Les EUA testent l’efficacité et la qualité de la défense anti-aérienne – L’Iran abat un drone américain et se dit «prêt à répondre à toute déclaration de guerre»

En plein pic de tensions dans le golfe Persique, où les Etats-Unis ont dépêché des soldats supplémentaires, Téhéran a annoncé avoir abattu un drone espion américain qui aurait violé son espace aérien, expliquant avoir ainsi envoyé «un message clair».

L’Iran a annoncé le 20 juin avoir abattu un drone espion américain qui avait violé son espace aérien. Il s’agirait d’un appareil du modèle Global Hawk (du fabricant américain Northrop Grumman), abattu au dessus de la province côtière d’Hormozgan, dans le sud de l’Iran, selon un communiqué des Gardiens de la Révolution, branche de l’armée chargée de protéger le système de la République islamique d’Iran. La province d’Hormozgan borde le détroit d’Ormuz, point de passage stratégique pour l’approvisionnement mondial de pétrole.

Téhéran met en garde

L’appareil a été touché par un missile de la force aérospatiale des Gardiens de la révolution, au large de la côte face au mont Mobarak, après «avoir violé l’espace aérien iranien», selon la même source. Un responsable américain, cité par Reuters sous couvert d’anonymat, a confirmé l’incident.

Nous ne cherchons pas la guerre mais nous sommes prêts à répondre à toute déclaration de guerre

«C’est un message clair, net et précis: les défenseurs des frontières […] ripostent à toutes les agressions étrangères et notre réaction est, et sera, catégorique et absolue», a déclaré le général de division Hossein Salami, commandant en chef des Gardiens de la révolution, cité par l’agence de presse iranienne Tasnim.

«Les frontières représentent notre ligne rouge. Nous déclarons que nous ne cherchons pas la guerre mais nous sommes prêts à répondre à toute déclaration de guerre», a-t-il affirmé.

L’incident survient dans un contexte de tensions exacerbées entre Téhéran et Washington. L’armée américaine a intensifié le 19 juin ses accusations contre l’Iran, qu’elle tient responsable de l’attaque des deux tankers (l’un japonais, l’autre norvégien) touchés par des explosions le 13 juin en mer d’Oman.

Téhéran a nié toute implication dans ces attaques, laissant plutôt entendre qu’il pourrait s’agir d’un coup monté des Etats-Unis pour justifier le recours à la force contre la République islamique. Les attaques des pétroliers ont eu lieu le jour où le Premier ministre japonais Shinzo Abe rencontrait les autorités iraniennes pour évoquer une potentielle désescalade des tensions avec Washington.

En dépit des affirmations répétées de responsables américains et iraniens selon lesquelles leur pays respectif ne cherche pas la guerre, l’escalade récente des tensions dans le Golfe fait craindre qu’une étincelle ne mette le feu au poudre.

Le chef des Gardiens de la révolution, l’élite iranienne, a déclaré qu’abattre un drone des Etats-Unis d’Amérique sur son territoire était un «message clair» à Washington, prouvant que Téhéran réagirait fermement à toute agression militaire.

Quelques heures plus tôt, l’Iran avait affirmé avoir abattu un drone espion RQ-4 des Etats-Unis d’Amérique dans la province d’Hormozgan. Cela « était un message clair pour l’Amérique », a déclaré le commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI ; IRGC en anglais), Hossein Salami, aux médias locaux.

Il a ajouté que toute intrusion à travers les frontières du pays serait perçue comme une «ligne rouge» et se heurterait à une forte résistance.

L’Iran ne cherche la guerre avec aucun pays, mais nous sommes tout à fait prêts à défendre l’Iran.

Les propos de Salami ont été réitérés par le ministère iranien des Affaires étrangères, qui a déclaré qu’il serait tenu compte de toute «violation des frontières de l’Iran».

Nous mettons en garde contre les conséquences de telles mesures illégales et provocantes.

Téhéran a déclaré par la suite que le drone avait décollé d’une base aérienne des Etats-Unis d’Amérique dans la région et que son équipement de repérage avait été désactivé pendant le vol, en violation des lois de l’aviation.

Washington n’a pas encore officiellement répondu à l’incident. Cependant, des sources anonymes de la marine des Etats-Unis d’Amérique ont déclaré à Reuters que la version maritime du Global Hawk – le MQ-4C Triton – avait été abattue au-dessus des eaux internationales.

Il s’agit du dernier incident qui a aggravé les tensions entre les États-Unis d’Amérique et l’Iran au cours des derniers mois. Plus tôt, Washington avait accusé l’Iran d’avoir attaqué deux pétroliers dans le golfe d’Oman.

Cependant, ces affirmations contredisent en quelque sorte une déclaration de la compagnie exploitant l’un des pétroliers malheureux. Le propriétaire de «Kokuka Courageous» – l’un des navires frappés au cours de l’assaut – a déclaré que ses marins avaient vu des «objets volants» dans le ciel avant d’être attaqués.

L’incident survient au milieu d’une forte accumulation de forces militaires des Etats-Unis d’Amérique dans le Golfe. Le 17 juin, le Pentagone a annoncé l’envoi de 1 000 soldats supplémentaires sur le théâtre des opérations au Moyen-Orient. Washington a également utilisé la prétendue menace de l’Iran pour justifier l’envoi d’un groupe de frappe de porte-avions, d’une batterie de défense antiaérienne Patriot et d’un bombardier à capacité nucléaire dans la région.

Source: RT