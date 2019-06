Huawei et China Tech ressentent les effets de la guerre de l’opium moderne

En avril, des piétons utilisent leur téléphone portable près d’une publicité Huawei à un arrêt de bus dans le centre de Londres. Photo: AFP

Lorsque des passeurs britanniques et américains ont expédié de l’opium au mépris d’une interdiction chinoise, leurs actions ont entraîné un siècle de faiblesse pour la Chine. Essaient-ils de faire la même chose en ciblant Huawei et d’autres sociétés de technologie chinoises?

Je vous écris pour exprimer mon soutien à la Chine et au calme avec lequel le gouvernement et ses représentants ont agi face aux médias unilatéraux, partiaux et racistes en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis d’Amérique.

Des allégations sans fondement et des histoires alarmistes concernant des entreprises chinoises apparaissent chaque jour sur des chaînes d’information aux États-Unis d’Amérique et au Royaume-Uni. Des hommes d’affaires chinois arrêtés arbitrairement en transit dans les aéroports. Les pays sont menacés et assiégés sur le plan économique s’ils font affaire avec des entreprises de technologie chinoises. Il semble que les gouvernements occidentaux soient résolus à saper et à affaiblir la Chine.

Les gouvernements britannique et occidental l’ont déjà fait et les leçons de l’histoire sont très claires. Avant la guerre de l’opium de 1839, les passeurs britanniques et états-uniens expédiaient de l’opium en Chine au mépris d’une interdiction chinoise. Leurs actions et les guerres qui ont suivi ont affaibli la Chine pendant plus d’un siècle. Les actions des mêmes pays occidentaux pour cibler et étouffer la technologie chinoise reflètent les guerres de l’opium et le souhait des puissances occidentales de maintenir la Chine à un faible niveau.

Un reportage de 1843 dans «The Illustrated London News» sur l’arrivée de l’argent chinois à la Monnaie royale, dans le cadre des réparations forcées imposées à la Chine après les guerres de l’opium. Photo: document

Je crois que tous les enfants chinois devraient être informés de la guerre de l’opium afin d’avoir une perspective réelle. Je crois que toute plainte de la part de la Grande-Bretagne ou des États-Unis d’Amérique sur la Chine devrait être traitée avec dégoût. L’hypocrisie de ces pays est évidente. La Grande-Bretagne devrait présenter des excuses pour l’atrocité de pousser l’opium sur le peuple chinois et de causer cent ans de souffrance.

La Grande-Bretagne ne devrait pas oser mentionner Hong Kong, qu’elle a volée à la Chine après les guerres de l’opium, ni de commentaires sur des questions internes à la Chine. Elle n’est pas en position de faire la leçon à aucun pays sur les droits de l’homme, alors qu’elle n’a jamais reconnu ce qu’elle a fait au peuple chinois ni présenté d’excuses. La Grande-Bretagne et les États-Unis d’Amérique devraient être régulièrement rappelés de cela.

Lettres

James McLean, Falkirk, Écosse

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South China Morning Post