Les courriels montrent que Mark Zuckerberg était au courant des pratiques «problématiques» en matière de confidentialité sur Facebook: WSJ

NEW YORK – Facebook Inc. a découvert que des courriels semblaient indiquer que le directeur général, Mark Zuckerberg, était au courant des pratiques potentiellement problématiques en matière de protection de la vie privée dans l’entreprise, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier.

Le journal a rapporté que le géant des médias sociaux avait découvert les courriels en train de répondre à une enquête fédérale sur la protection de la vie privée. Il craignait que le fait de rendre public ce soit dommageable pour la société. L’impact potentiel des courriels internes était en partie l’une des raisons pour lesquelles la société a cherché à obtenir un règlement rapide de l’enquête par la Federal Trade Commission, a rapporté le journal citant une personne familière du dossier.

La FTC a cherché à savoir si Facebook avait violé les termes de son décret de consentement de 2012 avec l’agence en rapport avec des problèmes de confidentialité, et les courriels envoyés à cette époque suggèrent que Zuckerberg et d’autres cadres supérieurs n’ont pas placé la conformité à l’ordre de la FTC au sommet des priorités, selon le Journal.

Les parts Facebook ont ​​chuté d’environ 2% avant de se redresser légèrement. Ils se négociaient 1,5 pour cent de moins à 175,42 $ à 12h32 le mercredi à New York. L’action a gagné 33% cette année.

« Nous avons pleinement coopéré à l’enquête de la FTC à ce jour et avons fourni des dizaines de milliers de documents, courriels et fichiers », a déclaré un représentant de Facebook dans un communiqué. «Nous continuons à travailler avec eux et espérons pouvoir résoudre ce problème. Facebook et ses dirigeants, y compris Mark, s’efforcent à tout moment de respecter toutes les lois applicables. À aucun moment, Mark ou tout autre employé de Facebook n’a sciemment enfreint les obligations de la société en vertu de l’ordonnance de consentement de la FTC.»

Le Journal a déclaré qu’il n’était pas possible de déterminer exactement quels courriers électroniques avaient été demandés par la FTC et combien d’entre eux concernaient Zuckerberg. Il est également difficile de savoir si l’un des courriels décrits dans la Revue montre que la société a violé l’accord de 2012.

Facebook est au centre de nombreuses enquêtes sur la désinformation et la confidentialité sur le réseau social, et certains responsables politiques ont appelé à l’éclatement de la société. Les contrôles se sont intensifiés depuis la publication, en mars 2018, d’informations selon lesquelles la société avait autorisé le partage des données personnelles de dizaines de millions d’utilisateurs avec le cabinet de conseil politique Cambridge Analytica. Sa mauvaise gestion répétée des données des utilisateurs entraînera probablement une amende record de la part de la FTC. En avril, la société estimait que la perte liée à tout règlement pourrait atteindre 5 milliards de dollars.

Soucieux de mettre fin à la vague de critiques, Zuckerberg a appelé en mars à une nouvelle réglementation mondiale régissant Internet, recommandant aux gouvernements de définir des règles sur le contenu haineux et violent, l’intégrité des élections, la confidentialité et la portabilité des données. Il a également annoncé que Facebook réorganiserait sa plate-forme pour se concentrer sur les communications privées, éphémères et cryptées, ce qui, selon lui, atténuerait les craintes des utilisateurs concernant la vie privée.

