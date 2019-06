© Getty Images / piskunov

Les autorités chinoises ont invité le gouvernement indien à joindre ses efforts pour compenser efficacement l’impact potentiel des pratiques commerciales «protectionnistes» et «unilatérales» mises en œuvre par les Etats-Unis d’Amérique dans le monde entier au cours des derniers mois.

Selon le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Zhang Hanhui, «les frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis d’Amérique et le spectre des frictions commerciales entre les États-Unis d’Amérique et l’Inde» pourraient devenir un sujet crucial pour les pourparlers entre les deux États, intimidés par Washington.

«Le protectionnisme commercial et l’unilatéralisme sont en nette augmentation. Comment répondre aux pratiques d’intimidation des États-Unis d’Amérique… ses pratiques de protectionnisme commercial est une question importante», a déclaré Zhang.

Le commentaire intervient avant le sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), qui doit débuter dans la capitale kirghize de Bichkek plus tard dans la semaine. Le président chinois Xi Jinping devrait rencontrer son homologue indien, le Premier ministre Narendra Modi, en marge de l’événement.

Le haut responsable a souligné que les chefs d’État approfondiraient leur compréhension de la question du « maintien de la justice et de l’opposition au protectionnisme commercial » dans le commerce mondial. En outre, Zhang a exprimé l’espoir que les pays voisins s’accordent sur le commerce bilatéral.

La Chine, aux prises avec un conflit commercial sans fin avec les États-Unis d’Amérique, est obligée de rechercher de nouveaux alliés et partenaires. Jusqu’à présent, la Maison Blanche a imposé des milliards de dollars de droits de douane à la Chine, Pékin ayant riposté de manière réciproque. La guerre commerciale a connu une nouvelle escalade après l’intensification des tentatives des Etats-Unis d’Amérique pour forcer le géant chinois des technologies de l’information Huawei à quitter les marchés états-unien et européen.

Les dernières attaques des Etats-Unis d’Amérique contre leurs partenaires commerciaux de longue date ont eu un impact négatif important sur les relations de Washington avec New Delhi. L’année dernière, les États-Unis d’Amérique ont frappé l’Inde avec des droits de douane de 25% sur l’acier et des prélèvements de 10% sur l’aluminium. Plus tôt ce mois-ci, le pays avait été officiellement exclu du Système généralisé de préférences, un accord d’importation en franchise de droits en vertu duquel il était autorisé à exporter des marchandises d’une valeur de plus de 5 milliards de dollars sur le marché des Etats-Unis d’Amérique chaque année.

En dehors de cela, l’administration des Etats-Unis d’Amérique a obligé l’Inde à cesser d’acheter du pétrole à l’Iran et au Venezuela et à lui ordonner de mettre fin à son contrat de système de défense aérienne S-400 avec la Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT