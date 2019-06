Hubei prévoit d’investir 203 milliards de dollars des EUA dans la poursuite des efforts écologiques

Un visiteur découvre une capsule gastroscope mise au point par une entreprise du Hubei lors d’une exposition à Pékin présentant les réalisations économiques de la province le 19 juin 2019. (ZHU XINGXIN / CHINA DAILY)

La province du Hubei, dans le centre de la Chine, prévoit d’investir un total de 1 300 milliards de yuans (203 milliards DEUA (USAD ou USD en anglais) dans 91 projets majeurs dans le but de poursuivre le développement vert et le développement durable, a déclaré mercredi le secrétaire du Parti de la province.

Jiang Chaoliang, secrétaire du comité provincial du Parti communiste chinois du Hubei, a déclaré lors d’une conférence de presse à Pékin que la province explorerait une voie de développement pour tirer parti de ses ressources naturelles en tant que moteur de l’économie du Hubei.

La province accélérera la conversion des énergies anciennes et nouvelles, stimulera le développement de 10 industries majeures telles que les circuits intégrés et encouragera la réforme de la technologie industrielle des entreprises afin de parvenir à un développement vert et durable.

« Nous prévoyons d’investir plus de 500 milliards de yuans dans la réforme de la technologie industrielle », a-t-il déclaré.

Ces dernières années, le développement vert a été la priorité du Hubei. Jiang a dit que comme c’est la seule province avec plus de 1 000 kilomètres du fleuve Yangtsé, le Hubei a pris de nombreuses mesures pour protéger le fleuve.

Actuellement, 86% des échantillons d’eau prélevés dans le Yangtsé ont été jugés de bonne qualité lors des tests nationaux. Plusieurs des 115 usines de produits chimiques situées à moins d’un kilomètre du fleuve ont été fermées, rénovées, transférées ou modifiées vers une autre production, améliorant ainsi ce qui était autrefois le fleuve Yangtze, en proie à de telles usines.

« Nous avons mis fin à 1 211 quais illégaux. Au total, 181 sorties de trop-plein d’égouts dans la rivière ont été fermées ou canalisées vers des stations d’épuration des eaux usées », a déclaré Jiang.

L’éco-restauration a été menée le long de ses rives pour construire un Yangtsé plus vert. Des projets visant à améliorer la gestion des ressources et à intensifier le reboisement ont été promus sur ses rives. Au total, 150 km au bord de la rivière ont été restaurés. La capacité de manutention des ports a été réduite de 156 millions de tonnes métriques. La restauration écologique a été réalisée dans plus de 8 millions de mètres carrés de hauts-fonds et le long des rives du fleuve.

Le nettoyage a conduit à la croissance. Les données du Bureau d’information du Conseil d’Etat ont montré qu’en 2018, le produit intérieur brut du Hubei atteignait 3 940 milliards de yuans, soit 215 fois plus que les 2,45 milliards de yuans en prix comparables de 1952. Le classement national du PIB régional est à la septième place depuis 2016.

Entre 1979 et 2018, le PIB du Hubei a augmenté progressivement de 10,5% en moyenne par an après le lancement de la politique de réforme et d’ouverture. Le PIB par habitant du Hubei est de 66 616 yuans, soit 98 fois plus que les 90 yuans affichés en 1952. Les recettes budgétaires publiques générales et les ventes au détail de biens de consommation se sont élevées à 330,7 milliards et 1 830 milliards de yuans, respectivement.

Wang Xiaodong, gouverneur de la province du Hubei, a indiqué que «le taux de croissance du PIB du Hubei était de 7,8% en 2018, mettant ainsi fin au ralentissement de la croissance économique observé ces sept dernières années. Au premier trimestre, le taux de croissance était de 8,1%».

« De janvier à mai, les principaux indices économiques du Hubei ont dépassé ceux du niveau national. L’investissement social total dans les immobilisations a augmenté de 10,7% en glissement annuel, alors que le taux de croissance des ventes au détail de biens de consommation et du volume des échanges a atteint 4 pour cent et 16,8 pour cent respectivement », a ajouté Wang.

Outre le développement vert, l’innovation technologique est un autre moteur de l’économie du Hubei.

Le Bureau d’information du Conseil d’Etat a déclaré qu’en 2018, les demandes de brevets et les brevets délivrés à Hubei s’élevaient à 129 820 et 64 106 respectivement, et que les contrats de transfert de technologie totalisaient 123,72 milliards de yuans, se classant au quatrième rang dans le pays et 4,3 fois plus qu’en 2012.

La capacité régionale d’innovation scientifique et technologique du Hubei s’est classée au septième rang sur l’ensemble de la Chine.

En 2018, 6 597 entreprises de haute technologie de la province ont généré une valeur ajoutée de 665,31 milliards de yuans, soit 92 fois plus qu’en 1996. Il existait 12 zones nationales de haute technologie, qui se classaient au quatrième rang national et au premier rang Chine centrale.

Hubei abrite 19 centres nationaux de recherche en ingénierie, 47 incubateurs d’entreprises de haute technologie, 660 centres provinciaux de recherche en technologie d’ingénierie et 528 centres provinciaux de technologie pour les entreprises. Le Hubei a attiré jusqu’à 3,88 millions de professionnels techniques dans des entreprises d’innovation scientifique.

Wang a ajouté que « ces dernières années, le Hubei a investi 10 milliards de yuans dans la construction de grandes plateformes scientifiques et 10 milliards de yuans dans le soutien aux universités et aux instituts de recherche. Nous considérons le talent comme la principale ressource et l’innovation comme le principal moteur. A l’avenir, le Hubei continuera de former davantage de scientifiques, d’entrepreneurs et d’investisseurs pour renforcer les initiatives d’innovation scientifique de la province. »

Zheng Yiran

Traduction : MIRASTNEWS

Source : China Daily