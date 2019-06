Les nouvelles bombes israéliennes SPICE équipées en IA apprennent à mieux frapper et à suivre leurs cibles

© Boevaya mashina

Rafael Advanced Defence Systems d’Israël a présenté une nouvelle version de sa bombe SPICE avec un «algorithme d’apprentissage en profondeur» qui tire les leçons des précédentes attaques à la bombe afin de mieux sélectionner et suivre ses cibles.

La bombe à glissière SPICE (intelligente, à impact précis et économique) 250 est vraiment une arme unique. Bien que petite, ne contenant que des ogives de 75 kilogrammes (250 livres), la bombe peut déployer des ailes pour parcourir plus de 100 kilomètres et atteindre sa cible. De plus, la bombe communique avec l’avion qui l’a lancé en utilisant une technologie «d’apprentissage en profondeur» qui permet d’atteindre progressivement mieux ses cibles.

C’est vrai: cette bombe apprend.

La technologie d’appariement de scène électro-optique permet à la bombe de comprendre le monde qui l’attend rapidement: se guider indépendamment du GPS en « se souvenant » de l’aspect du terrain et en suivant les objets en mouvement pour les différencier les uns des autres des objets fixes, a rapporté Défense News.

« L’algorithme d’apprentissage en profondeur est indifférent aux données réelles qui lui sont fournies pour modéliser les cibles d’intérêt et intégrer leurs caractéristiques correspondantes dans le système », a déclaré Gideon Weiss, directeur général adjoint du marketing et du développement commercial chez Rafael, à Défense News.

« Cependant, plus les données utilisées pour la modélisation sont représentatives de la cible d’intérêt, plus la probabilité de reconnaissance sera robuste dans la vie réelle », a-t-il déclaré.

Les bombes sont déployées via un Smart Quad Rack (SQR) monté sous les ailes d’un avion. Le rack sert également de centre de données pour les bombes, restant en communication bidirectionnelle avec le SPICE 250 et collectant des informations sur l’environnement que la bombe a «appris» jusqu’à ce qu’elle atteigne sa cible. Cette connaissance est ensuite introduite dans les autres bombes, qui peuvent utiliser l’intelligence artificielle pour mieux toucher leurs cibles.

«Celles-ci sont automatiquement et simultanément enregistrées sur le SQR – permettant deux fonctions: (a) BDI (Indication des dommages causés par les bombes) en temps réel et post-mission; (b) extraction des données de la cible après la mission pour les mises à jour d’Intel, etc.,» a déclaré Weiss. « La capacité de reconnaissance automatique des cibles (ATR), y compris ses mises à jour d’apprentissage approfondies, doit être plus agile que la capacité de l’ennemi à dissimuler et/ou à changer son empreinte sur le champ de bataille, ses tactiques, son apparence ou toute autre chose qui pourrait empêcher l’ATR de reconnaître et de détruire avec précision des cibles. »

Le SPICE 250 ne peut pas choisir lui-même une seconde cible s’il perd la première cible, mais le pilote de l’avion peut choisir une nouvelle cible pour la bombe jusqu’à «quelques secondes avant que l’arme ne touche sa cible», a déclaré Weiss. Cependant, la possibilité de trouver automatiquement une nouvelle cible pourrait faire partie des modèles ultérieurs, a-t-il déclaré.

Fondé par le Laboratoire national de défense R & D d’Israël en 1948, Rafael a été scindé en tant qu’entreprise indépendante en 2002, bien qu’il appartienne toujours au gouvernement israélien. Principalement au service des Forces de défense israéliennes, ses produits ont également de nombreux acheteurs internationaux. Par exemple, après une frappe aérienne infructueuse sur la ville de Balakot, dans le Cachemire, le 26 février, l’aviation indienne a annoncé qu’elle achèterait une autre des bombes SPICE de Rafael, le casse-bunker SPICE 2000, a rapporté Sputnik. Le SPICE 2000 possède un type similaire de chercheur de cibles électro-optique avancé.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News