Selon des chercheurs, les humains avalent chaque semaine la valeur d’une carte de crédit en plastique

Les populations du monde entier pourraient ingérer cinq grammes de particules de plastique microscopiques chaque semaine, ce qui équivaut à une carte de crédit.

Venant principalement du robinet et de l’eau en bouteille en particulier, des fragments de polymère presque invisibles ont également été trouvés dans des crustacés, de la bière et du sel, ont rapporté des scientifiques et l’université de Newcastle en Australie.

Les résultats, tirés de 52 études examinées par des pairs, sont les premiers à estimer le poids des plastiques consommés par les humains: environ 250 grammes, soit une demi-livre, au cours d’une année.

Une autre étude a calculé que l’Américain moyen mange et boit environ 45 000 particules de plastique de moins de 130 microns par an, tout en respirant à peu près le même nombre de particules.

« Non seulement les plastiques polluent nos océans et nos voies navigables et tuent la vie marine, ils nous concernent tous », a déclaré Marco Lambertini, directeur général du WWF International, qui a commandé le nouveau rapport.

« Si nous ne le voulons pas dans notre corps, nous devons arrêter les millions de tonnes de plastique qui continuent de s’infiltrer dans la Nature chaque année. » Au cours des deux dernières décennies, le monde a produit autant de plastique que dans le reste de l’histoire et le secteur devrait connaître une croissance de 4% par an jusqu’en 2025, selon un nouveau rapport de Grand View Research.

Plus de 75% de tous les plastiques sont transformés en déchets.

Un tiers de cette quantité – environ 100 millions de tonnes – est déversée dans la nature, polluant la terre, les rivières et la mer.

Selon les tendances actuelles, l’océan contiendra une tonne métrique de plastique pour trois tonnes métriques de poisson d’ici 2025, selon le rapport The New Plastics Economy, publié par la Fondation Ellen MacArthur.

Des particules de plastique ont récemment été trouvées dans les poissons dans les recoins les plus profonds de l’océan, recouvrant les neiges les plus vierges des Pyrénées, entre la France et l’Espagne.

Les auteurs du rapport de mercredi ont clairement indiqué les limites de leurs recherches, à commencer par le fait que les conséquences sur la santé sont mal connues.

Les lacunes dans les données ont été remplies d’hypothèses et d’extrapolations qui pourraient être contestées, bien que les estimations, ont-ils insisté, soient du côté conservateur.

Ils ont invité d’autres chercheurs à s’appuyer sur leurs conclusions.

« Développer une méthode de transformation du nombre de particules microplastiques en masses aidera à déterminer les risques toxicologiques potentiels pour l’homme », a déclaré le co-auteur, Thava Palanisami, expert en microplastiques à l’Université de Newcastle.

Certains experts restent sceptiques quant aux impacts à long terme.

« Sur la base des preuves actuellement disponibles, je ne pense pas que les effets des microplastiques sur la santé soient une préoccupation majeure », a déclaré à l’AFP Alastair Grant, professeur d’écologie à l’université d’East Anglia.

Mais cela ne signifie pas que les plastiques ne sont pas un problème majeur, a-t-il ajouté.

« Ce dont nous avons besoin, ce sont des mesures politiques et économiques visant à réduire les quantités de plastique rejetées dans l’environnement et à encourager le recyclage. » Les médias et les organismes de surveillance ont récemment découvert de nombreux cas de déchets plastiques de pays riches destinés à être recyclés dans des pays plus pauvres, qui étaient ensuite jetés ou brûlés.

« Ceci aura probablement des effets beaucoup plus graves sur la santé qu’un assez petit nombre de particules de plastique dans les aliments et l’eau », a déclaré Grant.

Traduction: MIRASTNEWS

Source: DNA