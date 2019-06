Qui bombarde les pétroliers dans le détroit d’Hormuz et qui gagne le plus?

La situation dans le golfe Persique devient de plus en plus précaire avec les attaques contre la navigation commerciale. Donald Trump a déclaré que c’était les Iraniens et que les États-Unis d’Amérique avaient les photos pour le prouver, alors même que l’Iran disait: « Non, ce n’est pas nous. » Où cela se terminera-t-il: avant ou après le début des tirs?

Nous sommes vraiment entrés dans ce moment où une erreur ou une erreur de calcul accidentelle, même inconsciente, peut enflammer les choses. Et cette fois-ci, nous ne parlons pas du différend commercial grandissant entre les États-Unis d’Amérique et la Chine; ni la nouvelle guerre porcine entre la Chine et UBS ou le gouvernement de Hong Kong et son peuple; ni l’effondrement de l’âge adulte politique en Grande-Bretagne, qui détruit ses relations avec l’Europe; ni les États-Unis d’Amérique dans leur différend avec la Corée du Nord; ni même une guerre / guerre civile encore frémissante en marge de l’Europe entre la Russie et l’Ukraine.

Et, non, cette fois-ci, aussi important soit-il, nous ne parlerons même pas de la fonte extrêmement rapide de la calotte glaciaire du Groenland qui pourrait suffire à transformer le South African Highveld en une propriété en bord de mer, la destruction d’une grande partie de la biodiversité de la planète, l’accumulation rapide de gaz à effet de serre ou la pollution croissante des océans et de toutes les autres catastrophes écologiques planifiées à l’horizon. Chacun de ceux-ci a ses champions en tant que mèche qui mettra les choses en lumière dans notre monde.

Cette fois-ci, nous portons notre attention sur la combinaison de plus en plus incendiaire dans le golfe Persique, le détroit d’Hormuz, et tous les chevauchements en désordre dans les griefs et les allégeances entre les nations qui y vivent – et leurs partisans plus loin. Cet ensemble de secteurs riverains de tout un ensemble de pays qui ne s’entendaient pas très bien par le passé.

Là, ils ont un clivage religieux marqué entre les variantes de l’islam chiites et sunnites. Il y a quatre (ou cinq, si vous comptez les Israéliens dans la composition) – les grandes ethnies qui se querellent – Arabes, Iraniens, Kurdes et Turcs – ainsi que l’engagement profond des États-Unis d’Amérique et de la Russie de diverses manières. Mais ce qui se passe dans le golfe Persique suscite à présent une attention particulière de la part de l’Europe, de la Chine, du Japon, de l’Inde et d’un peu partout où le cours quotidien du Brent brut est un sujet qui ne suscite pas tout son intérêt.

C’est bien sûr qu’un peu moins du tiers des exportations mondiales de pétrole se dirigent vers le monde par cette voie navigable. De manière cruciale, à son point le plus étroit, il n’a qu’une trentaine de kilomètres de distance, d’une minuscule pointe stratégique du territoire omanais jusqu’à la côte sud de l’Iran.

De part et d’autre, une paire de jumelles modeste permet à un observateur de surveiller le flux constant de gigantesques pétroliers et de transporteurs de gaz naturel qui entrent dans la voie navigable pour faire le plein, puis qui partent ailleurs dans le monde. Ce même observateur verrait également une inondation de cargaisons en vrac et d’autres cargos commerciaux, englobant toute la production mondiale, des denrées alimentaires de base aux délices épicuriens, en passant par les sacs à main de luxe Louis Vuitton et les expéditions de Porsche ultraluxuriennes et de maserati, ainsi que de produits plus utilitaires. Cherokees et Toyota Land Cruisers sur les marchés des États exportateurs de pétrole.

Depuis la mi-mai, quatre navires ont été attaqués, dont deux la semaine dernière, alors que des séquences vidéo et des images fixes extrêmement vives ont été diffusées et imprimées dans le monde entier. Les images évoquant des thriller/films d’action politiques comme Syriana prennent vie. Bien qu’aucun des navires n’ait été coulé, jusqu’à présent, cela n’a peut-être pas été le but de quiconque a fait cela. La publicité et la peur étaient peut-être plus leur style.

Jusqu’ici au moins, ces événements semblent différents des motivations des combattants dans la «guerre des pétroliers» irano-irakienne des années 1980 – arrêt des exportations de pétrole des combattants respectifs, mais affectant principalement les navires iraniens – qui sont devenus un dangereux complément à leur guerre d’attrition terrestre. Pour l’instant, il n’y a même pas d’accord faisant autorité sur ce qui a frappé les navires cette fois-ci, bien qu’il y ait un clip vidéo granuleux publié par l’armée états-unienne pour étayer l’affirmation de l’équipage d’un petit navire iranien en train de retirer une mine marine sur le côté de l’un des navires qui avaient été attaqués la semaine dernière.

Une crainte constante de l’industrie pétrolière, des analystes de l’énergie et de la sécurité, des forces militaires et des gouvernements est de faire couler plusieurs navires dans le canal de navigation, de sorte que le trafic nautique s’arrête dans le détroit d’Hormuz. (Les entreprises pourraient encore être réticentes à restreindre la navigation à bord si elles le pouvaient initialement, mais les compagnies d’assurance maritime refuseraient d’assurer ces croisières de plus en plus risquées.) Dans un tel cas, les résultats deviendraient presque certainement un mélange de: Le rationnement de l’essence, les coupures d’électricité à de nombreux endroits et un affaiblissement plus général de la base industrielle mondiale – pour ensuite saluer le krach économique qui suit.

Au moins à ce stade, la liste des coupables possibles – ou même concevables – est source de confusion et de déconcertation. Cette vieille réserve de salles d’audience et de thrillers policiers – motifs, moyens et opportunités – doit compter ici si l’on veut tenter de désigner le coupable le plus probable.

Commencez donc avec les plus évidentes. Le gouvernement iranien a périodiquement menacé de fermer le détroit d’Hormuz, si la situation devait mener à une véritable guerre avec les États-Unis d’Amérique. Cependant, cette fois, les derniers incidents sont survenus alors que le Premier ministre japonais Shinzo Abe était en Iran, proposant de servir de médiateur dans la crise actuelle, alors même que l’un des navires attaqués battait pavillon japonais.

Néanmoins, le gouvernement iranien a jusqu’ici joué publiquement le parti lésé dans cette affaire, insistant sur le fait que les États-Unis d’Amérique annulent leurs sanctions de plus en plus sévères à l’égard de l’Iran et font pression sur les principales nations commerçantes européennes pour qu’elles cessent de commercer avec l’Iran. Plus récemment, l’Iran a menacé d’accroître sa production de matières radioactives au-delà des limites de l’accord nucléaire iranien signé sous la présidence de Barack Obama si le gouvernement Trump ne renverse pas sa campagne actuelle de pression accrue.

Il est toutefois important de noter que le gouvernement civil iranien a un contrôle limité sur les forces des gardiens de la révolution iranienne, une puissante armée à elle seule, qui est un important détenteur de ressources industrielles et commerciales dans le pays. Leurs liens sont beaucoup plus étroitement liés à l’ayatollah actuel et à son influence, et sa hiérarchie influente ne correspond pas pleinement aux positions du gouvernement Rouhani.

La Garde révolutionnaire est également profondément impliquée dans les guerres civiles syrienne et yéménite opposées aux Américains et aux Saoudiens. Cette garde révolutionnaire possède toute une flotte de patrouilleurs rapides qui pourraient échapper aux patrouilles navales.

D’autre part, il y a une possibilité saoudienne. Ils souhaitent ardemment donner à l’Iran un œil au beurre noir, mais il n’est pas clair que leurs forces maritimes soient capables de mener de tels raids, sans l’appui des États-Unis d’Amérique, même si le prince héritier Mohammed bin Salman continue à encourager la boxe de l’ennemi, l’Iran. Cependant, on ne voit pas vraiment comment les Saoudiens bénéficieraient d’un effondrement du transport de pétrole et de gaz naturel dans le Golfe, étant donné leur profonde dépendance à l’égard du flux de pétrodollars pour leurs ambitieux plans de développement, qui constituent également un élément essentiel des plans du prince.

Pendant ce temps, certains essaient même de faire valoir que les attaques pourraient être mises aux pieds des Israéliens. Maintenant, il est vrai qu’ils entretiennent une relation militaire solide avec les États-Unis d’Amérique et un lien tacite grandissant avec les Saoudiens (un genre «d’ennemi de mon ennemi est mon ami»). En outre, ils ont répété à maintes reprises qu’ils ne pouvaient tolérer ni un Iran doté d’armes nucléaires, ni un Iran devenant la puissance dominante du Moyen-Orient, compte tenu de ses forces sur la frontière nord israélienne sur les hauteurs du Golan.

Mais il est en même temps difficile d’imaginer une opération israélienne à cette distance, sans l’appui et l’approbation spécifiques des États-Unis d’Amérique – de même qu’il est difficile de voir quel bénéfice spécifique en découle, à moins que cette action ne soit conçue pour provoquer une véritable campagne des Etats-Unis d’Amérique. -Le conflit iranien. Les conséquences et les répercussions d’un tel conflit sont difficiles à esquiver, et les conséquences pour la détente israélienne avec de nombreux États du Golfe (et leurs économies) seraient probablement terribles si jamais il devenait clair que les Israéliens l’ont fait.

En ce qui concerne les États-Unis d’Amérique, la politique actuelle a clairement pour objectif de contraindre l’Iran aussi sévèrement que possible au moyen de sanctions, de discours durs et belliqueux (parler fort mais avec une baguette fine), faisant pression sur les tiers pour qu’ils évitent les échanges commerciaux avec l’Iran, et faire pression sur l’Iran pour qu’il se retire de la Syrie et du Yémen et qu’il mette un terme au développement des missiles et à tout développement nucléaire. Tels sont les objectifs – même si les États-Unis d’Amérique ont abandonné l’accord nucléaire a rendu la réalisation de ces deux derniers objectifs encore moins probable qu’elle ne l’était auparavant. Néanmoins, les États-Unis d’Amérique ont maintenu leur volonté de respecter les normes et règles maritimes internationales, de sorte que toute attaque contre des navires tiers viole tout cela.

Mais les États-Unis d’Amérique disposent clairement d’une force militaire suffisante dans la région immédiate pour lancer une attaque contre l’Iran, s’ils le souhaitent. Mais cela mettrait tout aussi manifestement d’importantes installations militaires et commerciales des États-Unis d’Amérique dans la région sous le feu d’acteurs non étatiques irréguliers désireux de donner l’œil noir aux États-Unis d’Amérique, par la Garde révolutionnaire iranienne sur une base clandestine pour provoquer des hostilités même par l’Iran même, directement.

Néanmoins, un tel scénario ressemble beaucoup trop à une recette pour une guerre générale limitée, avec des résultats tout à fait imprévisibles, et même la possibilité d’une implication de la Russie si ses propres positions militaires en Syrie étaient menacées.

Ces derniers jours, le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique – de la part du président – a montré des séquences vidéo prouvant que c’était l’Iran qui avait attaqué les navires. Au début des années 1960, lorsque le président des Etats-Unis d’Amérique, John Kennedy, passait à la télévision pour montrer des tableaux et des photos aériennes de missiles soviétiques à Cuba, il était rare qu’une personne refuse de l’accepter comme étant la vérité (surtout après que le premier ministre soviétique eut fini par avouer).

Mais quelques années plus tard, Lyndon Johnson a appelé le Congrès à soutenir le combat des États-Unis d’Amérique contre les Nord-Vietnamiens en réponse aux attaques présumées de patrouilleurs contre des destroyers états-uniens dans les eaux internationales du golfe du Tonkin. La crédibilité presque innée des présidents des Etats-Unis d’Amérique a commencé à s’effriter lorsque la réalité de ces attaques est devenue de moins en moins claire au fil du temps. La poursuite des combats au sol au cours des années suivantes rendait de moins en moins probable la parole d’un président.

Maintenant, bien sûr, la véracité rhétorique des déclarations publiques de Donald Trump a atteint un nadir sans précédent – certains médias ont des unités uniquement dédiées à l’enregistrement et à la déconstruction des milliers de faux récits présidentiels sur des sujets – à la fois conséquents et insignifiants.

En conséquence, de nombreuses personnes dans le monde sont déjà disposées à rejeter toute déclaration Trumpienne sur ces attaques de navires iraniens, même avec une cassette vidéo sous la main. (Malheureusement, cette manifestation a également trop résonné dans le discours prononcé à l’ONU par le secrétaire d’État de l’époque, Colin Powell, en 2003, au nom du casus belli de ces armes de destruction massive largement mythiques utilisées par l’Irak lors de l’invasion de l’Irak peu après.) L’Arabie a annoncé qu’elle pensait que l’explication de Trump ne servait à rien, compte tenu de la manière dont elle a tué le chroniqueur Jamal Khashoggi dans son consulat général à Istanbul.

À ce stade, il est impossible de prédire s’il y aura de nouvelles attaques de navires, et encore moins, le cas échéant, qui en serait responsable. De même, étant donné les tensions actuelles entre l’Iran et les États-Unis d’Amérique, entre l’Iran et l’Arabie Saoudite et même entre l’Iran et Israël, il est impossible de dire à quoi ressemblerait un jeu final. À l’heure actuelle, la collision entre la truculence Trumpienne et la fierté iranienne face au fait qu’on se fait bousculer ne semble pas aller dans la bonne direction.

Mais le commerce mondial des produits pétroliers et le droit à un passage maritime libre et innocent ne devraient pas être les otages de quiconque a ces navires en ligne de mire – et la possibilité de telles attaques futures pourrait provoquer des combats plus importants. En conséquence, le moment est venu pour les arbitres neutres d’examiner les attaques de manière exhaustive et de publier un rapport en temps voulu, pour que tous les pays maritimes forment le genre de patrouilles qui ont réussi à contrecarrer la piraterie dans les eaux de la mer d’Oman au large de la Somalie.

Il est concevable qu’un tel plan puisse faire courir un risque à beaucoup plus de pays dans le cadre de son application, mais un tel effort fournirait également une base internationale beaucoup plus large pour garantir la liberté de passage dans une voie navigable vitale.

Mais cela impliquerait que toutes les personnes impliquées prennent une profonde respiration, arrêtent tout battement dans la poitrine, puis déterminent comment se comporter comme des adultes.

J Brooks Spector

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Daily Maverick