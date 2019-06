L’alliance Renault-Nissan s’effrite avec le départ de Carlos Ghosn

Plusieurs des départements communs des constructeurs automobiles sont démantelés et le personnel mis à pied

LONDRES / PARIS / TOKYO – Plusieurs fonctions conjointes de Renault et de Nissan sont en train de se dévider discrètement, l’alliance des constructeurs s’effondrant en l’absence de Carlos Ghosn, selon plusieurs salariés et anciens employés.

Certains départements supervisant des fonctions communes au sein de Renault Nissan Mitsubishi Alliance sont supprimés, tandis que d’autres n’ont reçu aucun nouveau travail depuis des mois. « Les gens n’ont rien à faire », a déclaré un initié.

Jusqu’à son arrestation à Tokyo en novembre pour inconduite financière, M. Ghosn, en tant que président de Nissan et directeur général de Renault, avait insisté pour que leur alliance soit rendue « irréversible ».

Aujourd’hui, le « bureau du directeur général », qui supervise la gestion quotidienne des fonctions de l’alliance et regroupe plusieurs hauts dirigeants, est en cours de dissolution, tandis que d’autres secteurs tels que les véhicules utilitaires légers, les ventes et le marketing, ainsi que les communications diminuent et licencient le personnel, selon plusieurs personnes.

Les porte-parole de l’alliance, Renault et Nissan ont tous refusé de commenter.

L’année qui a précédé son arrestation, M. Ghosn a multiplié les nominations à des fonctions « au niveau de l’alliance », redéployant des cadres pour superviser les opérations des deux sociétés, de la fabrication à l’après-vente.

Certains départements ont déjà été fusionnés, tels que les achats, qui supervisent tous les achats de composants de l’alliance mondiale de 10 millions de véhicules.

Mais beaucoup de ces nominations ont créé de nouveaux départements, dans lesquels les deux groupes rivaux n’avaient pas coopéré.

L’idée était de mettre les entreprises sur une voie d’intégration toujours plus grande, avec l’objectif de réaliser 10 milliards de livres de synergies communes d’ici 2022, rendant ainsi l’alliance « irréversible ».

Depuis l’arrestation de M. Ghosn sous le chef d’accusation qu’il nie, la France et le Japon se sont éloignés l’un de l’autre, en partie à cause des relations de plus en plus tendues entre les deux équipes dirigeantes rivales.

« Il est juste de dire que la relation est aussi mauvaise que celle que nous avons vue depuis 20 ans et que cela a un impact sur les opérations conjointes », a déclaré une deuxième personne proche de la situation.

Cela a affecté les fonctions de l’alliance, certaines sont sur le point d’être fermées, d’autres sont simplement ignorées.

La coopération entre les deux parties a toujours été « dépendante de la bonne volonté », selon une personne, qui s’est évaporée au cours des derniers mois.

Le Financial Times a révélé ce mois-ci que Jean-Dominique Senard, président de Renault, avait écrit au directeur général de Nissan, Hiroto Saikawa, lui disant qu’il utiliserait les actions de Renault pour bloquer les changements de gouvernance proposés par le constructeur japonais lors de sa réunion annuelle de jeudi.

La lettre marquait un nouveau creux dans les relations entre les deux parties, qui se sont détériorées depuis le limogeage de M. Ghosn en tant que ciment qui a tenu les deux entreprises culturellement différentes.

Une nouvelle forme de collaboration a été définie en avril par les nouveaux dirigeants de Renault, Nissan et Mitsubishi, basée sur des projets individuels plutôt que sur l’intégration des trois sociétés. Il n’est pas clair si de nouveaux projets ont commencé.

Financial Times

Traduction: MIRASTNEWS

Source: Nikkei ASIAN REVIEW

La femme de Carlos Ghosn: victime d’un coup d’État – vidéo

L’épouse de l’ancien président de Nissan et de Renault, Carlos Ghosn, affirme sur CNN que son mari est victime d’un « coup d’Etat » et allègue un complot entre « quelques dirigeants de Nissan et le ministère japonais des Affaires étrangères ».