La Libra de Facebook face à la finance, refoulement de la vie privée

SAN FRANCISCO — Facebook commence à avoir l’impression de la répression réglementaire à laquelle elle sera confrontée lorsqu’elle créera une nouvelle monnaie numérique avec des entreprises partenaires.

Quelques heures à peine après que le géant des médias sociaux ait dévoilé ses premiers plans concernant la crypto-monnaie Libra (Balance), le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a insisté sur le fait que seuls les gouvernements peuvent émettre des devises souveraines. Il a ajouté que Facebook devait s’assurer que la Libra ne nuirait pas aux consommateurs et ne serait pas utilisée à des fins illégales.

« Nous exigerons des garanties contre le détournement de telles transactions, par exemple pour financer le terrorisme », a-t-il déclaré à la radio Europe-1.

Mardi, Facebook a dévoilé sa monnaie, qui a fait couler beaucoup d’encre, et annoncé son lancement public au début de l’année prochaine avec des partenaires tels que Uber, Visa, Mastercard et PayPal.

La Libra pourrait ouvrir des achats en ligne à des millions de personnes qui n’ont pas accès à des comptes bancaires et pourrait réduire les coûts d’envoi d’argent à travers les frontières. Il est facile de voir à quel point une alternative comme la Libra pourrait être attrayante pour les habitants de pays en proie à l’hyperinflation, tels que le Venezuela.

Mais Facebook est déjà confronté à un examen minutieux de son piètre bilan en matière de vie privée et de sa domination dans les médias sociaux, la messagerie et les entreprises associées.

La Libra pose de nouvelles questions pour le réseau social: étant donné que la crypto-monnaie est légèrement réglementée, comment les régulateurs financiers superviseront-ils le plan de Facebook? Et combien de données personnelles cela va-t-il donner de toute façon au géant des médias sociaux?

UN ‘RÉVEIL BRUTAL’ SUR LA REGULATION?

Le secteur financier est plus réglementé que les sociétés Internet, en particulier aux États-Unis d’Amérique, où les sociétés de technologie ont souvent été laissées à elles-mêmes.

Les entreprises qui créent la Libra risquent un « réveil brutal » si elles attendent le même modèle de réglementation de la lumière, a déclaré Karen Shaw Petrou, associée directrice de Federal Financial Analytics à Washington.

Elle s’attend à ce que la Libra soit soumise à la réglementation des Etats-Unis d’Amérique adoptée à la suite de la crise financière de 2008. L’agence qui supervisera l’entreprise dépendra de ce que fait le système monétaire, a-t-elle déclaré.

Le Français Le Maire a déclaré qu’il avait demandé aux chefs de Banques centrales des pays du G-7 de produire un rapport avant la mi-juillet, présentant les « garanties que nous devions établir … afin de nous assurer qu’il n’y avait aucun risque de financement illicite ou pour le consommateur. »

Aux Etats-Unis d’Amérique, le président de la House Financial Services Committee demande à Facebook de suspendre les projets de nouvelle monnaie jusqu’à ce que le Congrès et les régulateurs puissent l’étudier de plus près.

En demandant à Facebook de suspendre les plans monétaires de la Libra, le représentant démocrate de Californie, Maxine Waters, a déclaré que Facebook « poursuivait son expansion incontrôlée et étendait sa portée sur la vie de ses utilisateurs ».

Le sénior démocrate siégeant au Comité sénatorial des banques a déclaré que la nouvelle monnaie numérique de Facebook donnerait au géant de la technologie un avantage concurrentiel injuste en collectant des données sur les transactions financières et en contrôlant les frais.

« Facebook est déjà trop grand et trop puissant », a déclaré le sénateur Sherrod Brown de l’Ohio.

Brown et Waters ont tous deux appelé les régulateurs financiers à examiner de près le projet relatif à la nouvelle monnaie.

Dans un communiqué, Facebook a déclaré: « Nous sommes impatients de répondre aux questions des législateurs au fur et à mesure que le processus avance. »

L’un des obstacles auxquels Facebook et ses partenaires seront confrontés est le potentiel des criminels à l’utiliser pour le blanchiment d’argent et la fraude, compte tenu de la nature pseudo-anonyme de la Libra et d’autres monnaies numériques.

Facebook a déclaré qu’il se conformerait à tous les règlements financiers en vigueur, sans toutefois fournir beaucoup de détails. La société a déclaré que son application de portefeuille pour l’utilisation de la Libra guidera les gens à travers un processus de vérification pour s’assurer qu’ils sont bien ce qu’ils prétendent être.

Néanmoins, Facebook sera certainement confronté à une série de problèmes de responsabilité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de vérification de l’identité, a déclaré Nicholas Weaver, chercheur principal à l’Institut international des sciences informatiques de l’Université de Californie à Berkeley.

« Je suis choqué qu’ils aient décidé d’aller de l’avant », a-t-il déclaré.

RÉPULSION DE LA CONFIDENTIALITÉ?

Facebook a été confronté à des questions sur les données personnelles des utilisateurs, en particulier depuis le scandale de Cambridge Analytica qui a frappé l’année dernière.

Cela semble faire partie des raisons pour lesquelles Facebook a créé une association de surveillance à but non lucratif pour régir la Libra. Elle a également créé une filiale, Calibra, chargée de travailler sur la technologie, indépendamment de son activité principale de médias sociaux.

« Nous avons entendu haut et fort que vous ne voulez pas que les données sociales et financières soient mélangées », a écrit David Marcus, responsable de Calibra sur Twitter, s’adressant aux utilisateurs de Facebook. « Nous comprenons que nous devrons gagner votre confiance. »

D’une certaine manière, la vie privée est l’ennemi dans la lutte contre le blanchiment d’argent et d’autres crimes, a déclaré Weaver. Vous voulez savoir qui fait des transactions pour assurer leur sécurité et leur légalité, a-t-il déclaré.

Aurélie L’Hostis, analyste chez Forrester, « va accéder à de nombreuses données financières », a déclaré Facebook. « Que vont-ils faire de cette information et que vont-ils mettre en place pour protéger cette information? »

Les crypto-monnaies telles que Libra stockent toutes les transactions sur un grand livre crypté et largement distribué, appelé blockchain. La Balance est conçue pour que les montants des transactions soient visibles, mais les participants à la transaction peuvent rester anonymes, du moins jusqu’à ce qu’ils transfèrent de l’argent sur des comptes réels.

Facebook a expliqué que les utilisateurs pouvaient empêcher leurs transactions individuelles d’apparaître dans la chaîne de blocs en utilisant l’application de portefeuille de Calibra, bien que dans ce cas, Calibra disposerait des données de ses employés.

Calibra a déclaré qu’il n’utiliserait pas les données financières pour cibler les annonces sur Facebook. Il a également indiqué qu’il ne partagerait pas les données financières avec Facebook, bien que certaines exceptions ne soient pas expliquées en détail, notamment dans les cas où le partage de données « assurerait la sécurité des personnes ».

DRAPEAUX ROUGES ANTITRUST?

Le Congrès a lancé une enquête pour déterminer si les géants de la technologie tels que Facebook et Google étaient devenus trop gros. Des organismes de réglementation, notamment la Commission fédérale du commerce et le ministère de la Justice, seraient en train de mener des enquêtes.

L’ajout d’une autre entreprise majeure donnera plus de poids à Facebook – si Libra décolle comme prévu – mais cela ne soulèvera peut-être pas un drapeau rouge antitrust, a déclaré la professeure de droit de l’Université de New York, Eleanor Fox.

« Il s’agit d’une entrée de terrain dans un nouveau domaine et peut en fait refléter une innovation accrue », a-t-elle déclaré.

Néanmoins, a-t-elle dit, les gens pourraient être alarmés à cause de l’utilisation des données par Facebook dans le passé. Et les fonctionnaires du ministère de la Justice ont laissé entendre qu’ils pourraient considérer le préjudice causé à la concurrence sous un angle plus large, bien au-delà de la question de savoir si la domination d’une entreprise entraîne une hausse des prix.

Sarah Miller, directrice adjointe de l’Open Markets Institute, qui défend les monopoles, a déclaré qu’il était « insensé » de faire confiance à Facebook pour lancer une crypto-monnaie mondiale alors qu’il fait déjà l’objet d’une surveillance réglementaire dans le monde en matière de confidentialité des données.

« La FTC doit maîtriser Facebook avant que la société ne mette en péril nos systèmes d’informations financières et monétaires », a-t-elle déclaré.

THE ASSOCIATED PRESS

Traduction: MIRASTNEWS

Source: The Asahi Shimbun

Un législateur des Etats-Unis d’Amérique demande à Facebook de suspendre le projet de crypto-monnaie

En ce 9 janvier 2019, photo de dossier, médias et invités visitent les nouveaux bureaux de Facebook de 130 000 pieds carrés, qui occupent les trois derniers étages d’un immeuble de 10 étages situé à Cambridge, dans le Massachusetts. (Photo AP)

WASHINGTON– Un important législateur des Etats-Unis d’Amérique a demandé mardi à Facebook de suspendre le développement de sa nouvelle crypto-monnaie et de faire témoigner ses dirigeants devant le Congrès, renforçant ainsi les inquiétudes mondiales quant à l’impact potentiel de la monnaie numérique sur la confidentialité et la sécurité des données.

Maxine Waters, qui préside le comité des services financiers de la Chambre, a déclaré que Facebook devrait arrêter le développement du produit, appelé Libra (Balance), jusqu’à ce que le Congrès et les régulateurs puissent examiner la question, et a appelé les dirigeants de la société à témoigner devant le Congrès.

« Facebook a des données sur des milliards de personnes et a à plusieurs reprises montré un mépris pour la protection et l’utilisation prudente de ces données », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Avec l’annonce de son intention de créer une crypto-monnaie, Facebook poursuit son expansion non contrôlée et étend sa portée dans la vie de ses utilisateurs. »

Ses commentaires ont eu lieu après que la représentante Patrick McHenry, la républicaine en chef de son panel, ait également demandé une audience sur la nouvelle initiative de Facebook. Un représentant de Facebook a déclaré que la société était impatiente de répondre aux questions des législateurs.

L’annonce de Facebook a suscité une réaction immédiate des législateurs et des organismes de réglementation des Etats-Unis d’Amérique partout dans le monde, qui craignent que Facebook ne soit déjà trop imposant et insouciant avec la vie privée des utilisateurs.

« Facebook est déjà trop grand et trop puissant, et il a utilisé ce pouvoir pour exploiter les données des utilisateurs sans protéger leur vie privée. Nous ne pouvons pas permettre à Facebook d’exécuter une nouvelle crypto-monnaie risquée d’un compte bancaire suisse sans surveillance », a déclaré le sénateur Sherrod Brown, le plus grand démocrate du Comité sénatorial des banques, dans un communiqué.

Le sénateur états-unien Mark Warner, un démocrate de Virginie qui siège également au Comité sénatorial des banques, a exprimé sa préoccupation devant le fait que, grâce à la Libra, Facebook utilisait son envergure dans les réseaux sociaux pour s’imposer sur des marchés adjacents tels que les paiements mobiles.

Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a appelé à davantage de réglementation des entreprises de technologie.

« Cet instrument de transaction permettra à Facebook de collecter des millions et des millions de données, ce qui renforce ma conviction qu’il est nécessaire de réglementer les géants du numérique », a-t-il déclaré dans un entretien à la radio Europe 1.

Mais le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a déclaré qu’il avait un « esprit ouvert » sur l’utilité potentielle du produit, tout en avertissant qu’il pourrait être soumis à une réglementation stricte.

Les responsables de la société ont indiqué que Facebook avait contacté des régulateurs des Etats-Unis d’Amérique et étrangers à propos de la crypto-monnaie prévue. Ils ne préciseraient pas quels régulateurs.

Une source réglementaire des Etats-Unis d’Amérique informée de la question a déclaré que Facebook communiquait avec les régulateurs des Etats-Unis d’Amérique, ajoutant que la structure de la monnaie et la possibilité de s’inscrire directement dans les régimes de réglementation des Etats-Unis d’Amérique restaient encore floues.

L’organe de surveillance financier suisse a indiqué qu’il était en contact avec les initiateurs du projet Libra, mais a refusé de préciser s’il obtenait une autorisation ou un statut réglementaire spécifique.

Markus Ferber, un haut législateur allemand au Parlement européen, a déclaré dans un communiqué que la nouvelle pièce de Facebook devrait mettre les « régulateurs en état d’alerte » et a appelé la Commission européenne à entamer ses travaux sur un cadre réglementaire pour les monnaies virtuelles.

REUTERS

Traduction: MIRASTNEWS

Source: The Asahi Shimbun

Facebook prévoit sa propre monnaie pour plus de 2 milliards d’utilisateurs

En ce 25 avril 2019, photo du fichier, un panneau d’adresse pour Facebook Way est affiché à Menlo Park, en Californie. (AP Photo)

SAN FRANCISCO — Facebook régit déjà les communications quotidiennes de plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Maintenant, il veut aussi sa propre monnaie.

Le réseau social a dévoilé mardi un plan ambitieux visant à créer une nouvelle monnaie numérique similaire à Bitcoin pour une utilisation mondiale, une technologie qui pourrait générer davantage de commerce électronique sur ses services et dynamiser la publicité sur ses plateformes.

Mais les efforts que Facebook lance avec des partenaires tels que PayPal, Uber, Spotify, Visa et Mastercard pourraient également compliquer la vie du réseau social en difficulté. Facebook est actuellement sous enquête fédérale pour ses pratiques en matière de confidentialité et, avec d’autres géants de la technologie, fait également face à une nouvelle enquête antitrust au Congrès.

Créer sa propre monnaie mondiale – une monnaie qui pourrait menacer les banques, les monnaies nationales et la vie privée des utilisateurs – est de nature à freiner l’intérêt des régulateurs pour Facebook.

«C’est une initiative audacieuse et stratégique qui comporte des risques évidents ainsi que des opportunités qui y sont liées», a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities. « Cela pourrait soulever d’autres drapeaux jaunes alors que de plus en plus de régulateurs se concentrent sur Facebook. »

David Marcus, responsable des opérations de crypto-monnaie de Facebook, a déclaré dans un tweet mardi que Facebook créait une filiale distincte, Calibra, pour gérer la nouvelle devise. Il a déclaré que les commentaires des clients étaient « forts et clairs » quant à la séparation des médias sociaux et des données financières.

« Nous comprenons que nous devrons gagner votre confiance », a-t-il écrit.

La monnaie numérique, appelée Libra (Balance), devrait être lancée dans les six à 12 prochains mois. Facebook prend les devants dans la construction de la Libra et de sa technologie sous-jacente; ses plus de deux douzaines de partenaires aideront à financer, à construire et à gouverner le système. Facebook espère collecter jusqu’à 1 milliard de dollars auprès de ses partenaires actuels et futurs pour soutenir ses efforts.

Les responsables de la société ont souligné que la Libra était un moyen d’envoyer de l’argent à travers les frontières sans encourir des frais importants, tels que ceux facturés par Western Union et d’autres services internationaux de transfert d’argent. Les frais commencent généralement à quelques dollars mais peuvent être beaucoup plus élevés lorsque vous payez avec une carte de crédit. Les actions de Western Union ont chuté de 2% dans les échanges matinaux.

La Libra pourrait également ouvrir le commerce en ligne à un très grand nombre de personnes dans le monde qui n’ont actuellement ni compte bancaire ni carte de crédit.

« Si vous avancez rapidement dans un certain nombre d’années, les consommateurs du monde entier auront la possibilité d’accéder à l’économie mondiale », a déclaré Marcus dans un entretien avec The Associated Press.

Facebook pourrait également utiliser sa propre devise pour inciter davantage de personnes à faire des achats à partir d’annonces sur ses sites de médias sociaux, a déclaré Avivah Litan, analyste chez Gartner, qui a commenté ses articles sur des articles de presse concernant la Libra ayant précédé l’annonce officielle de Facebook. « Il s’agit d’accroître les ventes au sein d’une annonce pour générer davantage de contacts avec les annonceurs afin de rendre les annonces plus intéressantes sur Facebook », a-t-elle déclaré.

L’appui de sociétés bien connues pourrait également faire de la Libra la première monnaie d’affection de masse ressemblant à Bitcoin. De telles « crypto-monnaies » n’ont généralement pas réussi à gagner du terrain malgré une clientèle dévouée parmi les investisseurs curieux et les innovateurs. Bitcoin lui-même reste couvert de secrets et de problèmes de fraude, sans parler des fluctuations de valeur démesurées, le rendant peu attrayant pour le consommateur moyen.

La Libra sera différente, dit Facebook, en partie parce que sa valeur sera liée à un panier de monnaies établies, telles que le dollar des Etats-Unis d’Amérique, l’euro, le yen et d’autres. Chaque achat de Libra sera soutenu par un fonds de réserve de valeur égale, libellé dans des monnaies du monde réel, afin de stabiliser la valeur de la Libra.

L’analyste de Wedbush, Ives, a déclaré que la qualité de sa réception se résumerait à l’exécution et au « confort des consommateurs face à Facebook et à la crypto-monnaie ».

L’histoire récente nous rappelle que de nombreuses grandes annonces sur Facebook ne décollent jamais vraiment. Il y a deux ans, par exemple, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, avait promis que la « réalité augmentée », dans laquelle les téléphones et autres appareils projetaient des images numériques dans un environnement réel, constituerait un objectif majeur pour la société. De telles applications AR restent presque invisibles aujourd’hui. Il en va de même pour les chatbots shopping en ligne que Zuckerberg a dévoilés un an plus tôt, affirmant qu’ils révolutionneraient le commerce électronique avec son application Messenger.

Facebook ne lance pas la Libra directement; Au lieu de cela, la société et ses partenaires forment une association à but non lucratif appelée Association Libra, dont le siège est à Genève, qui supervisera la nouvelle monnaie et son utilisation. L’association sera réglementée par les autorités financières suisses, a déclaré Facebook.

« Aucune entreprise ne devrait exploiter cela », a déclaré Marcus. « Cela devrait être un bien public. »

La nouvelle filiale Facebook de Calibra développe une application de porte-monnaie numérique pour faciliter l’achat, l’envoi et l’utilisation de la Libra par les internautes.

Les partenaires de la Libra (Balance) créeront des incitations pour inciter les particuliers et les commerçants à utiliser la pièce. Cela peut aller de rabais Uber à un bonus Balance lorsque les utilisateurs ouvrent un portefeuille Calibra, bien que les sociétés ne leur aient pas fourni de détails précis.

Cependant, de nombreuses questions relatives à la vie privée restent sans réponse. Les crypto-monnaies telles que Libra stockent toutes les transactions dans un « registre » crypté et largement distribué, appelé blockchain. Cela pourrait faire de la blockchain Libra un enregistrement permanent de tous les achats ou virements de fonds effectués par chaque personne, même s’ils sont stockés sous des pseudonymes plutôt que de vrais noms. Facebook a déclaré que les utilisateurs pouvaient empêcher leurs transactions individuelles d’apparaître dans la chaîne de blocs en utilisant l’application de portefeuille de Calibra, même si dans ce cas, Calibra disposerait de vos données.

Calibra s’engage à ne pas partager les données de transaction des données financières des utilisateurs de Libra avec Facebook, sauf obligation en ce qui concerne les affaires pénales. Néanmoins, si les gens utilisent des produits Facebook pour acheter des objets et envoyer de l’argent, il est possible que Facebook puisse suivre certaines données relatives aux achats et aux habitudes de transfert d’argent.

Calibra n’exige pas que les utilisateurs possèdent un compte Facebook pour utiliser Libra. Et cela permettra aux gens d’envoyer Libra dans les deux sens sur deux des applications de messagerie principales de Facebook – WhatsApp et Messenger. Les messages Instagram ne seront pas inclus, du moins au début.

Plus tôt cette année, Zuckerberg a annoncé une nouvelle vision de la société centrée sur la confidentialité, après des mois de représailles pour son traitement des informations personnelles des clients. La vision de Zuckerberg – qui n’a pour la plupart pas été détaillée publiquement – s’appuiera fortement sur des applications de messagerie protégées de la confidentialité pour tenter de rendre les services plus centrés sur des connexions privées, individuelles.

De nombreux analystes estiment que Zuckerberg souhaite créer une version du service chinois WeChat aux Etats-Unis d’Amérique, qui combine le réseautage social, la messagerie et les paiements dans une seule et même application. La Libra rapprocherait Facebook de cet objectif.

THE ASSOCIATED PRESS

Traduction: MIRASTNEWS

Source: The Asahi Shimbun

Facebook dit que sa monnaie numérique «Balance (Libra)» arrivera en 2020

Alors que la société est devenue trop grosse, Facebook a annoncé mardi sa propre filiale de portefeuille numérique appelée « Calibra » pour sa crypto-monnaie mondiale « Libra », qui serait alimentée par la technologie Blockchain.

Le nouveau portefeuille numérique pour Libra sera disponible dans Facebook Messenger, WhatsApp et en tant qu’application autonome en 2020, a annoncé la société dans un communiqué.

Facebook génère actuellement 99% de ses revenus avec des publicités et sa propre monnaie numérique lui permettrait de toucher des milliards de ses utilisateurs avec tous ses produits, créant ainsi un autre flux de revenus stable.

« Aujourd’hui, nous partageons les plans de Calibra, une filiale Facebook récemment créée dont l’objectif est de fournir des services financiers qui permettront aux gens d’accéder au réseau Libra et d’y participer », a déclaré Facebook.

Dès le début, Calibra permettra aux utilisateurs d’envoyer la Libra à presque tous ceux qui possèdent un smartphone, aussi facilement et instantanément qu’ils envoient un message texte, et ce, à un prix avantageux.

« Avec le temps, nous espérons offrir des services supplémentaires aux particuliers et aux entreprises, tels que le paiement des factures en appuyant sur un bouton, l’achat d’une tasse de café avec le code d’un code ou la circulation dans les transports en commun locaux sans avoir à transporter d’argent ou de laissez-passer de métro, » a déclaré le géant des médias sociaux, qui fait face à un examen minutieux des violations de la vie privée des utilisateurs.

Facebook a indiqué que Calibra mettrait en place de solides protections pour protéger votre argent et vos informations.

« Nous utiliserons tous les mêmes processus de vérification et de lutte contre la fraude que les banques et les cartes de crédit et nous disposerons de systèmes automatisés qui surveilleront de manière proactive l’activité afin de détecter et de prévenir les comportements frauduleux », a expliqué la société.

Il a ajouté qu’il proposerait également un service d’assistance en direct dédié si un utilisateur perd son téléphone ou son mot de passe. Si un utilisateur accède frauduleusement au compte et que l’utilisateur perd une partie de la Libra, Facebook offrira un « remboursement ».

Outre des cas limités, Calibra ne partagera pas les informations de compte ou les données financières avec Facebook ou un tiers sans le consentement du client, a déclaré la société.

«Cela signifie que les informations de compte et les données financières des clients de Calibra ne seront pas utilisées pour améliorer le ciblage des annonces sur la famille de produits Facebook.»

« Les cas limités de partage de ces données reflètent notre besoin d’assurer la sécurité des personnes, de nous conformer à la loi et de fournir des fonctionnalités de base aux utilisateurs de Calibra. Calibra utilisera les données de Facebook pour se conformer à la loi, sécurisera les comptes de ses clients, atténuera risques et préviendra les activités criminelles », a expliqué la société.

Facebook a déclaré qu’il était encore tôt dans le processus de développement de Calibra et qu’il consulterait des experts pour rendre le produit sûr et privé.

Traduction: MIRASTNEWS

Source: the pioneer