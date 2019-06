Est-ce vraiment le coup fatal pour les terroristes? – Tartous: navires et avions russes en route pour la Syrie

Les bâtiments de guerre russes, le LSTM Tsezar Kunikov de classe Ropucha et le navire de débarquement Azov 151 de classe Ropucha en direction du port de Tartous en Syrie, le 13 juin 2019. ©Twitter

Alors que les forces militaires syriennes mènent de vastes opérations à Idlib, au nord de Hama et à l’ouest d’Alep pour en finir avec les terroristes, deux bâtiments de guerre et des avions de transport russes ont été expédiés vers la zone pour assister l’armée syrienne. Les nouveaux équipements russes se dirigent vers le port de Tartous, dans l’ouest de la Syrie. L’intensité des combats à Idlib oblige, les États-Unis et l’Otan étant désormais présents aux côtés de l’armée turque au Nord et au Nord-est.

L’observatoire du Bosphore, cité par Al-Masdar News, a rapporté que les bâtiments de guerre russes, le LSTM Tsezar Kunikov de classe Ropucha et le navire de débarquement Azov 151 de classe Ropucha sont passés par le détroit du Bosphore en direction du port de Tartous.

Yörük Işık ✔ @YorukIsik Replying to @YorukIsik #ВМФ Project 775II #ЧФ BSF Ropucha class LSTM Tsezar Kunikov transited Bosphorus towards Mediterranean en route to #Tartus #Syria 14:00Z. Landing ship 158 passed in front of Turkish President’s Istanbul resident Vahdettin Pavillion.

Outre l’arrivée de ces navires de guerre, deux avions de transport lourds russes ont également commencé à transférer du matériel à destination de l’aéroport de Hmeimim, en Syrie, la Russie s’inquiétant surtout des frappes consécutives au drone, menées par les terroristes, contre sa base aérienne. Selon un rapport, ces avions de transport, l’IL-76 et l’AN-124, auraient effectué 14 vols depuis la Russie vers l’aéroport de Hmeimim au cours des trois dernières semaines.

Ces avions auraient acheminé une grande quantité de matériel à l’armée syrienne, actuellement engagée dans une bataille acharnée dans le nord-ouest de la Syrie.

Cet équipement devrait donner une assistance essentielle à l’armée syrienne alors qu’elle tente de pénétrer dans les zones où opèrent les terroristes à Idlib, Hama et Lattaquié.

L’armée syrienne a lancé, il y a plus de 30 jours, une vaste opération pour nettoyer la province d’Idlib de tous les terroristes qui ont déjà perdu 150 km² des zones étant sous leur contrôle.

Les terroristes sont, actuellement, sur le point de perdre la ville de Khan Cheikhoun, la cité stratégique de Kfar Naboudah, ayant été libérée, récemment, par les forces armées syriennes ; ce qui annoncerait leur fin définitive dans cette zone.

Pour atteindre Khan Cheikhoun, les forces de l’armée syrienne doivent reprendre, d’abord, la ville de Hobait ; ce qui n’est pas d’ailleurs très facile dans la mesure où les hauteurs à ses alentours sont dominées par les terroristes. La mission s’avère donc délicate: les commandants militaires syriens ont conçu un plan précis pour pénétrer la zone et chasser progressivement les terroristes de la banlieue septentrionale de Hobait. Il faut d’abord nettoyer Mughayr al-Hamam, Mughayr al-Hantah, Harsh al-Abdin et Kharbat al-Abdin, aplanissant ainsi le terrain pour faciliter l’avancée vers Hobait, depuis l’axe septentrional. Une fois la banlieue nord de Hobait reprise, les forces syriennes ouvriront le feu sur les terroristes dans la ville. L’armée syrienne compte aussi attaquer, depuis l’axe sud-ouest, pour prendre en main le contrôle des hauteurs d’al-Sakhar et de la cité d’al-Jissat pour encercler les terroristes à Hobait. L’étau sera ainsi resserré depuis le Nord, le Nud et l’Ouest et les terroristes seront obligés de se retirer vers les régions à l’Est. Les forces armées syriennes s’approcheront alors à la ville stratégique de Khan Cheikhoun dans le sud de la province d’Idlib.

Si les terroristes continuent de s’abstenir d’accepter la trêve et de ne pas la respecter, ils doivent s’apprêter à vivre, dans les jours à venir, une défaite cuisante dans le sud d’Idlib. La reprise de Hobait et de Khan Cheikhoun signifie la libération totale de plus de 95% de la province de Hama.

Les terroristes craignent une arrivée de l’armée syrienne aux portes occidentales de Khan Cheikhoun dont la perte signifierait celle de toutes les régions du nord de la province de Hama. Il y a, en même temps, une autre stratégie selon laquelle les forces armées syriennes pourraient progresser depuis la cité d’Abou Dali dans le sud-est d’Idlib en direction de Khan Cheikhoun.

Source: Press TV