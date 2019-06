© REUTERS / Frontline/NTB Scanpix

Ce qui apparait comme une manipulation des Etats-Unis d’Amérique et alliés tombe dans l’eau

Un peu plus tôt, le président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, a accusé l’Iran d’attaquer des pétroliers naviguant dans le golfe d’Oman, affirmant qu’une vidéo diffusée par l’armée des États-Unis d’Amérique en fournissait la preuve. Téhéran a nié toutes les accusations et a appelé les Etats-Unis d’Amérique à cesser les opérations sous fausse bannière dans la région.

Yutaka Katada, président de la société japonaise exploitant le pétrolier Kokuka Courageous, touché par une explosion dans le golfe d’Oman endommageant sa coque, a réfuté la version des Etats-Unis d’Amérique des événements dans des commentaires aux médias japonais, affirmant que l’équipage du navire avait un objet volant devant l’explosion.

« Je ne pense pas qu’il y ait eu une bombe à retardement ou un objet attaché au bord du navire. Une mine n’endommage pas le navire au-dessus du niveau de la mer. Nous ne savons pas exactement ce qui a été touché, mais quelque chose a volé vers le navire », A déclaré Katada.

Les témoignages de l’équipage de Kokuka Courageous, cités par Katada, portent un coup dur aux allégations des Etats-Unis d’Amérique selon lesquelles l’Iran serait responsable de l’incident – des accusations prétendument étayées par une vidéo. Les images, publiées par le CENTCOM, montreraient comment un bateau du Corps des gardiens de la révolution iranien s’est approché de l’un des navires et a retiré une mine non explosée de sa coque.

L’Iran a nié toute implication dans «l’attaque» contre les pétroliers dans le golfe d’Oman, reprochant aux États-Unis d’Amérique et à leurs alliés d’essayer de blâmer la République islamique. Qui plus est, des navires iraniens ont évacué 44 membres d’équipage des navires et les ont emmenés au port de Jask jusqu’à ce que les pétroliers soient déterminés à être sûrs.

© REUTERS / KYODO Kyodo Une photo du Kokuka Courageous, l’un des deux qui ont été touchés par des attentats présumés dans le golfe d’Oman, est exposée lors d’une conférence de presse donnée par l’armateur Kokuka Sangyo Ltd. au siège de la société à Tokyo, au Japon, le 13 juin 2019, à dans cette photo publiée par Kyodo

L’incident fait suite à un autre épisode de mai, lorsque quatre pétroliers ont été endommagés près d’un port des Émirats arabes unis, apparemment à la suite d’explosions. Alors qu’Abou Dhabi a qualifié cet incident « d’acte de sabotage », les Etats-Unis d’Amérique ont carrément accusé l’Iran d’être derrière lui. Téhéran a nié les accusations.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Deux pétroliers avec une cargaison liée au Japon attaqués dans le détroit d’Hormuz alors qu’Abe est en visite en Iran

Le ministre japonais du Commerce, Hiroshige Seko, a annoncé jeudi que deux pétroliers transportant des cargaisons « liées au Japon » avaient été attaqués près du détroit d’Hormuz.

Hiroshige Seko a déclaré jeudi que tous les membres de l’équipage avaient été sauvés en toute sécurité. Il a déclaré que le gouvernement avait mis en place un groupe de travail et qu’il avait informé le secteur des transports maritimes de prendre des précautions.

Selon la Japan Shipowners ‘Association, l’un des deux navires attaqués est un pétrolier immatriculé au Panama qui appartient à son membre japonais et qui se rendait à Singapour et à la Thaïlande, et non au Japon.

Les 21 membres d’équipage philippins n’ont pas été blessés.

Les attaques ont eu lieu alors que le Premier ministre japonais Shinzo Abe achevait son voyage de deux jours en Iran avec pour mission d’apaiser les tensions entre Téhéran et Washington. Le moment de l’attaque était particulièrement sensible alors que la mission diplomatique d’Abe Abe était en cours.

Mercredi, après des entretiens avec le président iranien Hassan Rouhani, Abe a averti que tout « conflit accidentel » pouvant être déclenché au milieu des tensions exacerbées entre l’Amérique et l’Iran devait être évité.

Personne n’a revendiqué la responsabilité ni expliqué comment les pétroliers ont été attaqués.

Le Brent de référence a connu une hausse de plus de 4% du baril après l’attaque, pour atteindre plus de 62 dollars le baril, soulignant à quel point la région demeure cruciale pour l’approvisionnement énergétique mondial. Un tiers de tout le pétrole vendu par voie maritime passe par le détroit, qui constitue l’embouchure étroite du golfe Persique.

Le dernier incident dans la région intervient après que les États-Unis d’Amérique eurent allégué que l’Iran avait utilisé des mines pour attaquer quatre pétroliers au large du port émirati de Fujairah, le mois dernier. L’Iran a nié être impliqué, mais cela vient du fait que les rebelles soutenus par l’Iran au Yémen ont également lancé des attaques de missiles et de drones contre l’Arabie saoudite.

News source: Japan Today

Traduction: MIRASTNEWS

Source: News On Japan