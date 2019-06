Le président de Renault s’est affaibli alors que Macron snobait une réunion: sources

Le président de Renault, Jean-Dominique Senard, prend la parole lors d’une conférence de presse au siège de Nissan à Yokohama, le 12 mars. | AFP-JIJI

PARIS – Le président français Emmanuel Macron a refusé de rencontrer le président de Renault, Jean-Dominique Senard, furieux de l’ingérence du gouvernement chez le constructeur automobile, ont indiqué des sources à Reuters, soulevant des questions sur son avenir.

Les actionnaires de Renault se sont réunis mercredi pour approuver la nomination de Senard en janvier pour remplacer Carlos Ghosn, le dirigeant déchu de l’alliance Renault-Nissan.

Senard, qui avait tenté de fusionner avec le ministre des Finances français, Bruno Le Maire, pour tenter de fusionner avec Fiat Chrysler (FCA) au sujet des réserves de Nissan, a tenté en vain de rencontrer un représentant de Macron afin de s’assurer de son soutien, ont indiqué quatre sources gouvernementales et d’entreprises.

Sept mois après l’arrestation de Ghosn pour inconduite financière – ce qu’il nie -, l’alliance qu’il a forgée repose sur des soins vitaux. Nissan a refusé d’étudier le rapprochement complet de Renault proposé par Senard et souhaite affaiblir son emprise de 43,4%.

Senard a ensuite présenté une proposition d’accord FCA-Renault élaborée à l’insu de Nissan. Mais le président de FCA, John Elkann, a retiré son offre après que la France, principal actionnaire de Renault, ait bloqué le vote du conseil d’administration du 5 juin et exigé plus de temps pour obtenir l’aval de Nissan.

Quelques jours plus tard, Senard s’est engagé à bloquer les réformes en matière de gouvernance mises en place par Nissan après le scandale Ghosn, à moins que Renault n’obtienne davantage de sièges au sein du puissant comité de direction de la firme japonaise.

L’exaspération de Senard s’est aggravée lorsque Le Maire, cherchant à apaiser les tensions en marge du sommet du G20 tenu au Japon, a discuté publiquement d’une possible réduction de la participation de 15% de la France dans Renault ou même de Nissan.

Senard se sentait davantage miné par les déclarations surprise de Le Maire et a dit à ses collègues qu’il s’attendait à être « secondé par le plus haut niveau du gouvernement », selon l’un des responsables. Mais le bureau de Macron a décliné l’assentiment proposé, selon la même source.

« Il n’y a pas de réunion avec Senard à l’ordre du jour du président », a déclaré mercredi un responsable de l’Elysée.

Renault a refusé de commenter. Des sources proches du président ont toutefois minimisé la demande de réunion repoussée et affirmé qu’il était déterminé à rester sur place.

Senard et Macron « communiquent régulièrement par SMS », a déclaré l’un d’eux, et le chef de l’Etat français est extrêmement occupé par d’autres dossiers. « Senard est au top de sa forme pour l’assemblée de ses actionnaires et est résolu à continuer. »

La France ne cherche pas à remplacer Sénard, a déclaré une autre source gouvernementale. « Il a peut-être pris de mauvais conseils et il aurait clairement dû procéder à davantage de changements de personnel pour que Renault passe à autre chose » de l’ère Ghosn, a-t-il ajouté.

Hiroto Saikawa, DG de Nissan, et Thierry Bollore, DG de Renault, ancien commandant en second de Ghosn promu en janvier, parlent à peine et sont maintenant perçus comme de véritables irritants pour la relation, selon un officiel français et des sources de l’entreprise.

«Senard en est bien conscient», a déclaré une personne familiarisée avec sa pensée. « Nous verrons donc comment les choses évolueront après la réunion des actionnaires. »

La position de Saikawa semble également plus fragile, après que deux grandes sociétés de conseil en investissement aient recommandé un vote contre son renouvellement lors du rassemblement des actionnaires du constructeur automobile japonais le 25 juin.

Les recommandations pourraient augmenter les chances de sortie de Saikawa, bien qu’un vote contre lui reste improbable. En vertu d’un amendement de 2015 aux pactes d’actionnaires de l’alliance, Renault est tenu de soutenir la proposition du conseil d’administration de Nissan de renouveler son mandat.

Traduction et commentaire: Jean de Dieu MOSSINGUE

La société de conseil exhorte les actionnaires à voter contre le DG de Nissan, Saikawa, pour une «rupture nette» de Ghosn

Un important cabinet de conseil en vote a exhorté les actionnaires de Nissan Motor Co. à s’opposer à la reconduction de son directeur en tant qu’administrateur, accentuant ainsi la pression sur Hiroto Saikawa, qui s’efforce de trouver un accord avec son partenaire de l’alliance, Renault SA.

Cette décision marque une rare réprimande publique par une firme de proxy internationale contre le chef de la direction d’une firme japonaise de premier plan. Il souligne la position précaire de Saikawa, qui avait été préparée à la présidence par le président déchu, Carlos Ghosn, mais ne paraissait pas en mesure de réparer le conflit qui les séparait de Renault – une relation dont une source a déclaré qu’elle semblait menacée.

Institutional Shareholder Services Inc. a recommandé aux actionnaires de voter contre Saikawa en tant qu’administrateur lors de l’assemblée générale annuelle de Nissan ce mois-ci, afin de garantir une «rupture nette» avec l’ère Ghosn. L’ancien président, arrêté pour la première fois en novembre, attend son procès pour inconduite financière. Il nie toutes les accusations portées contre lui.

«Lorsque la société doit rompre avec le passé et se doter d’un conseil d’administration fort composé de nouveaux membres, la réélection de Hiroto Saikawa, membre du conseil d’administration depuis 14 ans et travaillant en étroite collaboration avec Carlos Ghosn, ne semble pas appropriée», a déclaré l’organisation Institutional Shareholder Services dans une note de recherche.

La société a également conseillé aux actionnaires de voter contre la nomination de Moto Nagai au conseil d’administration de Nissan, affirmant que l’ancien dirigeant de Mizuho Financial Group Inc. avait été auditeur indépendant de Nissan pendant le mandat de Ghosn et « partage la responsabilité » pour avoir omis d’exercer un contrôle sur les actes reprochés présumés par Ghosn.

Nissan a refusé de commenter les recommandations.

Glass Lewis & Co., un autre conseiller en vote, a également demandé aux actionnaires de ne pas voter pour Saikawa, a annoncé le journal Nikkei. Saikawa a besoin du soutien d’au moins la moitié des actionnaires avec droit de vote lors de la réunion du 25 juin pour être renommé.

Glass Lewis n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les efforts récents de Renault pour bloquer une refonte de la gouvernance de Nissan ont mis en péril l’alliance automobile franco-japonaise, a déclaré une personne familière avec la pensée de Nissan.

Le partenariat, vieux de deux décennies, était plongé dans une nouvelle crise cette semaine après que Renault eut annoncé qu’il empêcherait son partenaire d’adopter les réformes de gouvernance prévues, à moins que le constructeur français ne soit mieux informé sur le nouveau système. Nissan a publiquement qualifié cette demande de «très regrettable».

«Je dois dire qu’ils mettent en danger l’alliance. Ils doivent faire très attention à ne pas contrarier les citoyens japonais, actionnaires», a déclaré le responsable, se référant à Renault.

« Renault a déclaré que l’alliance était importante et irréversible, mais ce qu’ils tentent de faire, c’est de la rompre », a déclaré la personne, ne souhaitant pas être identifiée à cause de la sensibilité du problème.

En s’abstenant lors du vote sur la gouvernance, Renault bloquerait effectivement le nouveau système de gouvernance – qui comprend trois comités – son adoption nécessitant l’approbation des deux tiers.

La rupture met à nu la tension profonde entre les deux constructeurs, dont l’alliance est sous pression depuis l’arrestation de Ghosn. L’enjeu actuel est peut-être encore plus important que leur vaste alliance, qui comprend Mitsubishi Motors Corp.

Renault et Fiat Chrysler Automobiles NV recherchent des moyens de ressusciter un plan de fusion qui s’est effondré et d’obtenir l’approbation de Nissan pour cette transaction, a annoncé Reuters cette semaine. Nissan est donc prêt à demander à Renault de réduire considérablement sa participation de 43,4% dans Nissan, a annoncé Reuters.

Nissan a récemment déclaré qu’il s’abstiendrait de voter sur la fusion FCA-Renault, bien que FCA et Renault aient ensuite imputé l’échec de la sécurisation de cet accord au gouvernement français.

