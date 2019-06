Wan Gang, le père de la voiture électrique en Chine, pense que l’hydrogène est l’avenir

Wan Gang, ancien ministre des Sciences et de la Technologie de Chine, lors d’une conférence de presse à Hong Kong en mai 2018. Photo: Felix Wong

L’homme qui a convaincu Pékin de miser sur les véhicules électriques a déclaré que le moment était venu pour le prochain tournant de l’industrie automobile

Les piles à combustible à hydrogène ont eu du mal à gagner du terrain en raison des coûts élevés et d’autres facteurs, mais la Chine peut changer cela en en faisant une priorité nationale.

Sa vision de faire de la Chine une centrale électrique a révolutionné l’industrie automobile mondiale en cimentant son abandon du moteur à combustion. Maintenant, Wan Gang dit de se préparer pour le prochain moment décisif.

Le plus grand marché automobile du monde devrait englober les véhicules à pile à combustible à hydrogène comme il le faisait pour les véhicules électriques, a déclaré Wan surnommé le père du mouvement des voitures électriques en Chine, lors d’une rare interview à Pékin le 9 juin.

Ancien dirigeant d’Audi, devenu ministre de la Science et de la Technologie en Chine, Wan a convaincu les dirigeants il y a deux décennies de parier sur la technologie non encore éprouvée de l’électrification des véhicules, le vendant non seulement comme un moyen de stimuler la croissance économique, mais également de lutter contre la dépendance de la Chine à l’égard des importations de pétrole et de son niveau de pollution croissant.

Sa stratégie – utilisant des subventions gouvernementales pour amener les constructeurs automobiles et les conducteurs à bord – a fait de la Chine le lieu de chacun des deux véhicules électriques vendus sur le marché mondial aujourd’hui.

Un concept-car à piles à combustible Toyota, le FCV PLUS, exposé au salon Auto China à Beijing en avril 2016. Photo: Reuters

Et maintenant, c’est au tour de l’hydrogène, a déclaré Wan.

« Nous devrions envisager de créer une société de l’hydrogène », a déclaré Wan, 66 ans, vice-président de l’organe consultatif national chinois chargé de l’élaboration des politiques, rôle qui dépasse les fonctions de ministre et lui permet de se faire entendre dans la planification de l’avenir du pays. « Nous devons aller plus loin vers les piles à combustible. »

Cela signifie que le gouvernement engagera des ressources pour développer de tels véhicules, a-t-il déclaré. Alors que la Chine envisage de supprimer progressivement le programme de subvention à long terme pour l’industrie des véhicules électriques en pleine maturité l’année prochaine, le financement public des véhicules à pile à combustible pourrait rester en place dans une certaine mesure, a déclaré Wan.

Malgré le soutien des géants de l’industrie tels que Toyota et les avantages des véhicules à pile à combustible – ils font le plein plus rapidement et sont plus adaptés à la conduite sur de longues distances que les véhicules tout électriques – la technologie ne s’est pas imposée malgré des prix élevés.

Mais la Chine a le pouvoir de changer tout ce qui devrait être fait des véhicules à hydrogène comme une priorité nationale – le type de tournant que le secteur attend depuis des décennies.

Pour Wan – un ingénieur en mécanique formé en Allemagne – le passage à l’hydrogène est une étape naturelle dans la vision des voitures électriques de dominer le trafic urbain, tandis que des autobus et des camions remplis de réservoirs d’hydrogène parcourent les autoroutes du pays pour de longs trajets.

L’adoption de véhicules à piles à combustible a été lente en dépit du fait que la Chine dispose d’une offre abondante d’hydrogène, a déclaré Wan. Il n’existe actuellement que 1 500 véhicules de ce type, contre plus de deux millions de véhicules purement électriques, a-t-il déclaré.

Le 5 juin, le président sud-coréen Moon Jae-in (au centre) est informée d’une station de recharge d’hydrogène à Changwon, en Corée du Sud. Photo: EPA-EFE

Ce n’est pas juste la Chine. Les piles à combustible à hydrogène ont du mal à gagner du terrain dans le monde entier, non seulement à cause des coûts élevés – l’un des composants clés est le platine – mais également à cause du manque d’infrastructure et de la complexité du stockage de l’hydrogène.

Ensuite, il y a la question de l’inflammabilité de l’hydrogène, comme en témoigne le récent incendie dans une station-service en Norvège.

« Nous allons éliminer les facteurs qui ont entravé le développement des véhicules à pile à combustible », a déclaré Wan.

Des efforts sont en cours au Japon, qui prévoit d’augmenter le nombre de véhicules à piles à combustible sur ses routes à 40 000 d’ici à 2020 – bien que BloombergNEF estime que les ventes jusqu’à présent ne se rapprochent pas de cet objectif.

En Europe, l’unité Mercedes-Benz de Daimler a déployé une version à pile à combustible de son populaire SUV GLC. Aux États-Unis d’Amérique, le California Fuel Cell Partnership tente de promouvoir la technologie, avec un succès limité.

De retour en Chine, les autobus semblent particulièrement propices aux piles à combustible, qui utilisent un processus chimique pour convertir l’hydrogène en électricité, en émettant uniquement de la vapeur d’eau. Selon le chercheur BNEF, la Chine est de loin le premier constructeur mondial à utiliser des bus électriques – avec 99% d’entre eux dans le monde l’année dernière – mais ils sont principalement utilisés dans les villes sur de courtes distances.

Les autobus à hydrogène sont capables de parcourir plus de 500 km avec un réservoir plein, contre environ 200 km pour les véhicules électriques. Cela représente une grande opportunité car il y a cinq bus longue distance en Chine pour chaque bus du centre-ville, selon Wan.

La Chine encourage l’adoption de véhicules à hydrogène dans certaines régions d’essai, en mettant en place un écosystème comprenant la production, le stockage, le transport et le ravitaillement en hydrogène, a déclaré Wan.

Le PDG de Honda, Takahiro Hachigo, s’exprimera lors d’une présentation de son premier véhicule à pile à combustible grand public, la Honda Clarity, à Tokyo en mars 2016. Photo: Reuters

Selon un rapport de la BNEF du mois dernier, les véhicules utilitaires de grande autonomie ne sont actuellement pas adaptés à la batterie, en raison de contraintes de poids et d’autonomie. Les piles à combustible seraient un bon choix si le gouvernement assouplissait les restrictions sur les infrastructures de ravitaillement en hydrogène.

Au-delà de l’hydrogène, Wan a exprimé son scepticisme quant à la notion selon laquelle les ordinateurs remplaceraient complètement le besoin d’être humains à la place du conducteur.

« Je crois que les gens veulent toujours conduire ou avoir le sentiment de contrôler », a déclaré Wan.

Il a également déclaré qu’il n’envisageait pas que la Chine interdise la vente de voitures à essence, car les autorités provinciales seraient libres de prendre leurs propres décisions.

Le système actuel de double crédit, qui ressemble aux systèmes de plafonnement et d’échange déployés au niveau mondial pour les émissions de carbone, sera maintenu, mais il sera progressivement converti en un système d’échange de droits d’émission de carbone, a-t-il déclaré.

La Chine exige de tous les constructeurs automobiles qu’ils se conforment aux exigences minimales applicables à la production de véhicules à énergie nouvelle, y compris les automobiles à pile à combustible. Les constructeurs qui n’atteignent pas le quota peuvent acheter des crédits à des concurrents qui le dépassent.

« Nous avons la responsabilité de réduire les émissions », a déclaré Wan.

Bloomberg

Traduction: MIRASTNEWS

Source: South China Morning Post