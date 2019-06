© AFP 2019 / Robyn BECK

Tandis que Donald Trump a lancé sa campagne présidentielle en Floride en 2020, réitérant son vœu de révéler des « chiffres profonds », « l’enquête des enquêteurs » de AG William Barr prend de l’ampleur. L’analyste de Wall Street, Charles Ortel, a fait part de son point de vue sur le rôle de Barack Obama et de son équipe dans l’affaire dite « spygate ».

L’enquête du procureur général William Barr sur les origines de l’enquête «collusion» Trump-Russie menée par le FBI en 2016 a suscité de vives inquiétudes parmi les responsables des services de renseignement des Etats-Unis d’Amérique, notamment en raison de la décision du président des Etats-Unis d’Amérique d’accorder à AG Barr des pouvoirs considérables.

Certains anciens fantasmagoriques des Etats-Unis d’Amérique soutiennent que l’enquête pourrait entraver les efforts de contre-espionnage des Etats-Unis d’Amérique visant la Russie, citant les allégations d’ingérence de Moscou dans les élections des Etats-Unis d’Amérique de 2016, ce que les dirigeants russes nient résolument.

« Si Barr divulgue l’identité des sources de la CIA et de la CI fournissant des informations sur la Russie, il nuit à nos capacités de renseignement, à l’avantage de la Russie », a déclaré via Twitter le 24 mai, l’ancien agent spécial du FBI, Asha Rangappa.

Cependant, selon Charles Ortel, un analyste de Wall Street qui mène une enquête privée sur les allégations de fraude présumée de la Fondation Clinton depuis trois ans, ce qui concerne vraiment les anciens et les actuels responsables du renseignement et leurs partisans dans l’administration précédente sont leurs actions éventuellement illégales qui pourraient bientôt être révélées.

Sputnik: Le 17 juin, Sean Hannity, animateur de Fox News, a déclaré que l’enquête « spygate » d’AG William Barr avait provoqué la panique parmi les acteurs de « l’Etat profond ». Hannity a souligné qu’au moins trois collaborateurs de la campagne Trump avaient été activement espionnés à l’étranger par des pays alliés qui auraient été « sous-traités » par de hauts responsables du renseignement des Etats-Unis d’Amérique pour contourner les lois des Etats-Unis d’Amérique. Y a-t-il déjà eu des précédents d’engagement des alliés des Etats-Unis d’Amérique dans une tentative de saper un candidat à la présidence des Etats-Unis d’Amérique? Quels pays sont supposés être impliqués dans la « spygate »? Pourquoi ont-ils accepté de participer à ces activités potentiellement illégales?

Charles Ortel: Je ne suis pas au courant d’incidents dans le passé où des éléments fidèles à une administration présidentielle existante auraient incité des puissances étrangères à entraîner leurs forces de sécurité à espionner une campagne présidentielle et/ou au vainqueur lors d’une élection très disputée après la publication des résultats, lors de l’inauguration, puis pendant le premier mandat du président nouvellement élu.

Jusqu’à présent, l’un des principaux responsables semble être des éléments du gouvernement du Royaume-Uni. Parmi les autres coupables, il semblerait que le gouvernement australien soit implicite, mais il semblerait également que le gouvernement canadien eût été impliqué. Avec le temps, nous pourrions peut-être apprendre que des gouvernements d’autres alliés présumés des États-Unis d’Amérique ont peut-être également été impliqués, peut-être l’Italie, la France et l’Allemagne, pour ne nommer que trois d’entre eux.

Ce qui rend cette histoire particulièrement irritante, c’est que les pays nommés comptent parmi les alliés les plus fidèles à long terme de l’Amérique. Personne dans ces pays, occupant des positions d’autorité, n’a-t-il mis en cause la sagesse d’une ingérence potentielle, en particulier compte tenu des manières inattendues avec lesquelles il semble que l’ingérence a finalement eu lieu?

Sputnik: Hannity a suggéré que les responsables du département d’État des Etats-Unis d’Amérique, y compris Barack Obama, soient au courant du dossier sale et des activités d’espionnage contre la campagne Trump. Le président de Judicial Watch, Tom Fitton, a repris à son compte l’hypothèse de Hannity, citant les courriels récemment obtenus du département d’État à l’adresse « Deep Dive » de Fox News le 17 juin. S’il est prouvé qu’Obama et ses associés étaient au courant de l’effort « spygate », en quoi cela pourrait-il affecter l’ex-président et son équipe?

Charles Ortel: Il semblerait que les initiés de l’administration Obama aient probablement fait ce qu’ils pouvaient pour isoler l’ancien président de la culpabilité potentielle de tout stratagème pouvant impliquer des acteurs d’actes criminels. Un examen des archives publiques suggère que la conseillère présidentielle Valerie Jarrett était peut-être le bouclier ultime. Cependant, d’autres rapports suggèrent que Barack Obama lui-même était vivement intéressé par les campagnes politiques de tous types, en particulier les courses clés pour lesquelles la course à la présidentielle de 2016 était clairement la plus importante.

Les loyalistes d’Obama, même maintenant, essaient de faire valoir que les huit années du 20 janvier 2009 au 20 janvier 2017 étaient «sans scandale». Je me permets de différer – une personne haut placée dans l’administration Obama a dû approuver par Hillary Clinton et son équipe de serveurs secrets, d’appareils électroniques non protégés, de pseudonymes et le fait que Team Hillary était autorisée à conserver tous ses dossiers gouvernementaux. début décembre 2014, quelque 22 mois après son départ de son poste de secrétaire d’État. On soupçonne que le président Obama lui-même a dû apprendre très tôt l’approche Clinton et qu’il devait savoir que les lois et les règlements en vigueur s’y opposaient.

De plus, Barack Obama a probablement communiqué avec Hillary Clinton par e-mail et a été vendu au public comme quelqu’un qui était à l’écoute de la technologie, même «marié à son Blackberry» – comment Obama n’aurait-il pas pu remarquer qu’il envoyait des courriels à Hillary Clinton une adresse électronique non gouvernementale?

Ce qui soulève de plus grandes questions. Barack Obama a-t-il utilisé des adresses électroniques non gouvernementales pour envoyer ou recevoir des informations classifiées? Est-ce que les membres de son entourage l’ont fait? Est-ce que l’une de ces personnes a utilisé des alias dans leurs communications? Savons-nous vraiment si tous les «dossiers présidentiels» de l’administration Obama ont été archivés de manière sécurisée pour la postérité? Avec ces dernières révélations, et chaque jour qui passe, les nuages ​​d’orage assombrissent ce qu’il reste de «l’héritage» d’Obama.

Sputnik: Dans l’intervalle, le département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique a révélé qu’au moins 15 de ses employés étaient responsables de 23 violations et de sept infractions à la sécurité liées au serveur de Clinton sous l’administration Obama. Selon Hannity, les activités de Clinton constitueraient vraisemblablement une violation de la loi sur l’espionnage (18 USC 793 (F) et 18 USC 793 (D) et (E)). Les experts conservateurs présument que l’effort contre Trump a été suscité par des responsables de l’administration Obama qui ont cherché à dissimuler leurs crimes. Êtes-vous d’accord avec cette hypothèse? Est-ce que tous les employés impliqués dans l’affaire d’e-mailgate seront interrogés et enquêtés au vu des dernières révélations? Cela entraînera-t-il des poursuites pénales à leur encontre et quelles en seront les conséquences pour Hillary Clinton?

Charles Ortel: À mesure que nous examinons ces questions et ces problèmes, le calendrier de juin 2008 à aujourd’hui fait l’objet d’un examen beaucoup plus minutieux. Au début du mois de juin 2008, lorsqu’il est devenu évident que Barack Obama serait le candidat démocrate et qu’il battrait probablement John McCain, je soupçonne les Clinton et les Obama de mettre au point un plan d’utilisation des ressources considérables d’Hillary pour consolider la victoire à l’élection présidentielle de novembre 2008.

Ce que le candidat Obama ignorait probablement à l’époque, c’était à quel point la position de la Fondation Clinton était devenue dramatique: elle était en contradiction avec les lois et réglementations clés du monde entier et des millions de dollars de financement avaient « disparu ».

De vraies enquêtes sur le traitement erroné d’informations classifiées par de nombreuses personnes, dont Hillary Clinton, vont probablement s’étendre et se mêler à des plongées profondes et attendues depuis longtemps dans le réseau des « organismes de bienfaisance » de Clinton qui me semblent avoir été utilisées pour négocier de l’argent en échange de contrats et de faveurs, et certainement pas pour leurs fins exemptes d’impôts prévues et autorisées.

Hannity et d’autres ont raison d’appeler ce scandale le plus grand de l’histoire des Etats-Unis d’Amérique. Lorsque nous examinerons tous les contours des fraudes et de la corruption liées aux œuvres de bienfaisance au cours de la période allant de 1988 à l’avenir, alors que le mondialisme non réglementé deviendra la norme, nous serons choqués de constater à quel point tant de présidents et autres dirigeants des Etats-Unis d’Amérique se sont comportés.

Nous ne pouvons pas avancer de manière productive tant que le public n’aura pas compris ce qui s’est réellement passé. Seulement avec de vraies enquêtes, inculpations, poursuites, condamnations et incarcérations, que nous pouvons prouver qu’aucun Américain n’est au-dessus de nos lois. Avec raison, beaucoup de personnes autrefois puissantes devraient avoir peur – elles sont enfin appelées à rendre compte de leurs actes de crime, prétendant faussement servir les gens, même s’ils se sont servis eux-mêmes.

