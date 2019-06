«Trump Heights»: Israël nomme une colonie sur les hauteurs du Golan – Que pourrait entreprendre les forces réactives de la résistance ?

REGARDER: «Trump Heights» lancé par Israël, bien que la construction puisse prendre du retard

Israël a approuvé dimanche dans son principe une nouvelle communauté nommée d’après le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump par Golan Heights, la zone frontalière contestée avec la Syrie, mais la construction risque de prendre du retard compte tenu des difficultés politiques du premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le projet «Trump Heights» vise à resserrer les liens après la rupture entre Trump et d’autres puissances mondiales pour reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau en mars.

Lors d’une séance spéciale du Cabinet à Beruchim, quelques maisons éparpillées à seulement 12 km de la ligne d’armistice entre Golan Heights et la Syrie, Netanyahu a dévoilé un panneau indiquant «Trump Heights» en anglais et en hébreu.

L’enseigne était décorée des drapeaux israélien et états-unien et plantée sur une pelouse synthétique.

Israël a capturé le Golan à la Syrie lors d’une guerre de 1967 et l’a ensuite annexé et colonisé – des démarches non acceptées par la plupart des puissances mondiales, qui considèrent qu’il s’agit d’un territoire occupé par la Syrie.

Les hostilités en cours entre Israël et la Syrie et les combats internes en Syrie qui ont amené les auxiliaires soutenus par l’Iran à soutenir Damas et à se déployer près du Golan ont aidé Netanyahu à plaider en faveur de la reconnaissance de la revendication de souveraineté d’Israël par Trump.

De même, Trump a ravi les Israéliens – tout en révoltant les autres puissances mondiales – en reconnaissant Jérusalem comme capitale et en se retirant de l’accord sur le nucléaire conclu entre l’Iran et 2015.

« Trump est un grand ami d’Israël », a déclaré Netanyahou.

« Il a déchiré le masque de cette hypocrisie qui ne reconnaît pas l’évidence. »

«Résolution factice»

Les autorités israéliennes espèrent qu’une réorganisation de Beruchim, qui abrite une communauté d’immigrés vieillissants de l’ex-Union soviétique, à « Trump Heights » pourrait attirer un afflux de résidents.

Mais un mémorandum du bureau de Netanyahu daté du 12 juin indiquait que le plan était loin d’être mis en œuvre: il manquait de fonds réservés ainsi que de l’approbation finale concernant son emplacement et son nom précis.

« Dans cette résolution (du cabinet), il est proposé que le nom de la communauté, si elle est fondée, soit « Trump Heights » », indique le mémorandum signé par un conseiller juridique adjoint, Yael Cohen.

Cette hésitation est due en partie au fait que Netanyahu est à la tête d’un gouvernement intérimaire, n’ayant pas réussi à former une coalition après s’être présenté aux élections israéliennes du 9 avril. Le premier ministre conservateur composé de quatre membres doit maintenant contester le vote du 17 septembre.

Dans un tel intervalle, a écrit Cohen, les décisions judiciaires « exigent, en règle générale, de la retenue dans la prise de décision » par le cabinet.

Les rivaux de centre-gauche de Netanyahu ont ridiculisé la cérémonie de dimanche.

« Quiconque lit les petits caractères de la résolution » historique « comprend que c’est une résolution factice », a tweeté Zvi Hauser, un ancien secrétaire du cabinet de Netanyahu au sein d’un parti de l’opposition.

L’inquiétude politique de Netanyahu a mis à l’épreuve la patience de Trump, qui avait déclaré plus tôt ce mois-ci qu’Israël était «complètement foutu» pendant les élections et devait «se remettre à l’assaut».

Le bouleversement semble avoir jeté les bases d’une proposition tant attendue des États-Unis d’Amérique pour la paix israélo-palestinienne.

Les conseillers de Trump avaient prédit que le plan serait rendu public ce mois-ci, mais les responsables disent maintenant que cela ne se produira probablement qu’après les élections de septembre.







Population du Golan syrien occupé: les plans israéliens ne changeront pas l’identité syrienne du Golan

Quenitra – La population du Golan syrien occupé dénonce la tenue d’une réunion du gouvernement d’occupation israélien dans le Golan et l’attribution d’un règlement à la suite du président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump, soulignant que de tels actes illégaux ne changeront rien au fait que le Golan est le territoire syrien.

Les habitants des villages de Majdal Chams, Masaada, Buq’atha et Ein Qunya ont déclaré dans une déclaration au journaliste de SANA que la tenue de cette réunion dans le Golan violait toutes les résolutions de l’ONU qui indiquent clairement que le Golan est une terre syrienne occupée.

Sleiman al-Maqt, prisonnier libéré, a déclaré que cette action hostile démontrait la politique de l’occupation qui ne tenait aucun compte des lois et accords internationaux, soulignant que tous les complots israéliens ne changeraient pas les vérités historiques et géographiques ni l’identité syrienne du Golan.

Le membre du conseil d’administration du gouvernement du Golan Issam Shaalan a souligné que les Syriens sont attachés au Golan occupé et sont déterminés à le libérer.

Le président du comité de soutien aux captifs syriens libérés et détenus à l’intérieur de l’occupation, Jails Ali al-Younes, a déclaré que cette réunion s’inscrit dans la continuité de la politique de provocation et d’expansion du gouvernement d’occupation, qui va de pair avec la politique des Etats-Unis d’Amérique qui pille les ressources du Golan et déplace ses habitants.

Le comité a également publié une déclaration dénonçant la tenue de la réunion, affirmant que la libération du Golan était proche.





