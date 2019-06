La Libra de Facebook doit être arrêtée avant que nous payons tous le prix

Les gouvernements ne doivent pas permettre aux parties privées à but lucratif de mettre en péril l’ensemble du système financier mondial. Si les banques sont «trop grandes pour faire faillite», les États le sont certainement. Si les gouvernements ne nous protègent pas du dernier acte d’hybris de Facebook, nous en paierons tous le prix.

Facebook vient de dévoiler sa dernière candidature à la domination mondiale: la Libra (Balance), une crypto-monnaie conçue pour fonctionner en tant que monnaie privée n’importe où sur la planète. En préparant l’entreprise, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a négocié avec les Banques centrales, les régulateurs et 27 sociétés partenaires, dont chacune apportera une contribution d’au moins 10 millions de dollars. Par peur de craindre pour sa sécurité, Facebook a évité de travailler directement avec les banques commerciales.

Zuckerberg semble comprendre que l’innovation technologique ne suffira pas à assurer le succès de la Libra. Il a également besoin d’un engagement de la part des gouvernements pour renforcer le réseau de relations contractuelles qui sous-tendent la monnaie et pour approuver l’utilisation de leurs propres monnaies en garantie. Si la Libra devait faire face à une course, les Banques centrales seraient obligées de fournir des liquidités.

La question est de savoir si les gouvernements comprennent les risques que pourrait représenter un tel système pour la stabilité financière. L’idée d’un système de paiement privé sans friction avec 2,6 milliards d’utilisateurs actifs peut sembler attrayante. Mais, comme le savent tous les banquiers et les responsables des politiques monétaires, les systèmes de paiement requièrent un niveau de soutien en liquidités qu’aucune entité privée ne peut fournir.

À la différence des États, les parties privées doivent fonctionner selon leurs moyens et ne peuvent imposer unilatéralement des obligations financières à des tiers, le cas échéant. Cela signifie qu’elles ne peuvent pas se sauver elles-mêmes; elles doivent être renfloués par les États ou être autorisées à échouer. De plus, même en ce qui concerne les États, les piquets de monnaie n’offrent qu’une illusion de sécurité. Beaucoup de pays ont dû casser de telles attaches, tout en insistant sur le fait que «cette fois, c’est différent».

Ce qui distingue Facebook des autres émetteurs d ‘«argent privé» est sa taille, sa portée mondiale et sa volonté de «faire vite et de tout casser». Il est facile d’imaginer un scénario dans lequel le sauvetage de la Libra pourrait nécessiter plus de liquidités que ce qu’un État ne pourrait en fournir. Rappelons l’Irlande après la crise financière de 2008. Lorsque le gouvernement a annoncé qu’il assumerait les engagements du secteur bancaire privé, le pays s’est plongé dans une crise de la dette souveraine. Ensuite, pour un géant comme Facebook, de nombreux États-nations pourraient finir par ressembler beaucoup à l’Irlande.

Facebook avance comme si la Balance n’était qu’une autre entreprise privée. Mais comme beaucoup d’autres intermédiaires financiers avant elle, la société promet quelque chose qu’elle ne peut pas réaliser seule: la protection de la valeur de la monnaie. La Libra, nous a-t-on dit, sera rattachée à un panier de monnaies (monnaie fiduciaire émise par les gouvernements), et convertible à tout moment et sur demande. Mais cette garantie repose sur une illusion, car ni Facebook ni aucune autre partie privée impliquée n’aura accès à des magasins illimités des monnaies indexées.

Pour comprendre ce qui se passe lorsque les régulateurs restent entre leurs mains pendant que les innovateurs financiers créent des options de vente, considérons la débâcle des fonds monétaires en septembre 2008. On a promis aux investisseurs en fonds monétaires de traiter leurs avoirs comme un compte bancaire, ce qui signifie qu’ils peuvent retirer autant d’argent qu’ils ont mis quand ils le voulaient. Mais lorsque Lehman Brothers s’est effondré, les investisseurs de MMF ont tous essayé de retirer leurs fonds en même temps, il est devenu évident que de nombreux fonds ne pouvaient pas être livrés. Afin d’empêcher un mouvement généralisé sur tous les fonds monétaires et les banques qui les ont soutenus, la Réserve fédérale des Etats-Unis d’Amérique est intervenue pour offrir un soutien en liquidités. Une course contre la Libra nécessiterait un soutien beaucoup plus important, ainsi qu’une coordination étroite entre toutes les banques centrales concernées.

Compte tenu de ces risques énormes, les gouvernements doivent intervenir et arrêter la Libra avant qu’elle ne soit lancée l’année prochaine. Autrement, comme l’a prévenu Maxine Waters, présidente du Comité des services financiers de la Chambre des États-Unis d’Amérique, les gouvernements peuvent aussi commencer à rédiger leurs propres testaments de vie. Dans le langage financier et bancaire, un «testament de vie» est un plan écrit que les banques fournissent aux autorités de réglementation décrivant comment elles vont se détendre en cas d’insolvabilité. Dans le cas d’un gouvernement, un testament de vie devrait expliquer comment les autorités compétentes réagiraient lorsque la Libra se briserait et déclencherait une course mondiale.

Évidemment, cela soulève un certain nombre de questions pertinentes. Les gouvernements s’engageraient-ils, à l’instar de l’ancien président de la Fed, Ben Bernanke, en septembre 2008, suivi du président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, en juillet 2012, à faire «tout ce qui est nécessaire» pour assurer la survie de la monnaie? Auraient-ils même la capacité de le faire, encore moins de coordonner leurs actions – et de partager les pertes – avec tous les autres pays impliqués? Les gouvernements seraient-ils en mesure de prendre le contrôle du système s’il se révélait incapable de se maintenir?

Le silence en réponse à l’annonce de Facebook cette semaine revient à souscrire à sa nouvelle entreprise. Les gouvernements ne doivent pas permettre aux parties privées à but lucratif de mettre en péril l’ensemble du système financier mondial. Si les banques sont «trop grosses pour faire faillite», les États le sont certainement. Si les gouvernements ne nous protègent pas du dernier acte d’hybris de Facebook, nous en paierons tous le prix.

Katharina Pistor

Katharina Pistor est professeure de droit comparé à la Columbia Law School. Elle est l’auteur de Le Code du Capital: Comment la loi crée la richesse et l’inégalité ( The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality) .

