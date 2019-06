Les espions utilisent des visages assistés par intelligence artificielle sur LinkedIn pour entrer en contact avec des cibles: experts

Image du profil LinkedIn de quelqu’un qui s’est identifié comme étant Katie Jones. Crédit: AP

Londres: Katie Jones semblait bien branchée sur la scène politique de Washington.

La rousse d’une trentaine d’années se vantait d’un travail dans un groupe de réflexion de premier plan et d’un réseau de critiques et d’experts, allant de la Centrist Institution Brookings à la droite Foundation Heritage.

Elle était liée à un sous-secrétaire d’État adjoint, à un assistant principal d’un sénateur et à l’économiste Paul Winfree, qui est sur le point d’être candidat à un poste au sein de la Réserve fédérale.

Mais Katie Jones n’existe pas, a déterminé Associated Press. Au lieu de cela, le personnage faisait partie d’une vaste armée de profils fantômes cachés sur le site de réseautage professionnel LinkedIn.

Les experts qui ont passé en revue l’activité LinkedIn du profil Jones disent que c’est typique des efforts d’espionnage menés sur le site de réseautage professionnel, dont le rôle de Rolodex au niveau mondial en a fait un puissant aimant pour les espions.

« Cela ressemble beaucoup à une opération gérée par l’État », a déclaré Jonas Parello-Plesner, directeur de programme à la fondation du groupe de réflexion Alliance of Democracies, basée au Danemark, et qui avait été la cible, il y a plusieurs années, d’une opération d’espionnage sur LinkedIn.

William Evanina, directeur du centre de contre-espionnage national et de sécurité des Etats-Unis d’Amérique, a déclaré que des espions étrangers utilisent régulièrement de faux profils de réseaux sociaux pour cibler les cibles états-uniennes – et ont notamment accusé la Chine d’espionnage « à grande échelle » sur LinkedIn.

« Au lieu d’envoyer des espions dans un garage de stationnement des Etats-Unis d’Amérique pour recruter une cible, il est plus efficace de s’asseoir derrière un ordinateur à Shanghai et d’envoyer des demandes d’amis à 30 000 cibles », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le mois dernier, Kevin Mallory, officier à la retraite de la CIA, a été condamné à 20 ans de prison pour avoir transmis les détails des opérations très secrètes à Pékin. Cette relation a débuté lorsqu’un agent chinois se faisant passer pour un recruteur l’a contacté sur LinkedIn.

Contrairement aux amis et à la famille de Facebook, LinkedIn s’adresse aux demandeurs d’emploi et aux chasseurs de têtes, des personnes qui jettent régulièrement des curriculum vitae, construisent de vastes réseaux de contacts et présentent des projets aux étrangers.

Cette approche connecte-les-tous aide à combler les millions d’ouvertures de postes annoncées sur le site, mais constitue également un riche terrain de chasse pour les espions. Et cela inquiète les services de renseignement occidentaux.

Les autorités britanniques, françaises et allemandes ont toutes émis des avertissements au cours des dernières années, expliquant comment des milliers de personnes avaient été contactées par des espions étrangers via LinkedIn.

Dans un communiqué, LinkedIn a déclaré avoir régulièrement pris des mesures contre les faux comptes, en tirant des milliers de ces comptes au cours des trois premiers mois de 2019. Il a également déclaré: « Nous vous recommandons de contacter des personnes que vous connaissez et en qui vous avez confiance, pas n’importe qui. »

Le profil de Katie Jones était modeste, avec 52 connexions.

Mais ces relations avaient assez d’influence pour conférer une crédibilité au profil de ceux qui acceptaient les invitations de Jones. L’AP a parlé à environ 40 autres personnes ayant noué des contacts avec Jones entre le début mars et le début avril de cette année, dont beaucoup ont déclaré accepter systématiquement les invitations de personnes qu’elles ne reconnaissent pas.

« Je suis probablement le pire utilisateur de LinkedIn dans l’histoire de LinkedIn », a déclaré Winfree, ancien directeur adjoint du conseil de politique intérieure du président Donald Trump, qui a confirmé la connexion avec Jones le 28 mars.

Winfree, dont le nom a été mentionné le mois dernier en lien avec l’un des postes vacants au Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, a déclaré qu’il se connectait rarement à LinkedIn et tendait à approuver toutes les invitations accumulées quand il le faisait.

« J’accepte littéralement toutes les demandes d’amis que je reçois », a-t-il déclaré.

Lionel Fatton, qui enseigne les affaires d’Asie de l’Est à la Webster University de Genève, a déclaré que le fait qu’il ne connaissait pas Jones avait incité une brève pause lorsqu’il lui avait rendu visite en mars.

« Je me souviens d’avoir hésité », dit-il. « Et puis j’ai pensé: ‘Quel est le mal? »

Parello-Plesner a noté que le préjudice potentiel peut être subtil: se connecter à un profil tel que celui de Jones invite son auteur à engager une conversation en tête-à-tête et les autres utilisateurs du site peuvent voir la connexion comme une sorte d’approbation.

« Vous baissez votre garde et vous incitez les autres à baisser leur garde », a-t-il déclaré.

Keir Giles, spécialiste de la Russie au sein du groupe de réflexion londonien Chatham House, a pour la première fois défini le profil Jones.

Giles a récemment été impliqué dans une opération d’espionnage entièrement séparée visant les détracteurs de la société antivirus russe Kasperky Lab. Ainsi, quand il a reçu une invitation de Katie Jones sur LinkedIn, il était suspicieux.

Elle a affirmé avoir travaillé pendant des années en tant que « boursière pour la Russie et l’Eurasie » au Centre d’études stratégiques et internationales de Washington, mais Giles a déclaré que, si cela était vrai, « j’aurais dû entendre parler d’elle ».

Le porte-parole du SCRS, Andrew Schwartz, a déclaré à l’AP que « personne, nommée Katie Jones, ne travaille pour nous ».

Jones a également affirmé avoir obtenu des diplômes en études russes de l’Université du Michigan, mais l’école a déclaré qu’elle était « incapable de trouver une personne de ce nom possédant ces diplômes de l’université ».

Le compte Jones a disparu de LinkedIn peu après que l’AP ait contacté le réseau pour demander un commentaire. Les messages envoyés à Jones elle-même, via LinkedIn et un compte de messagerie AOL associé, ne sont pas restitués.

Plusieurs experts contactés par l’AP ont déclaré que la photo de profil de Jones semblait avoir été créée par un programme informatique.

« Je suis convaincu qu’il s’agit d’un faux visage », a déclaré Mario Klingemann, un artiste allemand qui expérimente depuis des années avec des portraits générés artificiellement et qui a passé en revue des dizaines de milliers d’images de ce type. « Il a toutes les caractéristiques. »

Klingemann et d’autres experts ont déclaré que la photo – un portrait très rapproché d’une femme aux yeux bleu-vert, aux cheveux cuivrés et au sourire énigmatique – semblait avoir été créée à l’aide d’une famille de programmes informatiques en duel appelés réseaux générateurs d’accusation, ou GAN, qui peut créer des visages réalistes de personnes entièrement imaginaires.

Les GAN, parfois décrits comme une forme d’intelligence artificielle, suscitent de plus en plus d’inquiétude chez les décideurs politiques qui ont déjà du mal à comprendre la désinformation numérique.

Jeudi, les législateurs des Etats-Unis d’Amérique doivent tenir leur première audience consacrée principalement à la menace des images générées artificiellement.

Hao Li, directeur du Vision of Graphics Lab à l’Institute for Creative Technologies de l’Université de Californie du Sud, a dévoilé une liste de discours numériques qui, selon lui, montrent que la photo de Jones a été créée par un programme informatique, y compris les incohérences autour des yeux de Jones, la lueur éthérée autour de ses cheveux et des marques maculées sur sa joue gauche.

« C’est un GAN typique », a-t-il déclaré. « Je parierai de l’argent dessus. »

[Notre commentaire : il n’existe dans ce document aucune preuve de la provenance réelle de la falsification des images, sinon que des suppositions. Il n’est donc pas possible d’indexer un pays particulier, dans le cas où comme stipulé il s’agirait réellement d’un État. Tous les États doivent être visés et si enquête il y a, aucun d’entre eux ne doit être exclu dans la mesure où l’on voudrait être correct, juste, honnête et professionnel, en visant un seul but, celui de ne pas fausser les résultats, de ne pas discriminer et de faire émerger la vérité. – MIRASTNEWS].

