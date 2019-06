L’Iran peut frapper les porte-avions en mer « avec une grande précision » – Commandant du CGRI

© REUTERS / Mass Communication Specialist 1st Class Brian M. Wilbur/U.S. Navy

Les tensions entre Téhéran et Washington sont à leur plus haut niveau depuis des années, alors que les Etats-Unis d’Amérique affirmaient que l’Iran était responsable des attaques de sabotage perpétrées la semaine dernière contre deux pétroliers dans le golfe d’Oman. L’Iran a catégoriquement rejeté les accusations des Etats-Unis d’Amérique.

Les missiles balistiques de haute précision iraniens sont capables de frapper les porte-avions en mer avec facilité, a déclaré le commandant en chef du Corps de la Garde révolutionnaire islamique, Hossein Salami.

Dans un discours diffusé mardi par la télévision iranienne, Salami a déclaré que la technologie de missile développée par l’Iran avait modifié l’équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient.

« Ces missiles peuvent frapper avec une grande précision des porte-avions en mer (…). Ils sont fabriqués dans le pays et sont difficiles à intercepter et à toucher avec d’autres missiles », a déclaré le commandant.

Salami n’a pas précisé à quel type de missile faisait-il allusion.

Ses remarques font suite aux propos tenus la semaine dernière par le commandant des forces de défense aérienne iraniennes « avertissant l’ennemi« de rester aussi loin que possible des frontières iraniennes face à la flambée des tensions régionales.

Mardi également, le secrétaire d’Etat des Etats-Unis d’Amérique Mike Pompeo a déclaré que les Etats-Unis d’Amérique poursuivraient leur « campagne de pression » contre l’Iran afin de « dissuader toute agression », tout en ajoutant que les Etats-Unis d’Amérique ne cherchaient pas à déclencher une guerre.

« Le président Trump ne veut pas la guerre et nous continuerons à communiquer ce message tout en faisant le nécessaire pour protéger les intérêts des Etats-Unis d’Amérique dans la région », a déclaré Pompeo, s’exprimant devant des journalistes de la base aérienne MacDill en Floride.

L’Iran a construit au fil des ans un vaste arsenal de technologies de missiles développés localement, notamment les missiles Sayyad 2 et Sayyad 3, ainsi que divers missiles sol-air et anti-navires. Plus tôt cette année, Téhéran a dévoilé le missile de croisière lourd à moyenne portée Hoveyzeh lors d’une exposition sur la défense. La portée de l’arme serait supérieure à 1 350 km, ce qui lui permettrait de couvrir une grande partie du Moyen-Orient. Elle serait capable de voler à basse altitude, au-dessous de la plupart des radars ennemis.

© AP Photo / Ministère iranien de la défense Cette image publiée par le site officiel du ministère de la Défense iranien le samedi 22 juillet 2017 montre des missiles de défense aérienne Sayyad-3 lors de l’inauguration de sa chaîne de production dans un lieu non divulgué, l’Iran, selon les informations officielles publiées. Sayyad-3 est une mise à niveau des versions précédentes du missile

Les tensions entre l’Iran et les États-Unis d’Amérique ont atteint leur plus haut niveau la semaine dernière à la suite d’une attaque de sabotage contre deux pétroliers dans le golfe d’Oman, au large des côtes iraniennes. Les Etats-Unis d’Amérique se sont immédiatement empressés de blâmer l’Iran pour ces attaques, accusant la République islamique d’être le seul pays disposant des ressources et de la compétence pour agir avec un degré de sophistication aussi élevé. Téhéran a critiqué Washington pour ses allégations, avec le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif déclarant que les Etats-Unis d’Amérique avaient formulé leurs affirmations « sans la moindre preuve factuelle ni même circonstancielle ».

Les principaux alliés des États-Unis d’Amérique, l’Allemagne, la France et le Japon, ainsi que la Russie et la Chine, ont demandé instamment de faire preuve de retenue. Mardi, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a averti que la décision des États-Unis d’Amérique de déployer 1 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient contre l’Iran suite à l’incident du pétrolier menaçait d’ouvrir une « boîte de Pandore« aux conséquences imprévues et imprévisibles.

Les relations entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran se sont détériorées en mai 2018, après que les États-Unis d’Amérique se soient retirés unilatéralement de l’accord sur le nucléaire de l’Iran de 2015 et aient frappé le pays avec des sanctions énergiques et bancaires. En réponse, le mois dernier, à l’occasion du premier anniversaire de la sortie de l’accord nucléaire par les États-Unis d’Amérique, l’Iran a annoncé qu’il se retirerait de certains de ses engagements volontaires au titre de cet accord. Téhéran a toutefois souligné qu’il n’avait pas l’intention de se doter d’armes nucléaires.

Le Japon prend ses distances par rapport aux affirmations des Etats-Unis d’Amérique selon lesquelles l’Iran serait impliqué dans des attaques de pétroliers

Le gouvernement évite de prendre parti dans le conflit entourant les revendications des Etats-Unis d’Amérique de l’implication iranienne dans les attaques de jeudi contre deux pétroliers, dont l’un exploité par une compagnie japonaise, près du détroit d’Ormuz.

Afin de ne pas nuire aux liens traditionnels entre le Japon et l’Iran, le gouvernement hésite également à s’occuper de cet incident lorsqu’il présidera un sommet du Groupe des 20 dans la ville d’Osaka les 28 et 29 juin, a indiqué une source gouvernementale.

Les États-Unis d’Amérique ont accusé l’Iran de ces attaques de pétroliers lors de la visite en Iran du Premier ministre Shinzo Abe, qui avait assuré la médiation entre les deux pays. Téhéran a qualifié les accusations de Washington de non fondées.

Lors d’une conférence de presse lundi, le secrétaire général du Cabinet, Yoshihide Suga, a refusé de répondre à une question sur le point de vue de Tokyo sur les attaques de pétroliers. « Je m’abstiens maintenant de répondre avec préjugé », a déclaré Suga.

Un haut responsable du ministère des Affaires étrangères a décrit les liens uniques du pays avec l’Iran comme un «atout diplomatique».

« Nous ne pouvons faire aucune déclaration basée sur une présomption », a déclaré le haut diplomate, ajoutant que le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique devrait divulguer davantage d’informations sur l’incident d’Ormuz.

Une autre source gouvernementale a évoqué la guerre en Irak, que les États-Unis d’Amérique ont engagée après que des analyses de renseignements sur l’Irak aient faussement indiqué le pays possédant des armes de destruction massive.

« Nous ne pouvons accepter sans réserve les revendications des Etats-Unis d’Amérique », a déclaré la source.

Un ancien membre du Cabinet du parti démocrate libéral au pouvoir a même évoqué la possibilité d’un complot des Etats-Unis d’Amérique derrière les attaques de pétroliers.

Entre-temps, certains membres du gouvernement attendent les résultats d’une enquête par une tierce partie proposée par le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.

Cependant, une telle enquête prendrait probablement du temps, laissant le gouvernement maintenir une position ambiguë sur la question, affirment les observateurs.

L’exploitant du navire appartenant au Japon, le Kokuka Courageous, a déclaré dimanche à Dubaï que le navire était bien arrivé et avait mouillé au large des Émirats Arabes Unis avec son équipage à bord.

L’évaluation des dommages sur le Kokuka Courageous et les préparatifs en vue du transfert de sa cargaison d’un navire à l’autre commencera après le début des contrôles à Sharjah, l’un des sept émirats des Emirats Arabes Unis, a déclaré Bernhard Schulte Shipmanagement.

Les attaques de jeudi, qui ont également touché le pétrolier norvégien Front Altair, ont exacerbé les tensions entre l’Iran et les Etats-Unis d’Amérique et leurs alliés du Golfe après que des explosions similaires en mai aient frappé quatre navires, dont deux pétroliers saoudiens, au large des Emirats Arabes Unis.

Front Altair est assis près du port de Khorfakkan à Sharjah, tandis que le Kokuka Courageous est ancré au port de Kalba, selon les données de suivi des navires de Refinitiv Eikon.

«Notre équipage reste à bord du Kokuka Courageous. Ils sont en sécurité et bien », a déclaré Bernhard Schulte dans un communiqué. Il a dit qu’il n’y a pas d’horaire fixe pour le transfert de la cargaison de méthanol.

Les 21 membres de l’équipage du Kokuka Courageous ont été renvoyés sur le navire par la cinquième flotte basée à Bahreïn, après avoir été secourus.

