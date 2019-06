L’avantage de la NIRP: c’est un enfer à payer – même la BCE l’admet.

Les actions des banques européennes – qui sont écrasées et ré-écrasées depuis 12 ans – sont à nouveau ré-écrasées. Vendredi, l’indice Stoxx 600 Banks, qui couvre les principales banques européennes, y compris notre héros Deutsche Bank, a chuté à un plus bas intra-journalier de 130,5 pour clôturer à 131,2, revenant ainsi à la profondeur décevante du 24 décembre 2018 (130,8).

Les banques européennes ne se sont pas envolées le premier jour de bourse après Noël, contrairement aux autres actions. Au lieu de cela, elles sont tombées plus loin et ont atteint leur plus bas de plusieurs années le 27 décembre (129). L’indice est en baisse de 21,5% par rapport à il y a un an et de 33% par rapport à janvier 2018:

La particularité des actions des banques européennes est la brutalité avec laquelle elles ont été écrasées et ré-écrasées depuis mai 2007, date à laquelle, après une bulle boursouflée, l’indice de la banque Stoxx 600 a dépassé 534, après avoir quadruplé au cours des 12 dernières années à partir d’octobre 1995, lors de la bulle de l’euro alors que seul le ciel était encore limite.

Au cours des douze années écoulées depuis mai 2007, l’indice a chuté de 75% et est maintenant de retour au niveau atteint en octobre 1995. Une multitude de facteurs continuent de faire exploser ces actions bancaires, notamment:

À la mi-2007, la bulle bancaire en euro commence à s’imploser. En 2008, la crise financière frappe. En outre, le marché du logement commence à s’effondrer en Espagne, en Irlande, au Portugal, en Grèce et al. En 2009, la crise de la dette souveraine en euros ainsi que celle des banques du sud de l’Europe commencent. Juin 2014, la politique de la BCE relative aux intérêts négatifs (NIRP), conçue pour résoudre ces problèmes, frappe les banques. À la mi-2015, la crise bancaire italienne refait surface parce que rien n’était résolu et que la NIRP aggravait la situation. En juin 2016, la majorité des électeurs britanniques ont coché la case Brexit, ce qui a entraîné une chute de 21% de l’indice Stoxx 600 Bank en deux jours, le pire de deux jours jamais enregistré. Début 2018, la Deutsche Bank et d’autres banques ont commencé à se ressaisir.

Ainsi, compte tenu de ces événements, la chute de 33% constatée dans le graphique ci-dessus par rapport à janvier 2018 ne représente qu’un creux minime dans le scénario d’effondrement à long terme, qui remonte à 2007. Buy and hold, en effet. Retour au niveau observé en octobre 1995:

Une partie du problème des banques européennes est la NIRP, qui n’a jamais été conçue pour stimuler l’économie réelle ou améliorer la santé des banques afin qu’elles puissent soutenir une économie dynamique. Elle a été conçue pour augmenter les prix des obligations et ainsi réduire les rendements, ce qui réduit les coûts d’emprunt pour les pays sinistrés comme l’Italie et leur permet d’emprunter gratuitement, ce que même le gouvernement italien peut faire avec des échéances allant jusqu’à un an. Mais il y a un prix à payer.

La BCE a publié un article en août 2018 dans lequel elle admet que la NIRP pourrait provoquer une crise financière car il est terrible pour de nombreuses banques. Voici le résumé effrayant du papier:

Nous montrons que les taux directeurs négatifs affectent l’offre de crédit bancaire d’une manière nouvelle. Les banques hésitent à transmettre des taux négatifs aux déposants, ce qui augmente le coût de financement des banques à dépôt élevé et réduit leur valeur nette par rapport aux banques à faible dépôt. En conséquence, l’introduction de taux directeurs négatifs par la Banque centrale européenne à la mi-2014 entraîne une prise de risque accrue et une réduction des prêts des banques de la zone euro, qui font davantage appel au financement des dépôts. Nos résultats suggèrent que les taux négatifs sont moins accommodants et pourraient poser un risque pour la stabilité financière si les prêts sont accordés par des banques à dépôt élevé.

Les banques européennes ont de nombreux autres problèmes, notamment les prêts non productifs qui, après de nombreuses années de bavardages à leur sujet, n’ont toujours pas été suffisamment assainis et qui reçoivent maintenant un nouvel afflux de prêts non productifs. Les banques italiennes sont le roi de la colline dans ce département.

Plusieurs banques italiennes se sont effondrées au cours des dernières années et ont été résolues ou renflouées, mais les problèmes semblent avoir été disséminés plutôt que résolus, et l’indice des banques italiennes s’est envolé d’un enfer à l’autre. L’indice FTSE Italia All Share Bank a chuté de 19% au cours des deux derniers mois et a chuté de 58% depuis que la crise bancaire italienne a resurgi à la mi-2015:

Notre héros parmi les banques européennes, Deutsche Bank en particulier en raison de sa taille. Il est tombé à un nouveau plus bas historique de 5,81 € le 3 juin et a clôturé vendredi à 6,03 €. Ses actions ont maintenant plongé de 95% par rapport au sommet de 2007:

Une chose est claire: il ne sera pas permis à la Deutsche Bank de s’effondrer de manière désordonnée. C’est trop gros et cela ferait chuter l’économie allemande. Elle sera sauvée d’une certaine manière, mais il est probable que tout sauvetage sauvera davantage les actionnaires actuels et les détenteurs d’obligations de second rang, en particulier les détenteurs d’obligations conçues pour être garanties dans des conditions telles que les obligations convertibles (Co-Co) éventuelles que, lorsque le besoin s’en fait sentir et que le capital réglementaire tombe en deçà de certains niveaux, peut être converti en actions ou tout simplement annulé. Elles se négocient maintenant à 86 cents l’euro, laissant entrevoir une probabilité que cela devienne moche pour eux.

