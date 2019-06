Exclusif: le procédé de Facebook pour vous étiqueter «agent de haine» révélé

Facebook surveille le comportement hors ligne de ses utilisateurs pour déterminer s’ils doivent être classés dans la catégorie «agent de la haine», selon un document fourni exclusivement à Breitbart News par une source appartenant au géant des médias sociaux.

Le document intitulé « Révision de la politique des agents de haine » décrit une série de « signaux » que Facebook utilise pour déterminer si une personne doit être classée dans la catégorie « agent de haine » et bannie de la plateforme.

Ces signaux incluent un large éventail de comportements sur et hors plate-forme. Si vous louez la mauvaise personne, interviewez-la ou participez à des événements à ses côtés, Facebook peut vous classer dans la catégorie «agent de la haine».

Facebook peut également vous considérer comme un agent haineux si vous vous identifiez vous-même ou si vous défendez une « idéologie haineuse désignée », si vous vous associez à une « entité haineuse désignée » (un des exemples cités par Facebook comme « entité haineuse » comprend: le critique de l’islam Tommy Robinson), ou si vous avez «des tatouages ​​de symboles de haine ou des slogans de haine». (Le document n’en cite aucun exemple, mais les médias et les groupes de défense de «l’antiracisme» qualifient de plus en plus des articles inoffensifs comme des «symboles de haine» y compris une grenouille de dessin animé et le signe de main «OK».)

Facebook vous classera également en tant qu’agent de haine pour possession d’«accessoires de haine» bien que le document ne donne aucun exemple de ce qui entre dans cette catégorie.

Le document indique également que Facebook vous classera comme un agent de haine pour «des déclarations faites en privé mais rendues publiques par la suite». Bien sûr, Facebook contient de nombreuses informations sur ce que vous dites en public et en privé – et comme nous l’avons vu avec l’histoire de Daily Beast doxing, la plateforme publiera des informations privées sur leurs utilisateurs pour assister les médias dans des hitjobs sur des citoyens ordinaires des Etats-Unis d’Amérique.

Breitbart News a déjà couvert certaines des personnes que Facebook a placées sur sa liste potentielle « d’agents haineux ». Paul Joseph Watson a finalement été qualifié de « haineux » et banni de la plate-forme, en partie, selon le document, parce qu’il a félicité Tommy Robinson et l’a interviewé sur sa chaîne YouTube. La star conservatrice Candace Owens et l’auteure conservatrice et experte en terrorisme Brigitte Gabriel figuraient également sur la liste, de même que les politiques britanniques Carl Benjamin et Anne Marie Waters.

L’ajout de Benjamin révèle que Facebook peut vous qualifier d’agent de haine simplement pour avoir parlé de manière neutre d’individus et d’organisations que le réseau social considère comme haineuses. Dans le document, Facebook attribue à Benjamin un signal d’« agent de haine » pour une « représentation neutre de John Kinsman, membre de Proud Boys » le 21 octobre de l’année dernière.

Facebook accuse également Benjamin, un libéral classique et critique de la politique d’identité, de « représenter l’idéologie d’un ethnostate » pour un billet dans lequel il appelle un défenseur réel de l’ethnostat.

En plus des signaux moins orthodoxes utilisés par Facebook pour déterminer si ses utilisateurs sont des «agents de la haine», il existe également, de manière prévisible, un «discours de haine». Facebook divise le discours de haine en trois niveaux en fonction de sa gravité et considère les attaques contre le « statut d’immigration » d’une personne comme un discours de haine.

Voici comment les «discours de haine» – sur Facebook et via Facebook – seront classés par la plateforme, selon le document:

Une personne a fait des déclarations publiques, ou des déclarations faites en privé puis ultérieurement, en utilisant des discours de haine ou des insultes de niveau 1, 2 ou 3: 3 occurrences dans une déclaration ou une apparence = signal 5 occurrences dans plusieurs déclarations ou apparences sur un mois = signal

Si vous avez fait cela au cours des deux dernières années, Facebook le considérera comme un signal haineux.

Parmi les autres signaux utilisés par Facebook pour déterminer si ses utilisateurs doivent être désignés comme des agents de la haine, citons le fait de commettre des actes de violence à l’encontre de personnes en fonction de leurs «caractéristiques protégées ou quasi protégées», d’attaques contre des lieux de culte et d’une condamnation pour génocide.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Breitbart News