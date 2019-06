Apple détecte une défaillance des piles de MacBook Pro et demande maintenant de ne plus les utiliser!

CC0 / Pixabay

Apple a détecté une défaillance des piles d’un MacBook Pro Retina 15 pouces et a demandé son retrait du marché en raison des risques d’incendie.

L’annonce a été publiée sur le site officiel de la société, où tous les propriétaires d’un MacBook Pro Retina 15 pouces qui avait acheté l’ordinateur entre septembre 2015 et février 2017 ont été avertis du danger.

Selon la société, certaines unités sont affectées par une panne de batterie qui « peut surchauffer et poser un risque pour la sécurité en cas d’incendie ».

Apple ne donne pas un chiffre précis des unités concernées, mais se limite à mentionner qu’il s’agit d’un « nombre limité », selon le site publié sur la technologie Xataca.

Il a insisté pour que tous les propriétaires d’un MacBook Pro Retina 15 pouces de la génération précédente vérifient si leur ordinateur portable est affecté et se rendent le plus rapidement possible dans un magasin autorisé par Apple à se faire remplacer la batterie, sans frais supplémentaires.

Un autre moyen de savoir si votre ordinateur portable est en danger consiste à utiliser un site Web d’assistance spécialement créé par la société, où les utilisateurs peuvent entrer le numéro de série de l’ordinateur et vérifier s’il fait partie des unités concernées.

Lire plus: Les réseaux se moquent du nouvel ordinateur d’Apple

Dans cette déclaration, la société a demandé aux utilisateurs d’arrêter d’utiliser l’ordinateur portable dès que possible, surtout s’il s’agit du modèle MacBook Pro Retina de la mi-2015, le plus touché jusqu’à présent.

Il s’agit du deuxième problème grave auquel le MacBook Pro doit faire face après une panne en 2018 avec les claviers papillon du MacBook Pro, qui ont parfois dû être réparés, mais sans risque pour la sécurité.

Si cela vous a plu, partagez-le avec vos amis!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News