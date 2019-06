Exposé: Comment un F-35 japonais s’est écrasé lors d’un exercice de combat

Nous avons tous les détails.

Le crash fatal d’un F-35A des forces d’autodéfense japonaises (JASDF) en avril 2019 a donné lieu à de nombreuses discussions sur l’avenir du programme. Des tonnes de spéculations quant à savoir si l’accident était dû à une erreur de l’aéronef, à une erreur du pilote ou à d’autres facteurs se sont produites. Aujourd’hui, moins de deux mois plus tard, la JASDF a publié un rapport officiel sur la cause de l’accident. Le rapport fournit une chronologie approximative de l’accident, détaillant l’altitude et les actions de l’avion avant l’accident, ainsi qu’une visualisation utile des manœuvres de l’appareil.

L’accident s’est produit lors d’un exercice d’entraînement au combat aérien, à la suite d’un virage descendant contrôlé de gauche. Le virage a été initié pour gagner de la place à partir d’un autre aéronef dans la zone de combat, mais le pilote a demandé par radio à l’écran de «Knock it Off», signalant la fin de la formation. Passé ce point, le taux de descente a augmenté jusqu’au crash.

Au moment de la dernière transmission «Knock it off», la voix du pilote était calme et sans tension, et l’appareil n’a pas divergé de manière significative dans une trajectoire rectiligne suivant cette transmission. En conséquence, le rapport conclut qu’il est peu probable que le pilote ait perdu connaissance ou le contrôle à cause des forces G au cours de cette période.

Le rapport indique également que le pilote n’a rencontré aucune difficulté mécanique pendant la descente initiale et qu’aucune manœuvre de récupération n’a été tentée. La deuxième phase de descente après la transmission «Knock it off» n’était que légèrement supérieure à celle de la phase de descente initiale.

En conséquence, le rapport conclut que le pilote était devenu spatialement désorienté et ignorait probablement qu’il était si proche du sol. Au cours de la deuxième phase de descente, l’avion décollait à une vitesse supérieure à 1 000 pieds par seconde d’une hauteur inférieure à 16 000 pieds, ce qui donnait au pilote moins de 16 secondes pour réagir.

Alors que la conscience spatiale du pilote est souvent augmentée par divers HUD, des affichages montés sur la visière et des affichages multifonctions dans le cockpit du F-35, la nouveauté relative par rapport aux avions japonais plus anciens aurait pu amener le pilote à mal interpréter la position et « la sensation » de son avion. Selon les conditions météorologiques du moment, il est possible que le pilote n’ait pas pu voir l’eau se précipiter dans l’aéronef avant qu’il ne soit trop tard.

En ce qui concerne le programme dans son ensemble, le rapport semble avoir une assez bonne confiance en l’état mécanique de l’aéronef lui-même. Le rapport recommande une formation supplémentaire et du temps sur simulateur pour les pilotes JASDF F-35A. En tant que tel, les achats continueront vraisemblablement aux niveaux existants, sans changement.

Charlie Gao

Charlie Gao a étudié les sciences politiques et informatiques au Grinnell College et commente fréquemment les questions de défense et de sécurité nationale.

Image: Département de la défense.

Traduction: MIRASTNEWS

Source: The National Interest