un habeas corpus présenté en faveur de l’ancien président), mais la Corregiduría du Conseil national du ministère public du Brésil (l’organe qui contrôle l’exécution des procureurs) a annoncé qu’elle enquêterait sur les messages. Ils ont expliqué qu’ils l’avaient décidé en raison de la répercussion générale et que ce qui avait été fait par les fonctionnaires « pourrait caractériser un manquement fonctionnel ». En outre, ils ont souligné l’importance de la confiance des citoyens dans cet organe.

En ce qui concerne les personnalités publiques, le premier à prendre la parole a été l’ancien président Lula Da Silva. « La vérité prévaudra », était la phrase qui apparaissait dans son livre.

Ses avocats ont publié une déclaration appelant à « l’établissement urgent d’une pleine liberté » de son client. « Il est victime de ‘lawfare’, qui consiste à manipuler les lois et les procédures légales aux fins de persécution politique », ont-ils écrit.

Le phénomène connu sous le nom de « loi » ou « guerre judiciaire » est un moyen de combattre les adversaires politiques en combinant des actions en justice qui paraissent légitimes et leurs réflexions correspondantes dans les médias.

L’ancienne présidente Dilma Rousseff a approuvé et déclaré par Twitter que le processus corrompu impliquait la libération de Lula.

Sur la scène internationale, le président également argentin a exprimé dans les réseaux:

L’ancien président Rafael Correa avait fait de même:

Rafael Correa ✔ @MashiRafael Se les derrumba el caso Lula, y se evidencia lo que siempre se supo: el uso de la justicia para fines políticos, el llamado « lawfare ». Glenn Greenwald ✔ @ggreenwald 1/ EXCLUSIVE: We obtained one of the largest & most important archives of leaked material in years: containing the secret chats, audios, videos & documents of the prosecutors & Judge – now Bolsonaro’s Justice Minister, Sergio Moro – who imprisoned Lula. It shows vast wrongdoing. 2,189 Twitter Ads info and privacy 1,732 people are talking about this

Le Comité national « Lula libre » a exigé dans un communiqué la libération de Lula et indiqué que « la lutte contre la corruption – un désir national – ne peut servir de drapeau à l’action illégale, antidémocratique et antipatriotique d’un groupe qui prétend prendre l’Etat à l’assaut ».

Ceux impliqués

Dans un communiqué, le ministère public fédéral a déclaré que « ses membres ont été victimes d’actes criminels commis par un pirate informatique (…). On ne connaît pas exactement l’étendue de l’invasion, mais on sait que des copies de messages et de fichiers échangés dans les relations privées et professionnelles ». Ils disent que le fait va faire l’objet d’une enquête et que, espérons-le, cela provoque « une réflexion et une amélioration ». Ils ont également rappelé que « cette année seulement, des dizaines de personnes ont été accusées de corruption et que plus de 750 millions de reais ont été récupérés dans les coffres publics ».

Dans un tweet figurant dans le profil de Dallagnol, il souligne un point: « Les procureurs de Lava Jato vont se plier avant l’invasion immorale et illégale, l’extorsion ou la tentative d’exposer des vies personnelles et professionnelles. » Et reliez à la déclaration du ministère.

Sergio Moro, pour sa part, a déclaré: « Les messages présumés qui me concerneraient ont été publiés par le site The Intercept le dimanche 9 juin, ce qui déplore l’absence d’indication de la source de la personne responsable de l’invasion criminelle de téléphones portables des procureurs ». En ce qui concerne le contenu des messages, Moro déclare qu’« aucune anomalie n’est visible ».

Julia Muriel Dominzain

Si cela vous a plu, partagez-le avec vos amis!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT