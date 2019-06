Le Wi-Fi 6 est en route: quelle sera sa différence par rapport aux normes précédentes et à quel prix?

Image illustrative / pixabay.com

La technologie sans fil de prochaine génération sera lancée cette année.

Cette année, Wi-Fi Alliance, l’organisation qui établit les normes de la technologie sans fil, devrait ratifier la nouvelle norme 802.11ax: le Wi-Fi 6.

Le portail spécialisé TechRadar a réuni ce jeudi dans son nouvel article toutes les rumeurs entourant cette nouveauté.

Date de sortie

Plus tôt cette année, Wi-Fi Alliance avait prévenu que le Wi-Fi 6 serait commercialisé « plus tard en 2019. » En outre, le programme de certification devrait garantir que les appareils portant le label «Wi-Fi 6» sont conformes aux normes spécifiques applicables, annoncées en janvier dernier, et commenceront à être appliquées au troisième trimestre de 2019.

De cette manière, il est fort probable que le Wi-Fi 6 soit commercialisé à la fin de cette année, selon le portail.

Dans le même temps, il convient de noter que cette nouvelle technologie existe déjà techniquement, en tant que nouvelle norme certifiée que les périphériques Wi-Fi nouvellement créés peuvent utiliser. Pour le moment, des routeurs Wi-Fi 6 de marques telles que Cisco, Netgear, Asus et TP-Link sont en cours de déploiement.

Cependant, il convient de rappeler que ces premiers appareils sont basés sur le projet de norme 802.11ax, dont la version finale n’a pas encore été approuvée par la Wi-Fi Alliance. Par conséquent, il est nécessaire de garder à l’esprit que ces routeurs risquent de perdre certaines des fonctionnalités que les périphériques Wi-Fi 6 doivent avoir entièrement certifiées.

En outre, la plupart des périphériques situés à l’autre extrémité de la connexion ne sont toujours pas compatibles avec la nouvelle norme.

Prix

Les routeurs Wi-Fi 6 mentionnés ci-dessus coûtent entre 200 et 350 DEUA (dollars des Etats-Unis d’Amérique ; USAD ou USD en anglais). On estime que lorsque le Wi-Fi 6 sera officiellement lancé, les prix resteront dans la même fourchette.

En ce qui concerne les périphériques clients Wi-Fi 6, le prix du Samsung Galaxy S10 – le premier téléphone compatible avec la nouvelle technologie – commence à 899 $.

La performance

Il est rapporté que le Wi-Fi 6 fonctionne dans les bandes de fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz, contrairement au Wi-Fi 5, qui ne fonctionne qu’à 5 GHz et devrait être 37% plus rapide que son prédécesseur.

Toutefois, contrairement aux versions précédentes des normes Wi-Fi, cette génération ne se concentre pas uniquement sur l’augmentation de la vitesse. Le Wi-Fi 6 vise à améliorer les performances dans les environnements surpeuplés où se trouvent de nombreux périphériques sans fil, tels que des immeubles d’habitation ou des lieux publics tels qu’un stade.

En outre, le Wi-Fi 6 permettra de transférer simultanément une plus grande quantité de données. Le nombre de flux spatiaux pouvant être transmis est passé de quatre à huit appareils.

Un autre avantage supplémentaire est l’allongement de la durée de vie de la batterie pour les périphériques clients, obtenue grâce à une technologie appelée « Target Wake Time » (TWT), pour son acronyme en anglais TWT permet au routeur et au client de «communiquer» pour déterminer à quel moment le périphérique client doit être activé pour transmettre ou recevoir des données. De cette manière, le «matériel» du client n’aura pas à «syntoniser» constamment les signaux sans fil, ce qui réduira l’utilisation de la batterie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT