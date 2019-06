Renault se félicite de la décision de Nissan d’attribuer des sièges aux comités du conseil d’administration

Thierry Bollore, Directeur général de Renault SA, a fait des gestes lors du lancement mondial du véhicule utilitaire Triber du constructeur automobile à New Delhi, en Inde, mercredi. | BLOOMBERG

Renault SA a salué la décision de son partenaire Nissan Motor Co. d’accorder au constructeur français un siège à ses comités de direction, marquant ainsi la fin d’un conflit qui avait empoisonné la plus grande alliance automobile du monde.

L’accord pourrait aider à améliorer les relations, qui ont plongé dans de nouvelles profondeurs après que le président de Renault, Jean-Dominique Senard, eut menacé de s’abstenir de voter sur un plan de gouvernance lors de la réunion annuelle de Nissan la semaine prochaine. Sa demande de représentation accrue au sein du comité intervient peu de temps après que Nissan n’ait pas soutenu la fusion entre Renault et Fiat Chrysler Automobiles NV.

Le groupe japonais confiera à Thierry Bollore, DG de Renault, un siège au comité d’audit du conseil d’administration et à Senard, au Comité de nomination – des postes clés au cœur du processus décisionnel – a déclaré Nissan dans un communiqué. Renault entend désormais soutenir les résolutions de Nissan lors de la réunion des investisseurs du 25 juin, ont déclaré des personnes familiarisées avec l’affaire, demandant de ne pas être identifiés lors des négociations.

« L’accord conclu sur la présence de Renault dans la nouvelle gouvernance de Nissan confirme l’esprit de dialogue et de respect mutuel qui règne au sein de l’alliance », a déclaré Renault dans un communiqué.

Yasushi Kimura, conseiller de la société pétrolière JXTG Holdings Inc., présidera le conseil et Senard en assumera la vice-présidence. Le comité de nomination sera présidé par Masakazu Toyoda, principal administrateur externe indépendant.

Les concessions de Nissan pour permettre au DG de Renault de siéger au comité d’audit sont assorties de conditions. Le constructeur automobile basé à Yokohama impose des restrictions au rôle de Bollore dans les zones où les deux sociétés pourraient avoir un conflit d’intérêts, ont déclaré des personnes familiarisées avec le sujet.

Alors que les tensions entre les partenaires n’ont jamais été aussi vives, les deux parties ont indiqué qu’elles n’avaient pas d’autre choix que de scinder leur alliance de deux décennies. Ce partenariat s’est révélé être l’un des plus fructueux parmi les constructeurs automobiles, générant des économies de 5,7 milliards d’euros (6,4 milliards de dollars) dans les domaines de la fabrication, des achats et de l’ingénierie pour l’exercice 2017, estiment les entreprises.

Pourtant, cet accord est devenu de plus en plus morcelant depuis l’arrestation en novembre dernier de l’ancien dirigeant Carlos Ghosn, accusé de mauvaise conduite financière, ce qu’il a nié. La refonte de la gouvernance de Nissan visait en grande partie à améliorer la surveillance après le scandale.

Dans la foulée, un audit conjoint des deux sociétés a également révélé des violations de la transparence et un manque de contrôles financiers adéquats chez RNBV, la société basée à Amsterdam qui gérait l’alliance. Depuis lors, RNBV a été réduite, ses dirigeants ont été réaffectés à leurs sociétés respectives et les services communs – tels que les communications et les services juridiques – semblent être en sommeil.

Les actionnaires de Mitsubishi Motors approuvent le retrait de Carlos Ghosn du conseil d’administration

Une femme passe devant une enseigne Mitsubishi Motors à son siège à Tokyo le 21 juin. (AP Photo)

Les actionnaires de Mitsubishi Motors Corp. ont approuvé vendredi l’éviction de Carlos Ghosn, qui jouait un rôle de premier plan dans le partenariat à trois entre le constructeur automobile, Nissan et Renault, jusqu’à son arrestation pour inconduite financière l’année dernière.

Le vote a eu lieu lors d’une assemblée générale des actionnaires de deux heures qui s’est tenue dans un hôtel de Tokyo, avec l’approbation de quelque 500 actionnaires présents, même si certains votes ont été soumis à l’avance. Nissan Motor Co. possède 34% de Mitsubishi Motors.

Osamu Masuko, qui a été reconduit dans ses fonctions de président, a promis de renforcer la gouvernance et la transparence et de surveiller les actes répréhensibles. De plus en plus de personnes extérieures vérifieront les nominations et la rémunération des membres de la direction, a-t-il déclaré.

Les actionnaires de Nissan ont tenu une réunion extraordinaire en avril pour évincer Ghosn en tant que président. Ils ont également approuvé la nomination de Jean-Dominique Senard, président de Renault SA, partenaire de l’alliance française, en remplacement de Ghosn. Renault détient 43% du capital de Nissan.

Nissan, basé à Yokohama, tiendra une assemblée générale des actionnaires la semaine prochaine pour approuver d’autres mesures, notamment la mise en place de comités pour renforcer la gouvernance.

Le groupe japonais a annoncé jeudi que deux dirigeants de Renault siégeraient aux comités. Renault avait précédemment annoncé son intention de s’abstenir lors du vote sur la gouvernance, mais la plus grande représentation promise sur les comités peut garantir l’approbation de Renault.

Certains analystes suggèrent un fossé croissant entre Renault et Nissan après la fusion prévue entre Renault et Fiat Chrysler plus tôt ce mois-ci. Nissan a exprimé des réserves quant à son adhésion immédiate à la fusion.

Lors de la réunion de vendredi à Tokyo, Masuko a déclaré aux actionnaires que le secteur de l’automobile était confronté à des difficultés en raison des coûts liés aux progrès réalisés, tels que les normes d’émission et la technologie de conduite autonome.

Il a ajouté que le constructeur basé à Tokyo continuerait à se concentrer sur son expansion, soulignant à plusieurs reprises le slogan de la société « petit mais beau ». Il a également souligné l’importance des alliances automobiles.

« Nous voulons être une entreprise rentable, même si elle est plus petite », a-t-il déclaré aux actionnaires.

Un actionnaire de Mitsubishi Motors a exprimé sa colère face au scandale Ghosn, mais la plupart des questions posées étaient moins accusatrices et concernaient de nouveaux modèles et la stratégie de marché.

Ghosn – qui a dirigé Nissan pendant deux décennies, l’ayant épargnée de la faillite – avait été président de Nissan, Renault et Mitsubishi et était depuis longtemps une figure révérée dans l’industrie. Il a été accusé d’avoir falsifié des rapports financiers sous-déclarant une indemnité de départ à la retraite et d’avoir abusé de sa confiance pour que Nissan assume les pertes liées aux investissements et pour avoir détourné de l’argent de Nissan à des fins personnelles.

Ghosn se dit innocent et a démissionné de Renault.

