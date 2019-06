Renault veut jouer un rôle plus important dans la réforme de la gouvernance de Nissan

Jean-Dominique Senard, Président de Renault SA, prend la parole lors de la réunion des actionnaires du constructeur automobile français à Paris, en France, mercredi. | RENAULT SA / VIA REUTERS

PARIS / TOKYO – Le Président de Renault SA, Jean-Dominique Senard, s’est déclaré mécontent du projet de Nissan Motor Co. de renforcer la gouvernance d’entreprise suite à l’arrestation de l’ancien président, Carlos Ghosn.

Lors d’une assemblée annuelle des actionnaires à Paris, Senard a déclaré que le président de Renault, Thierry Bollore, devrait être ajouté à de nouveaux comités afin de superviser les nominations, les rémunérations et les audits des dirigeants chez Nissan.

Renault détient une participation de [plus de] 43% dans le constructeur japonais, qui [à son tour] détient une participation sans droit de vote de 15% dans son groupe français.

« Dans la proposition de Nissan, je suis le seul membre (de Renault) nommé pour les comités, et le président-directeur général Bollore n’est pas inclus », a déclaré M. Senard lors de la réunion.

Senard, également membre du conseil d’administration de Nissan, a déclaré qu’il soutenait ses efforts pour renforcer la gouvernance.

Le constructeur japonais est sur le point de proposer son plan de constitution de comités et la nomination de membres lors de sa réunion annuelle des actionnaires du 25 juin.

Hiroto Saikawa, DG de Nissan, a déclaré jeudi à la presse à Tokyo que les deux constructeurs avaient des « points de vue légèrement différents » sur les candidats. « Nous discutons de la question » avec Renault, a-t-il déclaré.

Saikawa a déclaré que Renault restait un actionnaire et un partenaire important pour Nissan.

Le mécontentement de Renault assombrit les perspectives des efforts déployés depuis plusieurs mois par Nissan pour installer un système de gestion post-Ghosn. Le constructeur français a récemment annoncé dans une lettre à Nissan qu’il s’abstiendrait de voter sur la proposition lors de l’assemblée générale des actionnaires.

Cela pourrait bloquer le projet de formation des trois comités statutaires, le constructeur japonais devant obtenir une majorité des deux tiers.

Nissan veut que les comités soient présidés par des administrateurs externes et que la majorité des membres soient composés d’indépendants, car Ghosn, qui fait face à des accusations de sous-estimation de la rémunération et d’utilisation abusive des actifs de l’entreprise, avait effectivement géré ces domaines de responsabilité en tant que Président du conseil d’administration et de la société. Ghosn nie toutes les accusations.

Nissan lance un nouveau panneau pour relever le défi. Deux grandes entreprises américaines de conseil en vote par procuration – Institutional Shareholder Services Inc. et Glass Lewis & Co. LLC – ont recommandé aux investisseurs de voter contre la reconduction du mandat de Saikawa en tant que membre du conseil d’administration lors de la réunion des actionnaires, soulignant qu’il serait inapproprié de retenir les services de la personne qui n’a pas identifié l’inconduite financière présumée de Ghosn.

Après l’arrestation de Ghosn en novembre dernier, des divergences ont surgi entre les deux constructeurs sur la manière de renforcer leur alliance face aux mutations rapides du secteur des véhicules électriques et autonomes.

Nissan s’oppose à l’intention de Renault d’intégrer les opérations, ce qui reflète les souhaits du gouvernement français, principal actionnaire de Renault.

Renault a présenté à la mi-avril une offre de fusion qui avait été rejetée par Nissan. Saikawa a déclaré que le constructeur automobile japonais voulait se concentrer sur la réorganisation de ses ventes en perte de vitesse pour le moment.

Le gouvernement français a récemment assoupli sa position. Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré qu’il ne s’en tiendrait pas à l’idée d’une fusion entre les deux constructeurs, selon les médias français.

En juin, l’entreprise italo-états-unienne Fiat Chrysler Automobiles N.V. a soudainement abandonné sa proposition de fusion avec Renault, évoquant l’implication du gouvernement français dans les négociations.

Traduction: MIRASTNEWS

Source: the japan times