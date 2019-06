Grand match dans l’Arctique: les Etats-Unis d’Amérique envisagent un port militaire pour contrer la Russie et la Chine au pôle Nord

PHOTO FICHIER © US Coast Guard / Handout via Reuters

Les législateurs des Etats-Unis d’Amérique veulent que leurs militaires défient la Russie et la Chine en haute mer en trouvant un ou plusieurs emplacements pour un port qui contribueraient à nourrir l’appétit croissant de Washington pour le pétrole arctique et d’autres richesses naturelles.

La loi de 2020 relative à l’autorisation de la Défense nationale (NDAA) suggère que la Garde côtière et d’autres branches de l’armée des Etats-Unis d’Amérique identifient et désignent un nouveau port stratégique dans l’Arctique. Elle déclare ouvertement que le mouvement vise à contrer la présence de la Russie dans la région polaire.

Naturellement, le projet de loi – qui fera l’objet d’un vote la semaine prochaine – fait craindre une expansion militaire de la Russie dans la région la plus septentrionale du monde. Moscou a environ 40 brise-glaces (alors que les Etats-Unis d’Amérique n’en ont qu’un) et « a fait des investissements importants » dans la création d’un nouveau commandement de l’Arctique. Il est également en train de construire ou de rénover 19 ports en eau profonde et 14 aérodromes de la région.

Une autre partie du projet de loi met en garde que la Russie s’est associée à la Chine pour explorer les réserves de gaz dans l’Arctique, et c’est là que la proposition va droit au but.

L’importance économique de l’Arctique continue de croître alors que des pays du monde entier commencent à comprendre le potentiel de transport maritime à travers le développement économique et commercial de la région.

Les législateurs ont ensuite scrupuleusement énuméré la quantité non négligeable de réserves naturelles arctiques. Le cercle polaire abrite 13% du pétrole non découvert du monde et 30% de son gaz non découvert. Dernier point, mais non des moindres, «l’abondance d’uranium, de minéraux de terres rares, d’or, de diamants et de millions de kilomètres carrés de ressources inexploitées» vaut la peine.

Les États-Unis d’Amérique ont depuis longtemps les yeux rivés sur l’Arctique, où ils espèrent tirer profit du changement climatique, qui transforme peu à peu un territoire glacé en glace en voies navigables praticables. Comme Mike Pompeo l’a déclaré cette année: « Les voies maritimes de l’Arctique pourraient devenir les canaux de Suez et du Panama du XXIe siècle ».

Plus tôt ce mois-ci, la marine des Etats-Unis d’Amérique a demandé l’expansion des opérations dans l’Arctique, principalement en envoyant de nouveaux destroyers dans la région. La Russie, qui a plus de 11 000 km (7 000 miles) de côtes dans l’Arctique, n’est pas restée inactive à explorer la haute mer.

Au cours des dernières années, l’armée russe a construit une base très moderne, surnommée le «trèfle nord», et a rénové un éventail de terrains d’aérodrome abandonnés dans la région.

Mis à part les installations de défense, Moscou compte également sur d’immenses projets économiques dans ses frontières maritimes et espère même faciliter le tourisme dans le cercle arctique.

