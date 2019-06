Comment les Etats-Unis d’Amérique ont-ils l’intention de réprimer les technologies de reconnaissance faciale chinoises utilisées pour «renforcer les gouvernements autoritaires»

Caméras de surveillance fabriquées par Hikvision sur un poste situé dans une station d’essai près du siège de la société à Hangzhou, en Chine. Photo: Bloomberg

Concurrence déloyale et guerre commerciale: Les EUA masquent-ils une faiblesse de la qualité technologique?

Un projet de loi reflète une campagne plus vaste en cours aux États-Unis d’Amérique (EUA) pour enrayer la propagation de la technologie chinoise

Hikvision, basé à Hangzhou, par exemple, a été critiqué pour son rôle dans la détention et la surveillance de la population de la minorité ouïgoure dans le Xinjiang

Un sénateur des États-Unis d’Amérique fait pression pour interdire les pays, y compris la Chine à partir d’un test d’influence du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique sur la technologie de reconnaissance faciale, ouvrant potentiellement un nouveau front dans l’escalade de la guerre technologique entre Washington et Pékin.

Le sénateur démocrate Brian Schatz de Hawaii a proposé la loi «End Support of Digital Authoritarianism Act» (interdire le contrôle de l’autoritarisme numérique) pour interdire aux entreprises chinoises, nord-coréennes, russes, iraniennes et autres pays violant de manière constante les «droits de l’homme internationalement reconnus» du test FRVT (Face Recognition Vendor Test), qui est largement considéré comme la référence pour déterminer la fiabilité des logiciels de reconnaissance faciale.

Les entreprises citent régulièrement les résultats du test FRVT comme mesure de leur crédibilité, auxquels les entreprises et les décideurs se réfèrent lorsqu’ils achètent une technologie de reconnaissance faciale.

Le projet de loi de Schtaz, qui en est au stade de la rédaction, a été envoyé en mai à l’Institut national des normes et de la technologie (NIST), basé au Maryland, qui dirige le FRVT, pour obtenir un retour d’information.

Le South China Morning Post a obtenu une copie du projet de loi via une demande de FOIA (Freedom of Information Act) auprès du NIST, qui relève du département du Commerce des États-Unis d’Amérique, à la recherche de documents traitant des problèmes liés au test de la technologie de reconnaissance faciale chinoise.

Schatz, une personnalité de plus en plus influente au sein de son parti et dont les propositions ont été acceptées par les candidats démocrates à la présidence, notamment Kamala Harris et Elizabeth Warren, n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires.

Avant qu’un projet de loi ne soit mis aux voix à la Chambre des représentants et au Sénat, il faut franchir de nombreuses étapes. Selon GovTrack, un site Web basé à Washington qui suit le Congrès, moins de 5% des projets de loi sont adoptés.

Mais l’initiative de Schatz reflète une campagne plus vaste menée aux États-Unis d’Amérique pour enrayer la propagation de la technologie chinoise, basée sur des allégations, elle constitue une menace pour la sécurité nationale et coïncide avec l’inquiétude croissante aux États-Unis d’Amérique devant la domination croissante du pays dans le domaine de la technologie.

«La Chine et les Etats-Unis d’Amérique tentent de réglementer de plus en plus leurs forteresses technologiques», a déclaré Michael Raska, professeur adjoint à la S. Rajaratnam School of International Studies de Singapour. «Cela implique de limiter les choix des fournisseurs d’infrastructure numérique critiques, y compris ceux fournissant des algorithmes pour la reconnaissance faciale.»

Michael Raska, École d'études internationales du S. Rajaratnam

Sourabh Gupta, résident principal à l’Institute for China-American Studies, a déclaré que les Chinois étaient en avance sur l’intelligence artificielle de la course aux armements.

« À court terme, casser des liens tels que la participation de chercheurs chinois au programme FRVT du NIST, et peut-être à terme, bloquer temporairement les sociétés de vision informatique chinoises, pourrait sembler auto-satisfaisant », a déclaré Gupta. « Mais les dommages à long terme liés à l’information et aux profits considérables qui pourraient en découler pourraient s’avérer importants. »

Timothy Heath, chercheur à la Rand Corporation, a déclaré que le projet de loi reflétait les préoccupations bipartites concernant l’utilisation par le gouvernement chinois des technologies numériques auprès de ses citoyens.

« Le projet de loi reflète également l’inquiétude suscitée à Washington par la diffusion de telles technologies dans le monde entier, ce qui favorise davantage un régime autoritaire et affaiblit les protections de la vie privée et des droits civils des personnes dans le monde », a déclaré Heath.

UNE NOUVELLE CIBLE

En mai, le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a effectivement mis Huawei sur la liste noire en exigeant des entreprises états-uniennes l’obtention d’une autorisation spéciale leur permettant d’utiliser les produits du géant chinois de la technologie ou de lui fournir des composants fabriqués aux Etats-Unis d’Amérique. Il a également fait pression sur ses alliés pour limiter ou interdire la participation de Huawei à leurs réseaux de communication 5G ultra-rapides.

Selon les médias des Etats-Unis d’Amérique, les entreprises chinoises de technologie de reconnaissance faciale, largement considérées comme supérieures aux autres, semblent être les prochaines à suivre.

Ces entreprises se sont classées ces dernières années parmi les plus performantes du FRVT, qui comprend un certain nombre d’évaluations différentes de la technologie de reconnaissance faciale.

Des dizaines de pays – dont Singapour, la Thaïlande, les Philippines, le Pakistan, le Zimbabwe et l’Équateur – ont acheté leurs produits pour des utilisations allant des caméras de surveillance policière aux réseaux de vidéosurveillance «Safe City».

En 2018, cinq sociétés chinoises, dont YITU Technology, basée à Shanghai, et SenseTime, basée à Pékin, ont pris les cinq premières places dans l’évaluation des algorithmes de reconnaissance faciale. Les fournisseurs chinois de technologies de reconnaissance faciale et les médias d’État chinois ont présenté le classement comme une preuve des prouesses de la Chine sur le terrain.

Dernièrement, cependant, les médias des Etats-Unis d’Amérique ont indiqué que l’administration de Donald Trump pourrait imposer aux développeurs de tels produits des restrictions similaires à celles imposées à Huawei.

Mercredi, le sénateur républicain Marco Rubio, l’un des faucons chinois les plus influents du Congrès, a envoyé une lettre à MSCI, un compilateur d’indices mondial basé à New York, lui demandant de justifier ses investissements dans des entreprises chinoises, dont Hikvision, un fournisseur de vidéosurveillance.

Les personnes sont suivies grâce à la technologie de reconnaissance faciale du fabricant d’équipement de surveillance Hikvision, propriété de l’État. Photo: AP

La société basée à Hangzhou, qui a exporté sa technologie de reconnaissance faciale dans des pays tels que Singapour et le Zimbabwe, a été critiquée pour son rôle dans la détention et la surveillance de la population de la minorité ouïgoure du Xinjiang.

Pékin a nié avoir maltraité la minorité majoritairement musulmane, insistant sur le fait qu’il ne faisait que fournir une formation professionnelle aux personnes menacées d’extrémisme violent.

Le projet de Schatz contient également une clause obligeant le secrétaire d’État et le secrétaire du Commerce à soumettre un rapport dans un délai de 12 mois sur la manière dont les gouvernements étrangers utilisent la reconnaissance faciale et d’autres technologies de l’intelligence artificielle à des fins autoritaires.

«L’ambiance à Washington et dans le pays a vraiment changé d’une manière qui n’a pas été rapportée dans la presse chinoise, de sorte que davantage de contraintes et de conflits sont inévitables», a déclaré James Andrew Lewis, vice-président directeur du Center for Strategic and International Studies de Washington.

«La reconnaissance faciale est un peu plus compliquée, car il n’y a pas le même niveau d’unanimité sur la façon de réglementer son utilisation, mais il y a unanimité sur le blocage de la technologie chinoise – les gens regardent le Xinjiang et voient cela comme l’un des problèmes des technologies de reconnaissance faciale.»

L’ambiance à Washington

Pour devenir loi, le projet de loi devrait d’abord être officiellement présenté au Congrès, où il serait confié à un comité du Sénat compétent pour examen. S’il était approuvé en comité, le projet de loi serait débattu au Sénat, où il pourrait être modifié, avant d’être mis aux voix. Le Sénat et la Chambre des représentants doivent tous deux approuver un projet de loi avant qu’il ne soit envoyé au président pour qu’il légifère.

Le NIST a refusé de dire s’il soutenait le projet de loi ou s’il avait recommandé des modifications dans le cadre de ses consultations.

Dans un courriel adressé à des collègues, obtenu dans le cadre de la demande FOIA du Post, Linda D. Acierto, directrice adjointe du bureau du Congrès et des affaires législatives du NIST, a déclaré que les préoccupations concernant les «mauvais acteurs étrangers» ayant accès au FRVT seraient une «préoccupation récurrente».

Acierto et ses collègues ont eu la « même conversation » lors d’une audience tenue en avril par la commission du commerce du Sénat, a-t-elle déclaré, selon le courriel.

Yun Sun, un senior fellow du Stimson Center, a convenu que les soupçons sur la technologie de reconnaissance faciale de la Chine étaient maintenant presque unanimes à Washington.

« En particulier, le fait que la Chine – des entreprises chinoises – exportent ces technologies et équipements vers d’autres pays pour aider ces gouvernements autoritaires à renforcer leur régime est particulièrement troublant », a déclaré Sun. «Je ne doute pas que la législation sera populaire.»



Gupta a déclaré qu’il y avait un puissant consensus à Washington sur la nécessité de défier Pékin.

«L’atmosphère à Washington sur les questions de confidentialité numérique est amère», a-t-il déclaré. «L’ambiance à Washington sur les relations avec la Chine est belliqueuse. Et l’ambiance à Washington concernant la science et la collaboration de haute technologie avec la Chine est absolument toxique. Rassemblez les trois et il me semble évident que le projet de loi, quel que soit le véhicule législatif dans lequel il se plie, sera adopté comme loi».

Pour lutter contre les tarifs douaniers de Donald Trump sur la Chine, des centaines d’entreprises des Etats-Unis d’Amérique s’installent à Washington

Des étiquettes anti-tarif sur un vélo devant la Commission du commerce international des États-Unis à Washington lundi. Photo: Xinhua

320 représentants de fabricants, de détaillants et d’autres sociétés et groupes de commerce des Etats-Unis d’Amérique devraient comparaître au cours de sept jours d’audiences avec des responsables.

Tandis que Trump aime à dire que la Chine paie les droits de douane, les économistes disent que ce sont les importateurs américains qui les paient et qu’une partie de cette somme est transmise aux consommateurs à des prix plus élevés.

New Balance Athletics défend depuis longtemps les tarifs et en bénéficie, en concurrence avec Nike et d’autres sociétés de chaussures tout en fabriquant des chaussures aux États-Unis d’Amérique. À présent, il fait partie des critiques des fonctions du président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump lors de son audition publique qui a débuté lundi.

La société basée à Boston a déclaré que tout en soutenant les efforts de Trump pour forcer la Chine à lutter contre le vol de propriété intellectuelle dans un accord commercial, ses usines aux Etats-Unis d’Amérique sont soutenues par une chaîne d’approvisionnement mondiale reliée à la Chine et construite au cours de décennies. Les taxes sur les semelles et autres composants nuiraient à l’activité, de même que les tarifs de rétorsion de la Chine sur les exportations des Etats-Unis d’Amérique, a déclaré la société.

«Les taxes proposées par Trump ne se traduiront pas par des coûts plus élevés, mais compromettront notre capacité à maintenir nos niveaux de production et à continuer d’investir dans nos usines nationales», a déclaré la vice-présidente de New Balance, Monica Gorman, dans des commentaires publiés en ligne.

Environ 320 représentants de fabricants, de détaillants et d’autres entreprises et groupes commerciaux aux Etats-Unis d’Amérique devraient comparaître au cours de sept jours d’audiences qui ont débuté lundi à la Commission du commerce international des États-Unis d’Amérique devant des groupes de représentants du bureau du représentant au commerce des États-Unis d’Amérique et d’autres agences.

Attention, les acheteurs de jouets aux Etats-Unis d’Amérique, voici le Grinch That Tariffed Christmas! Wendy Lazar, fondatrice de l’entreprise de peluche I Heart Guts

Certaines entreprises, y compris Rheem Manufacturing, sont favorables aux droits, mais la plupart affirment que Trump ne devrait pas taxer leurs produits.

L’entreprise de chaussures figure parmi les entreprises des Etats-Unis d’Amérique qui se préparent à l’audience pour ramener à la maison un point commun: les tarifs proposés par Trump sont mauvais pour les affaires. Mais l’enjeu n’a jamais été aussi grand, la dernière vague de droits de douane menaçant de frapper essentiellement toutes les importations restantes en provenance de Chine, y compris les téléphones portables, les ordinateurs portables, les vêtements et autres articles de consommation.

New Balance s’efforce depuis longtemps de fournir au Pentagone des chaussures fabriquées aux États-Unis d’Amérique et s’est prononcé contre la réduction des droits de douane sur les chaussures finies importées lorsque les États-Unis d’Amérique négociaient le Partenariat transpacifique avec 11 autres pays au début de la décennie.

Mais Trump s’est retiré du PTP en 2017 et son utilisation des droits de douane sur les biens et composants a suscité l’opposition d’un groupe d’entreprises et d’industries états-uniennes.

Tandis que Trump aime à dire que la Chine paye les droits de douane, les économistes disent que ce sont les importateurs des Etats-Unis d’Amérique qui les paient et qu’une partie de cette somme est transmise aux consommateurs à des prix plus élevés. Les entreprises disent également qu’elles ne peuvent pas facilement les éviter en délocalisant leurs activités hors de Chine, comme le propose le président.

«Le rythme rapide auquel ces tarifs peuvent être imposés ne laissera aucun résultat possible, mis à part le fait que le coût sera supporté par les sociétés états-uniennes, leurs employés, les clients de détail et finalement le consommateur états-unien», a déclaré Jeffrey Fischer, directeur de Planet Gold. Entreprise de confection à New York. Il était parmi le premier groupe à comparaître à l’audience lundi.

Il s’agit de la quatrième série d’audiences, après que Trump ait perçu des droits sur des produits d’une valeur de 250 milliards de dollars des EUA (DEUA ; USAD ou USD en anglais) l’année dernière. Alors que les pourparlers sur un accord commercial avec la Chine avaient échoué le mois dernier, il a ordonné une augmentation des droits de douane sur les marchandises d’un montant de 200 milliards DEUA, passant de 10% à 25%.

Le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump fait des gestes en quittant Air Force One à la base aérienne Offutt Air Force du Nebraska la semaine dernière. Photo: AFP

Certains cadres viennent à Washington pour témoigner pour la quatrième fois, même si beaucoup n’ont pas beaucoup d’espoir de succès puisque Trump considère les tarifs douaniers comme «beaux» et constitue un levier pour un accord – surtout après avoir déclaré que la menace de droits sur le Mexique avait abouti à un pacte sur l’immigration. Certaines entreprises ont retiré des marchandises de leurs précédentes listes tarifaires, uniquement pour les faire récupérer.

Des détaillants tels que Best Buy, Jo-Ann Stores et Forever 21 ont demandé à témoigner contre des droits de douane sur des produits tels que des tablettes, des smartwatches et des plantes artificielles. Hallmark Cards a déclaré que les cartes de vœux et les ornements de Noël devraient être épargnés en raison de leur impact sur les détaillants, les consommateurs et même le service postal des États-Unis d’Amérique.

Les produits technologiques représentent plus de la moitié de la valeur des 300 milliards de dollars des EUA, ce qui augmentera les prix pour les consommateurs et pourrait s’avérer «catastrophique» – en particulier pour les petites et moyennes entreprises, a déclaré la Consumer Technology Association.

Selon l’American Apparel & Footwear Association, près du quart des plus de 3 800 lignes tarifaires ciblées concernent des produits tels que les textiles, les vêtements et les chaussures. Cela a suscité des objections de la part de sociétés telles que Ralph Lauren, Columbia Sportswear et Designer Brands.

Les droits proposés ont également suscité l’opposition de sociétés qui vendent des produits tels que des lunettes, des feux d’artifice, des livres, des gants, des gants de vinyle, des skis, du matériel de pêche, des fruits de mer, des lits bébé et des jouets.

« Attention, les acheteurs de jouets aux Etats-Unis d’Amérique, voici le Grinch That Tariffed Christmas! », Wendy Lazar, fondatrice de la compagnie de jouets en peluche I Heart Guts en Californie, publiée en ligne.

Les tarifs pourraient être imposés après une période de réfutation de sept jours suivant le dernier jour des audiences.

Un préposé nettoie le tapis à côté des drapeaux nationaux des Etats-Unis d’Amérique et de la Chine avant une conférence de presse au Grand Palais du Peuple à Pékin en juillet 2014. Photo: Reuters

Trump attend toujours une réponse du président chinois Xi Jinping au sujet d’une réunion pour relancer les négociations commerciales, a déclaré le conseiller économique Larry Kudlow la semaine dernière, tout en avertissant que Pékin pourrait faire face à des conséquences si elle refuse.

Trump a menacé à plusieurs reprises de hausser les tarifs si Xi ne le rencontrait pas lors de la réunion des dirigeants du G20 les 28 et 29 juin à Osaka, au Japon.

Le secrétaire au Commerce des Etats-Unis d’Amérique, Wilbur Ross, a minimisé la perspective d’un important accord commercial issu d’une éventuelle réunion entre les deux présidents, déclarant au Wall Street Journal dans une interview dimanche que le maximum qu’il pensait arriver serait un accord pour reprendre les discussions.

Walmart, Target et Macy’s figurent parmi les quelque 660 entreprises et associations qui ont plaidé la semaine dernière auprès de Trump pour qu’il n’impose pas de droits de douane supplémentaires sur les produits chinois et revienne à la table des négociations pour conclure un accord commercial avec Pékin.

La Chambre de commerce des Etats-Unis d’Amérique dépose également des commentaires exhortant l’administration à finaliser un accord supprimant les droits de douane.

Malgré les tentatives visant à assurer aux Américains qu’il existe une stratégie pour résoudre les conflits commerciaux sans nuire aux intérêts des Etats-Unis d’Amérique, « ces assurances manquent de cohérence qui rassurerait les entreprises, les exploitations agricoles et les travailleurs dont les moyens de subsistance sont menacés », a déclaré la chambre.

