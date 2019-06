REGARDER: Les ministres de la défense de l’Euro dévoilent le futur système aérien de combat de sixième génération

© Twitter screenshot

Devant une maquette grandeur nature et voilée du futur système aérien de combat, les ministres français, espagnols et allemands de la Défense ont signé lundi un accord sur le développement de l’avion de sixième génération avant le dévoilement spectaculaire du modèle. Le FCAS devrait devenir leur principal avion de combat d’ici 2040.

Lors du salon aéronautique de Paris de lundi, les ministres de la Défense français, allemands et espagnols se sont engagés à développer le FCAS devant un modèle d’avion de combat futuriste.

« En 2040, les forces armées françaises seront équipées d’un avion de combat, construit entre des Européens, pour faire face aux combats de demain », a déclaré la ministre française de la Défense, Florence Parly, ajoutant: « C’est historique, et ce n’est qu’un début ».

Le FCAS sera le dernier d’une ligne d’aéronefs produite conjointement par des puissances européennes. Parmi les autres avions développés et utilisés par de nombreux pays européens figurent le Panavia Tornado, l’Eurofighter Typhoon et le SEPECAT Jaguar.

VIDÉO: Une maquette du jet du futur système de combat aérien (#FCAS) est dévoilée au #ParisAirShow devant les ministres de la Défense français, allemands et espagnols et le président français Emmanuel Macron. #ParisAirShow2019 pic.twitter.com/x3XRWGmfMV

– Agence de presse AFP (@AFP) 17 juin 2019

L’avion représentera un saut qualitatif en avance par rapport aux avions à réaction haut de gamme actuels comme les F-35 Lightning II et J-20, appelés avions à réaction de cinquième génération. Ils possèdent des fonctionnalités telles que la technologie de projection furtive et de surveillance discrète, et ils font largement appel à des logiciels pour gérer les processus de vol et la communication.

Tandis que la cinquième génération est en soi un terme mal défini inventé par Lockheed Martin, fabricant de F-22 et de F-35, en partie comme un stratagème marketing, la sixième génération est encore moins bien définie. Une définition proposée par l’US Air Force en 2010 incluait « des capacités améliorées dans des domaines tels que la portée, la persistance, la surviabilité, la centralité nette, la conscience de la situation, l’intégration du système humain et les effets des armes », et a noté « il doit pouvoir fonctionner dans l’environnement anti-accès/déni de zone qui existera dans la période 2030-2050. »

お披露目されました pic.twitter.com/Y2Ac9W3NTq

— 竹内修 (@otfsx1228) 17 juin 2019

De plus, le général Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’armée de l’air française, a déclaré aux journalistes en février que l’avion serait «éventuellement piloté», de façon analogue au prochain projet B-21 Raider des Etats-Unis d’Amérique.

L’initiative FCAS a été annoncée pour la première fois en juillet 2017, bien que les discussions aient déjà commencé dès 2012, a rapporté Sputnik.

Les constructeurs aéronautiques Airbus et Dassault Aviation ont signé un accord portant sur la production commune du FCAS en avril 2018, bien qu’une série d’autres sociétés de défense soit également impliquée. En février, les deux sociétés ont signé un contrat de 74 millions de dollars portant sur une étude de deux ans visant à déterminer qui construirait ou concevrait quelles parties de l’avion, à commencer par les français Safran Aircraft Engines et l’allemand MTU Aero Engines, qui ont convenu de concevoir le système de propulsion de l’avion, selon Breaking Defence. .

Cependant, le même mois, un câble confidentiel envoyé par l’ambassadeur d’Allemagne en France et transmis à Der Spiegel a révélé que le programme naissant était en crise après que les pays eurent échoué à se mettre d’accord sur la manière de gérer l’exportation de l’avion une fois celui-ci terminé.

On s’attend à ce qu’un modèle volant du FCAS soit prêt d’ici 2026.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News