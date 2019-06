Un groupe d’amitié Chine-Afrique est établi à Pékin

La cérémonie d’établissement et la première séance plénière du Groupe d’amitié Chine-Afrique de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) se tiennent à Pékin, capitale de la Chine, le 19 juin 2019. Wang Zhengwei (arrière 2e à D), vice-président du Comité national de la CCPPC et le responsable du groupe ont assisté à la réunion. La réunion a été présidée par Xia Baolong (2e rangée à G), vice-président et secrétaire général du Comité national de la CCPPC. (Xinhua / Gao Jie)

PÉKIN, 19 juin – La cérémonie d’établissement et la première séance plénière du Groupe d’amitié Chine-Afrique de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) ont eu lieu mercredi à Pékin.

Wang Zhengwei, vice-président du comité national de la CCPPC et chef du groupe, a déclaré lors de la réunion que la création du groupe est un acte concret pour faire avancer la mise en œuvre des résultats du Sommet de Pékin de 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine.

Il a demandé aux membres de la CCPPC de bien démarrer le groupe en améliorant la planification et la recherche, et de prouver le sens de la mission et de la responsabilité des conseillers politiques de cette nouvelle ère.

Xinhua

Traduction : MIRASTNEWS

Source : en.people.cn

Un haut conseiller politique appelle à des efforts pour promouvoir la coopération Chine-Afrique

Wang Yang (avant C), membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), a rencontré des membres du Comité de la Chine Groupe d’amitié pour l’Afrique de la CCPPC à Beijing, capitale de la Chine, 19 juin 2019. (Xinhua / Gao Jie)

BEIJING, 19 juin – Le principal conseiller politique de la Chine, Wang Yang, a appelé mercredi le groupe d’amitié sino-africain, nouvellement créé, de l’organe consultatif politique national, à contribuer à l’édification d’une communauté sino-africaine plus proche et son avenir commun.

Wang, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), a fait ces remarques lors d’une réunion avec les membres du groupe d’amitié.

Les membres sont à Pékin pour assister à la cérémonie d’inauguration du groupe et à sa première séance plénière.

Wang a indiqué que ce groupe était le premier groupe d’amitié entre la Chine et d’autres pays au titre de la CCPPC approuvée par le Comité central du PCC, et que sa création était un événement révolutionnaire dans l’histoire des échanges extérieurs de la CCPPC.

Il a exhorté le groupe d’amitié à mettre en œuvre la politique du Comité central du PCC sur les relations de la Chine avec l’Afrique et à contribuer à l’obtention des résultats du Sommet de Pékin du Forum sur la coopération sino-africaine de 2018.

Il a également invité le groupe à faire des efforts pour promouvoir les échanges extérieurs de la CCPPC.

Xinhua

Traduction : MIRASTNEWS

Source : en.people.cn