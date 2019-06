Rapport: L’alternative du système d’exploitation Android Huawei 60% plus rapide qu’Android

Que ce soit appelé Ark OS ou Oak OS dans le monde reste un mystère, mais l’alternative Android de Huawei, baptisée HongMeng OS en Chine, est en plein développement, d’autant plus que Google a révoqué la licence Android de Huawei en raison de l’interdiction des Etats-Unis d’Amérique. Depuis, Huawei dépose des marques de commerce pour le système d’exploitation et demande aux développeurs de publier des applications sur sa propre alternative au Play Store.

Selon de récents rapports chinois cités par GSMArena, Huawei serait prêt à lancer des appareils dotés de son propre système d’exploitation dès le mois d’octobre. Cependant, il s’agirait probablement d’appareils de milieu de gamme et à budget réduit pour la Chine, et non de la série phare mainstream Mate 30.

Le rapport mentionne également que Huawei a développé sa propre alternative Android avec des représentants de Tencent. Les constructeurs chinois populaires OPPO et vivo auraient été en mesure de tester le nouveau système d’exploitation. Ils ont découvert qu’il était environ 60% plus rapide qu’Android.

Sa présence sur le Mate 30 n’a pas encore été exclue, mais il est probable que les téléphones de la série Mate 30 ou P40 s’appliqueront une fois que le système d’exploitation sera en mesure de répondre aux exigences d’un public international, et l’espoir une fois que tout l’écosystème sera opérationnel.

Dans le même temps, 100 millions d’utilisateurs devraient utiliser EMUI9 basé sur Android 9 Pie sur plusieurs smartphones Huawei fonctionnant sous le système d’exploitation de Google, le fabricant chinois rendant la mise à jour disponible dans un proche avenir.

Un logo d’entreprise Huawei est présenté au CES (Consumer Electronics Show) Asia 2019 à Shanghai, en Chine, le 11 juin 2019. REUTERS / Aly Song

MEXICO CITY – Un dirigeant de Huawei Technologies Co Ltd a annoncé jeudi que le géant chinois des télécoms était sur le point de lancer son système d’exploitation « Hongmeng » pour remplacer le système d’exploitation Android des Etats-Unis d’Amérique.

Andrew Williamson, vice-président en charge des affaires publiques et de la communication de Huawei, a déclaré dans un entretien que Huawei tenterait vraisemblablement de commercialiser Hongmeng, qui aurait probablement été déployée sur plus d’un million de dispositifs en Chine.

Les données de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle des États-Unis d’Amérique montrent que Huawei a déjà déposé une demande d’enregistrement de marque Hongmeng dans un certain nombre de pays.

Pékin attend 1 milliard d’appareils mobiles 5G en Chine d’ici 2024

Pékin, Shenzhen, Shanghai, Guangzhou et Chengdu ont été identifiées comme les cinq premières villes chinoises à diriger le développement de la 5G.

Les autorités chinoises s’attendent à ce que le nombre d’appareils 5G augmente rapidement dans le pays, le plus grand marché mondial pour les smartphones, au cours des cinq prochaines années, selon les prévisions du groupe de réflexion CCID Consulting soutenu par le gouvernement.

En Chine, le taux de pénétration des téléphones mobiles 5G atteindra 2% en 2020, 30% en 2022 et 75% en 2024, et le pays comptera plus d’un milliard de téléphones mobiles 5G d’ici là, selon CCID Consulting, rapporté par des Médias chinois.

Les investissements de la 5G en Chine devraient passer de 17,56 milliards de yuans (2,5 milliards de dollars) en 2019 à un sommet de 229,17 milliards de yuans en 2023, selon CCID Consulting, mais les investissements dans la 5G commenceront à diminuer en 2024 à 221,65 milliards de yuans.

Les prévisions de CCID Consulting sur le secteur chinois de la 5G suivent le ministère chinois de l’Industrie et de la Technologie de l’information (MIIT) jeudi dernier, octroyant des licences 5G à ses trois plus grands opérateurs télécoms, China Mobile, China Unicom, China Telecom et le réseau de radiodiffusion public chinois China Broadcasting Network, marquant le début de l’ère de la 5G en Chine.

Les trois opérateurs télécoms en Chine élaboreront des projets de déploiement officiel des services 5G dans plus de 40 villes cette année, principalement dans les villes de premier et deuxième rang.

China Mobile a annoncé l’an dernier que ses services 5G seraient disponibles dans plus de 40 villes chinoises d’ici la fin septembre de cette année.

Pékin, Shenzhen, Shanghai, Guangzhou et Chengdu ont été identifiées comme les cinq premières villes chinoises à diriger le développement de la 5G après avoir examiné des indicateurs tels que le soutien de l’industrie urbaine, la planification des politiques, l’ampleur de l’investissement et le nombre d’entreprises et de talents, selon CCID Consulting.

La décision de la Chine de délivrer des licences 5G en juin était bien en avance sur le calendrier prévu pour le second semestre de cette année, le marché estimant que le pays essayait de soutenir Huawei, un leader du marché du développement de la 5G qui avait été exclu du développement de la 5G dans plusieurs pays et frappé par une interdiction des Etats-Unis d’Amérique au cours des derniers mois.

Huawei s’est dit prêt à favoriser l’adoption commerciale de la 5G dans le pays, après avoir déjà investi 2 milliards de dollars dans ses efforts de recherche et développement dans la 5G depuis 2009.

