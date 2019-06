© REUTERS / Kai Pfaffenbach

Dans le cadre de la restructuration, le principal prêteur allemand devrait également réduire ou fermer complètement ses activités de négociation de titres de participation et de taux hors d’Europe continentale. La refonte fait suite à des accusations de blanchiment d’argent, à des années de lutte pour générer des profits durables et à une tentative infructueuse de créer un géant financier en fusionnant avec Commerzbank.

La Deutsche Bank allemande envisage de réorganiser ses opérations de trading, en créant une « mauvaise banque » et en fermant ou en réduisant ses unités à l’étranger, a rapporté le Financial Times. Son directeur général, Christian Sewing, pourrait faire une annonce officielle le mois prochain lorsque l’institution communiquera ses résultats du deuxième trimestre le 24 juillet.

La mauvaise banque devrait héberger ou vendre des actifs non essentiels, pour lesquels une valeur déclarée de 50 milliards d’euros a été ajustée pour tenir compte du risque. Il s’agirait principalement d’opérations à long terme considérées comme toxiques et constituant un fardeau pour la banque, qui s’efforce de réaliser des bénéfices durables depuis la crise financière de 2008.

À la suite de la restructuration, le géant financier serait en mesure de passer de la banque d’investissement, considérée comme très rentable, bien que risquée, à la gestion bancaire traditionnelle, par exemple les opérations de transaction.

En plus de la réduction de ses actions et de ses taux de négociation en dehors de l’Europe continentale, Deutsche Bank envisage de réduire ses activités en actions des Etats-Unis d’Amérique, comme le rapportait précédemment Reuters. Ces réductions pourraient entraîner des pertes d’emploi au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique, où l’institution financière emploie au total près de 20 000 personnes.

La Deutsche Bank a répondu à une enquête du FT selon laquelle elle «travaillait sur des mesures pour accélérer sa transformation afin d’améliorer sa rentabilité durable», réitérant ses déclarations précédentes de mai, lorsque des informations sur la révision à venir ont été publiées.

« Nous mettrons à jour toutes les parties prenantes si nécessaire », a déclaré la banque.

Le plus grand prêteur allemand a récemment négocié à un creux sans précédent après des années de tentatives infructueuses de rebondir après la crise de 2008 et de générer des bénéfices durables. Indépendamment de cela, Deutsche Bank a été condamnée à plusieurs reprises à une amende pour ne pas avoir combattu le blanchiment d’argent et à un scandale pour avoir traité avec le secteur immobilier de Trump. Le New York Times a indiqué que Deutsche Bank avait prêté plus de 2 milliards de dollars à Trump au cours des deux dernières décennies, utilisant son entreprise comme rampe de lancement pour pénétrer le marché des Etats-Unis d’Amérique.

