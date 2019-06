Une guerre nucléaire gagnable? Un nouveau document du Pentagone montre que l’armée des Etats-Unis d’Amérique le pense

Un bombardier B-52 Stratofortress à capacité nucléaire se ravitaillant en vol (PHOTO DE FICHIER) © Flickr / US Air Force / SSgt. Nathan Allen

Le document du Pentagone établissant la doctrine des opérations nucléaires des Etats-Unis d’Amérique était accessible au public pendant environ une semaine, puis «à usage officiel uniquement». Ce qui est à l’intérieur est un rappel effrayant que Washington voit la guerre nucléaire comme gagnable.

«Nuclear Operations», ou publication conjointe 3-72, datée du 11 juin, a été rendue privée depuis, mais pas avant son téléchargement par Steven Aftergood, un activiste de la Federation of American Scientists (FAS). Il est actuellement disponible sur le site Web de FAS au format PDF.

La publication « fournit des principes fondamentaux et des directives pour la planification, l’exécution et l’évaluation des opérations nucléaires ». Le reste de la publication suit le même ton, même lorsqu’il est question d’examiner concrètement la question de la mise au point d’armes potentiellement dangereuses.

«Using nuclear weapons could create conditions for decisive results and the restoration of strategic stability» said new DoD doctrine before it was taken offline

«Ce genre de pensée peut être dangereux en soi. Cela peut rendre ce type d’éventualité plus probable au lieu de le dissuader», a déclaré Aftergood au Guardian mercredi.

On peut soutenir que le travail de l’armée des Etats-Unis d’Amérique est d’envisager toutes les possibilités et que la décision d’utiliser ou non l’arme nucléaire appartient en définitive à des civils, en l’occurrence au président Donald Trump.

L’administration Trump a prêté une grande attention aux questions nucléaires, en mettant à jour la Nuclear Posture Review des États-Unis d’Amérique l’année dernière et en affectant des fonds à la modernisation de la «triade nucléaire» des États-Unis d’Amérique: bombardiers, missiles terrestres et sous-marins. Cependant, Trump a également annoncé que les États-Unis d’Amérique quitteraient le traité de 1987 sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF) avec la Russie d’ici le mois prochain. Le sort du nouveau traité de maîtrise des armements START avec la Russie, qui doit expirer en février 2021, est dans les airs.

Dans de telles circonstances, la doctrine des chefs interarmées affirmant que «l’utilisation des armes nucléaires pourrait créer des conditions propices à des résultats décisifs et au rétablissement de la stabilité stratégique» pourrait être considérée comme une cause d’alarme et pour de bonnes raisons.

Le document décrit également les bombardiers nucléaires comme offrant «le plus haut degré de flexibilité dans la triade, car ils peuvent être un signe très visible de résolution et, une fois ordonnés de mener une frappe nucléaire, ils sont rappelables». C’est une déclaration factuelle sèche, mais quand couplé à la présence de bombardiers stratégiques B-52 sur les frontières russes plus tôt cette semaine, cela commence à ressembler à une menace.

Interrogés sur le document, les chefs d’état-major ont déclaré qu’il avait été retiré du public « car il a été déterminé que cette publication, comme c’est le cas pour les autres publications communes, devait être réservée à un usage officiel. » pourquoi il a été publié en premier lieu, qu’il s’agisse d’une erreur ou d’un message délibéré adressé à d’autres gouvernements.

En avril, Trump avait fait des commentaires sur la «suppression totale» des armes nucléaires et avait émis des hypothèses sur un important traité de maîtrise des armements avec la Russie et la Chine. Compte tenu de sa guerre commerciale actuelle avec Pékin et de son hostilité persistante à l’égard de la Russie, motivée au moins en partie par les théories [inventées de toutes pièces – MIRASTNEWS] du complot « russes », il est difficile de savoir si un tel traité ira au-delà des espoirs et des rêves.

Les États-Unis d’Amérique sont le seul pays à avoir jamais utilisé d’armes nucléaires au combat, contre les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki en août 1945. Aucune de ces cibles n’était principalement une cible militaire.

