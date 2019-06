Poutine sur les attaques des Etats-Unis d’Amérique sur le réseau électrique russe: nous sommes obligés de réagir

© RIA Novosti. Sergei Pyatakov

Un peu plus tôt, le président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, avait critiqué le New York Times pour avoir publié un article affirmant que Washington avait intensifié ses « incursions numériques dans le réseau électrique russe » dans le but d’envoyer un « avertissement » à Moscou.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie avait été contrainte de réagir aux récents rapports selon lesquels les États-Unis d’Amérique auraient attaqué le réseau électrique russe avec des attaques électroniques en introduisant des logiciels malveillants dans leurs systèmes.

« Bien sûr, nous avons entendu parler de cet article dans le New York Times et avons vu la réaction du président des Etats-Unis d’Amérique selon laquelle le [papier] serait « des traîtres« . Je ne sais pas comment interpréter cela. Cela signifie-t-il qu’ils ont rapporté de vraies informations? Ou ont-ils raconté une histoire fictive? En tout cas, nous devons réagir d’une manière ou d’une autre et comprendre ce dont on parle ici », a déclaré M. Poutine.

« En ce qui concerne le travail de notre infrastructure et de notre énergie critiques (…), nous devons réfléchir à la façon de nous protéger des cyberattaques, de toute action négative. Et nous ne pensons pas seulement à cela, mais faisons quelque chose à ce sujet, » a-t-il ajouté.

Poutine a tenu ces propos au cours de sa session téléphonique annuelle « en ligne directe », un événement médiatique annuel au cours duquel il répond aux questions du public sur diverses questions, allant de la politique intérieure à l’économie en passant par la sécurité.

Plus tôt, le fournisseur de téléphonie russe Rostelecom a annoncé qu’il avait repoussé deux cyberattaques puissantes sur le centre d’appels lors de la diffusion de jeudi.

